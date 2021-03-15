Прокат с покрытием, но без прикрытия В декабре прошлого года Украина возбудила антидемпинговое расследование относительно проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из Китая. Окончательные результаты расследования ожидаются под занавес 2021-го. Но украинские производители не хотят еще целый год терпеть убытки из-за китайского импорта. Поэтому настаивают не введении предварительных антидемпинговых пошлин уже весной.



За ними заржавеет



В 2020 г. потребление проката с покрытием достигло в Украине невиданных максимумов – 381 тыс. т. Но 323 тыс. т из этого объема – импортный товар, причем почти половина – made in China. За прошлый год китайская доля хоть и не росла в процентном отношении, но в физических объемах увеличилась на 13%. Секрет популярности – в низкой цене. Однако побочным эффектом, как утверждают украинские металлопрокатчики, является крайне низкое качество продукции из Китая.



"Проблема не в том, что это супердешевый металл, а в том, что он некачественный и сам по себе вредит нашему бизнесу, – отметил на февральской конференции участников рынка стальных конструкций директор завода Metipol Денис Рисухин. – Сегодня человек, который купил крышу из китайского материала, а через 2 года пришел за новой крышей, потому что она поржавела, с высокой вероятностью откажется от металла в пользу другого покрытия. Здесь идет речь не только о защите производителя, но и о защите потребителя также".



"Metipol – условно новый бренд в данном сегменте, поскольку на рынок он вышел в 2019 г. Хотя его становлением и раскруткой занималась команда, ранее владевшая и работавшая с алчевской компанией "Металлы и полимеры". Сейчас последняя находится на временно оккупированной территории Донбасса и продукции не выпускает. Таким образом, Metipol сразу стал вторым по масштабу производителем проката с покрытием в Украине, после каменец-подольского "Модуля". Хотя на подходе, как наблюдают участники рынка стальных конструкций, еще парочка подобных проектов. Для них введение ограничительных пошлин на конкурентный китайский товар стало бы неплохим стимулом ускориться.



Не тянуть канитель



Аналитики Украинского центра стального строительства (УЦСС) прогнозируют, что в случае введения пошлин на китайский прокат с покрытием, тот может уйти с отечественного рынка (если и не полностью, то в значительной мере). А другие импортеры – будь то Турция или страны ЕС – не способны возместить утрату. В Турции сейчас наблюдается повышенный спрос и загрузка производителей внутренними заказами, в Евросоюзе – тоже дефицит окрашенного проката. Итого открывается потенциальная возможность для украинских заводов значительно увеличить свои мощности.



Инициатором декабрьского антидемпингового расследования стала упомянутая выше компания "Модуль-Украина". В ее жалобе отмечается, что за период со II полугодия-2017 по I полугодие-2020 объемы демпингового импорта проката с покрытием из КНР стабильно росли и занимали доминирующие позиции в украинском потреблении. Относительно объемов производства в Украине доля демпингового китайского импорта колебалась от 665% до 808%. При этом цены были существенно ниже уровня цен и себестоимости отечественного производителя данной продукции.



Национальный производитель рассчитывает, что размер антидемпинговой пошлины на импорт окрашенного проката из Китая составит 25-30%. К тому же, как убежден Денис Рисухин, у правительства в лице Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономики есть инструмент, чтобы преградить наплыв из Китая без проволочек. Это предварительные пошлины, действующие в период, пока длится расследование. "Это крайне редкая мера, которая до 2019 года не применялась в Украине вообще, – объяснил Денис Рисухин. – Но в 2020 году было 10 ситуаций, когда ее вводили". Так почему бы не воспользоваться этим правом и в данном случае?



По стопам оцинковки



За примером, насколько положительно подобные защитные меры могут повлиять на внутреннее производство, даже ходить далеко не нужно. В соседнем сегменте оцинкованного проката пошлины относительно китайского импорта были введены в 2019 г. И результат не заставил себя ждать. Если два года назад, спрос на оцинкованный прокат в Украине на 60% удовлетворялся за счет импорта и на 40% за счет внутреннего производства, то в 2020 г. пропорция была уже с точностью наоборот.



