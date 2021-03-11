За углем в Покровск Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" приобрел крупнейшего украинского производителя коксующегося угля, что значительно усилит вертикальную интеграцию холдинга. В свою очередь предприятия Покровской угольной группы получат необходимые инвестиции для развития добычи, которые станут гарантией стабильной работы на несколько десятков лет. Для региона же стабильная работа и развитие Покровского означают рост занятости и увеличение поступлений в местный бюджет.



В состав Покровской угольной группы входят шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика, осуществляющие добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата.



Как известно, ранее до половины потребностей "Метинвеста" в коксующихся углях удовлетворялось за счет поставок из входящей в состав холдинга компании "Краснодонуголь", но после потери контроля над ней пришлось существенно увеличивать поставки из-за рубежа. В частности, украинские заводы "Метинвеста" начали забирать объемы у американской United Coal Company, которые ранее продавались на рынке США. Естественно, что сопряженное с ростом логистических затрат увеличение импорта негативно сказывалось на рентабельности металлургического бизнеса группы и поэтому "Метинвест" обратил свой взгляд на расположенное на границе Донецкой и Днепропетровской областей ШУ "Покровское".



Стоит отметить, что к тому моменту ШУ "Покровское" также переживало не лучшие времена. До начала вооруженного конфликта на Донбассе компания работала на завод "Донецксталь" Виктора Нусенкиса. Однако после того как завод оказался на временно оккупированной территории цепочка поставок прервалась, что сразу же сказалась на производственных показателях "Покровского". Так, если в 2012-2013 годах на шахтоуправлении добывали 8 млн тонн угля в год, то к 2018 году этот показатель сократился вдвое.



В том же 2018 году группа "Метинвест" приобрела 24,77% акций ШУ "Покровское" за 190 млн долларов, а также получила опцион на покупку оставшихся акций у других соинвесторов. После этого ситуация на предприятии заметно улучшилась – численность персонала сразу выросла на 300 человек, добыча угля за год выросла на 1 млн тонн. А в 2020 году производственные показатели Покровского по добыче коксующегося угля увеличились до 6,2 млн тонн. Добиться таких показателей стало возможным благодаря инвестициям "Метинвеста" в "Покровское" в размере свыше 700 млн гривен, что дало возможность обустроить 7 новых лав, а также закупить новое оборудование и технологии. В частности был закуплен специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства. Кроме того с целью повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.



Также сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 млн тонн. Его запуск даст возможность вывести из эксплуатации часть отработанных и теряющих рентабельность мощностей на блоке №10. Для этого необходимо инвестировать в его разработку еще 4 млрд гривен и "Метинвест" уже в качестве полноправного собственника готов вложить необходимые средства, поскольку это даст возможность поднять добычу до 8,3 млн тонн в год и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.



Причем необходимо подчеркнуть, что запасы угля у ШУ "Покровское" весьма немалые. По методике JORC его ресурсы и запасы составляют 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.



Отдельно стоит упомянуть и о расположенной на территории шахтоуправления Свято-Варваринской обогатительной фабрике – то есть для доставки угля на переработку даже не надо задействовать никакой транспорт, поскольку оба предприятия соединены уникальным в своем роде канатно-ленточным конвейером. Это одна из новейших углеобогатительных фабрик на территории Украины – она построена в 2009 году и с проектной мощностью переработки 8 млн тонн угля в год. При этом себестоимость переработки у нее раза в два ниже. Готовая продукция фабрики позволяет производить из нее кокс с уровнем горячей прочности свыше 60%, что существенно снижает его расход в процессе выплавки чугуна.



Разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение ШУ "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрики было получено в октябре прошлого года. Условия АМКУ по покупке угольных активов в "Метинвесте" назвали беспрецедентно жестким. В частности в компании отметили, что обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи. "Обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что Шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток", - подчеркивали в "Метинвесте".



Тем не менее, компания согласилась с таким вердиктом Антимонопольного комитета, поскольку данный актив для нее является в прямом смысле слова стратегическим, а Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года внешняя задолженность группы составила 535 млн долларов и управлять им будет "Метинвест" поскольку в качестве следующего шага запланирована интеграция Покровской угольной группы в состав холдинга для усиления синергии.



Таким образом, можно констатировать, что вхождение Покровской угольной группы в состав "Метинвеста" значительно усиливает вертикальную интеграцию, снижает зависимость компании от дорогих морских углей и сопутствующих логистических сложностей. В свою очередь для Покровской угольной группы открываются значительные перспективы и возможности как в контексте модернизации и развития производственных мощностей, так и с точки зрения социальных гарантий для горняков.



Василий Январев



МинПром



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