Маркетинг-директор "Метинвест Холдинга" Роман Курашев прогнозирует, что и в 2021 г. тренд роста внутреннего производства и сокращения импорта сохранится. В частности, производство может достигнуть показателя в 49 тыс. т, что вдвое больше, чем было, например, в 2018 г. Введение антидемпинговых пошлин, как отметил Роман Курашев, стало хорошим толчком к тому, чтобы создать с нуля новую производственную площадку по изготовлению оцинкованного проката на базе завода "Юнистил" (Кривой Рог). Кроме того, расширилась и продолжает расширяться номенклатура продукции в данном сегменте.



Правда, самые хитрые китайцы после введения в Украине пошлины на оцинкованный прокат придумали очередной трюк. Суть его в том, что на оцинковку наносится тонкий шар лакокрасочного покрытия и после этого ее уже можно ввозить по кодам, которые пока не подпадают под действие антидемпинговых пошлин. Согласно прикидкам металлотрейдеров, за прошлый год по такой схеме в страну было ввезено 30-40 тыс. т продукции. В статистических сводках эта подмена как раз и обеспечила существенный прирост потребления проката с покрытием. Хотя, по сути, въезжала все та же оцинковка. И это еще один аргумент, чтобы не медлить с введением заградительных мер и против импорта покрашенного проката. Чтобы прикрыть схему.



Хотя далеко не все игроки рынка в этом заинтересованы. Участие в антидемпинговом расследовании на стороне импортеров принимают около 50 субъектов. Только половина из них –китайские компании. Остальные – украинские трейдеры, торгующие китайским продуктом. Их ключевые аргументы сводятся к тому, что введение пошлин приведет к подорожанию металлопроката на внутреннем рынке, а отечественные производители не смогут заместить потерю китайских объемов. Ведь пока только два предприятия – "Модуль-Украина" в Каменец-Подольском и Heavy Metal (он же Metipol) в Первомайске – выпускают данную продукцию. Впрочем, по словам Дениса Рисухина, даже на двоих они способны за год производить 150 тыс. т проката с покрытием (в 2020-м объемы производства составили около 50 тыс. т). А там гляди запустятся еще 2-3 новых линии по окраске.



Идем в рост



В декабре 2020 г. цены на окрашенный прокат в Украине выросли на 40-50%. Текущий год, по прогнозам, так и пройдет под знаком высоких цен. И этот фактор сегодня еще больше упрощает конкуренцию поставщикам из Китая, поскольку разрыв между их дешевым предложением и украинским продуктом только увеличивается. Но тут самое время вспомнить правило о том, что скупой платит дважды. Прежде, чем подавать жалобу в Минэкономики, представители «Модуль-Украина» провели лабораторные исследования ряда образцов импортного проката. Как оказалось, их параметры часто не соответствуют заявленным характеристикам.



На этот же нюанс обратил внимание и исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник. По его данным, у китайского проката нередко толщина покрытия краской составляет всего 12-15 мкм при необходимых 25 мкм. Вот и получается, что такая поделка на 25-35% дешевле. Но качественный аналог как минимум в 2-3 раза долговечнее. Другое дело, что конечный потребитель далеко не всегда посвящен в эти тонкости.



Введение предварительных, а в перспективе и полноценных пошлин, как раз и призвано ликвидировать зазор в цене между низкокачественным и добротным продуктом. В УЦСС уже назвали 2021-й годом противостояния между высоким и низким ценовыми сегментами. Тем более, есть за что бороться. Емкость украинского рынка проката с покрытием потихоньку приближается к 500 млн USD годовых. И относительно спроса на него игроки предсказывают дальнейший осторожный рост. По мнению директора Metipol Дениса Рисухина, он составит порядка 5% в 2021 г.



При этом в первом полугодии возможно даже падение, пока потребители будут привыкать к поднявшимся ценам, но во втором – прирост его перекроет. 5% прироста за год прогнозируют и в УЦСС. Но если ситуация на рынке будет развиваться по оптимистическому сценарию, включая стабилизацию цен на прокат и более быстрое восстановление экономики, можно выйти и на показатель в 8-10%.



Ярослав Ярош



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...





Статьи За углем в Покровск 11.03.21, Василий Январев Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" приобрел крупнейшего украинского производителя коксующегося угля, что значительно усилит вертикальную интеграцию холдинга. В свою очередь предприятия Покровской угольной группы получат необходимые инвестиции для развития добычи, которые станут гарантией стабильной работы на несколько десятков лет. Для региона же стабильная работа и развитие Покровского означают рост занятости и увеличение поступлений в местный бюджет. Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" приобрел крупнейшего украинского производителя коксующегося угля, что значительно усилит вертикальную интеграцию холдинга. В свою очередь предприятия Покровской угольной группы получат необходимые инвестиции для развития добычи, которые станут гарантией стабильной работы на несколько десятков лет. Для региона же стабильная работа и развитие Покровского означают рост занятости и увеличение поступлений в местный бюджет. вЛОМили: почему Украине важно продлить пошлину на экспорт металлолома 02.03.21, Василий Январев 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома еще на 5 лет. Именно об этом просили металлурги украинских законодателей еще в середине февраля. Ведь, пошлина будет действовать еще полгода, а ее непролонгация грозит крайне тяжелыми последствиями для отечественной металлургии в частности и экономики в целом. 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома еще на 5 лет. Именно об этом просили металлурги украинских законодателей еще в середине февраля. Ведь, пошлина будет действовать еще полгода, а ее непролонгация грозит крайне тяжелыми последствиями для отечественной металлургии в частности и экономики в целом. Черные металлы пробили потолок 19.02.21, Ярослав Ярош Такого конца ушедшего года не прогнозировал никто. На фоне пандемии и спада деловой активности ценовые индикаторы на основные виды металлургического сырья, в т. ч. полуфабрикаты обновили исторические максимумы – кто за 5, 6 лет, а кто и за 10. Украинские экспортеры вовремя сориентировались в ситуации и поймали дополнительную маржу. С трепетом надеясь, что и в 2021 г. удастся ковать железо, не отходя от кассы. Такого конца ушедшего года не прогнозировал никто. На фоне пандемии и спада деловой активности ценовые индикаторы на основные виды металлургического сырья, в т. ч. полуфабрикаты обновили исторические максимумы – кто за 5, 6 лет, а кто и за 10. Украинские экспортеры вовремя сориентировались в ситуации и поймали дополнительную маржу. С трепетом надеясь, что и в 2021 г. удастся ковать железо, не отходя от кассы. Байден без иллюзий 09.02.21, Ярослав Ярош Новоизбранный президента США Джо Байден начал свою каденцию с того, что отменил десяток решений своего предшественника. Но это не означает, что под снос пойдет все, что соорудил Дональд Трамп. Стена на границе с Мексикой, возможно, и рухнет, на забор, который оградил Штаты от импорта стали и других товаров может устоять. Слишком много лоббистов его подпирает. Новоизбранный президента США Джо Байден начал свою каденцию с того, что отменил десяток решений своего предшественника. Но это не означает, что под снос пойдет все, что соорудил Дональд Трамп. Стена на границе с Мексикой, возможно, и рухнет, на забор, который оградил Штаты от импорта стали и других товаров может устоять. Слишком много лоббистов его подпирает. Покупай американское. Станет ли локализация от Байдена примером для Украины 29.01.21, Дмитрий Наталуха В понедельник президент США Джо Байден подписал указ, обязывающий Федеральное правительство покупать больше продукции американского производства. Этим указом фактически существенно расширяется сфера действия и нормы знаменитого закона "покупай американское" В понедельник президент США Джо Байден подписал указ, обязывающий Федеральное правительство покупать больше продукции американского производства. Этим указом фактически существенно расширяется сфера действия и нормы знаменитого закона "покупай американское" Топливный рынок: пандемия росту не помеха 23.12.20, Ярослав Ярош Несмотря на пандемию, карантин и экономический спад, рынок нефтепродуктов в Украине продолжает расти. В текущем году, впервые за десять последних лет, объем потребления топлив превысит 11 млн тонн. Емкость этого рынка в денежном эквиваленте приближается к 1,5 млрд долл. И нефтетрейдеры лелеют надежды, что пик еще впереди. Несмотря на пандемию, карантин и экономический спад, рынок нефтепродуктов в Украине продолжает расти. В текущем году, впервые за десять последних лет, объем потребления топлив превысит 11 млн тонн. Емкость этого рынка в денежном эквиваленте приближается к 1,5 млрд долл. И нефтетрейдеры лелеют надежды, что пик еще впереди. Локализация в Украине: как поможет магическая таблетка 15.12.20, Василий Январев Направленный на развитие отечественного машиностроения закон о локализации готов ко второму чтению. Требования к локализации сделаны более мягкими и плавными, что, по мнению разработчиков документа, позитивно скажется на практической реализации заложенных норм. Экономический эффект детально просчитан и дело остается лишь за депутатами, которые будут рассматривать законопроект, возможно, уже на этой неделе. Направленный на развитие отечественного машиностроения закон о локализации готов ко второму чтению. Требования к локализации сделаны более мягкими и плавными, что, по мнению разработчиков документа, позитивно скажется на практической реализации заложенных норм. Экономический эффект детально просчитан и дело остается лишь за депутатами, которые будут рассматривать законопроект, возможно, уже на этой неделе. Как стать титановым титаном 23.11.20, Ярослав Ярош На территории Украины залегает около 11% мировых запасов титановых руд. В стране имеется продолжительный опыт их добычи и обогащения, но переработка в продукты более высокого передела постепенно сходит на нет. Производство титанового пигмента за последнее десятилетие сократилось втрое, а выпуск металлического титана (в виде губки) вообще находится на грани исчезновения. Но, возможно, медленно умирающую отрасль еще получиться превратить в локомотив цветной металлургии. На территории Украины залегает около 11% мировых запасов титановых руд. В стране имеется продолжительный опыт их добычи и обогащения, но переработка в продукты более высокого передела постепенно сходит на нет. Производство титанового пигмента за последнее десятилетие сократилось втрое, а выпуск металлического титана (в виде губки) вообще находится на грани исчезновения. Но, возможно, медленно умирающую отрасль еще получиться превратить в локомотив цветной металлургии. Как решить проблему зеленых тарифов, не угробив промышленность 17.11.20, Василий Январев В поисках средств на покрытие долгов перед зелеными энергетиками Национальная комиссия, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в очередной раз повысила тариф на передачу электроэнергии. Эксперты и участники рынка предупреждают – подобная практика углубит кризис в промышленности, что неизбежно повлечет за собой катастрофу, как в энергетике, так и во всей украинской экономике. В поисках средств на покрытие долгов перед зелеными энергетиками Национальная комиссия, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в очередной раз повысила тариф на передачу электроэнергии. Эксперты и участники рынка предупреждают – подобная практика углубит кризис в промышленности, что неизбежно повлечет за собой катастрофу, как в энергетике, так и во всей украинской экономике. Не стой под стрелой: промышленная безопасность как приоритет для бизнеса 27.10.20, Ярослав Ярош В современном бизнесе человеческий капитал набирает все больший удельный вес и все чаще становится главным активом компаний. Причем не только в высокотехнологических отраслях, но и в классической промышленности. Конкуренция за квалифицированный персонал на рынке обостряется. И чтобы избежать утечки, как "белых", так и "синих воротничков", корпорации в XXI веке значительно увеличили бюджеты на программы создания комфортных условий труда для персонала, в т. ч. и в промышленную безопасность. В современном бизнесе человеческий капитал набирает все больший удельный вес и все чаще становится главным активом компаний. Причем не только в высокотехнологических отраслях, но и в классической промышленности. Конкуренция за квалифицированный персонал на рынке обостряется. И чтобы избежать утечки, как "белых", так и "синих воротничков", корпорации в XXI веке значительно увеличили бюджеты на программы создания комфортных условий труда для персонала, в т. ч. и в промышленную безопасность. Все статьи