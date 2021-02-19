Черные металлы пробили потолок Такого конца ушедшего года не прогнозировал никто. На фоне пандемии и спада деловой активности ценовые индикаторы на основные виды металлургического сырья, в т. ч. полуфабрикаты обновили исторические максимумы – кто за 5, 6 лет, а кто и за 10. Украинские экспортеры вовремя сориентировались в ситуации и поймали дополнительную маржу. С трепетом надеясь, что и в 2021 г. удастся ковать железо, не отходя от кассы.



Руда



Если обобщать, все началось 25 января 2019 г., когда на железорудной шахте Брумадиньо, принадлежащей бразильской горно-добывающей компании Vale, прорвало плотину и поток воды и грязи убил свыше 250 людей. Вследствие этой катастрофы Vale пришлось приостановить работу ряда своих мощностей, а теперь ей еще и присудили 7 млрд долл. штрафов. Все это напрочь сорвало планы компании по наращиванию добычи ЖРС. Ранее она планировала выйти на годовой уровень добычи в 400 млн тонн уже в 2021 г. Сегодня эти планы отложены на 2023 г. – при благоприятном стечении обстоятельств. В прошлом году бразильский гигант добыл порядка 300 млн тонн руды, прогноз на 2021 г. – 315-320 млн тонн.



Таким образом, на рынке железорудного сырья образовалась брешь, заполнить которую из альтернативных источников удается лишь частично. В начале 2020 г. казалось, что ничего проблемного не случилось. Коронавирусная напасть подавила все крупные экономики мира, выплавка стали сократилась и цены на руду почти вернулись на уровень начала 2019 г. Но с мая 2020-го они обрели второе дыхание и стремительно устремились вверх, особенно впечатляющим был рывок в ноябре-декабре. Пережив жесткий карантин, в дело вернулся Китай. И это все изменило. По итогам 2020 г. китайцы увеличили импорт железной руды на 15% – до более чем 1,2 млрд тонн. А когда с 2-3-месячным лагом после Китая начала оживать стальная отрасль и в других странах, оказалось, что ЖРС на рынке в дефиците. На рубеже прошлого и нынешнего годов цены на руду (62% Fe) в ключевом китайском порту Циндао достигли 9-летнего максимума – 170 долл./тонну.



Если кто-то бы спрогнозировал такую стоимость год назад, на него смотрели бы как на сумасшедшего. Тем не менее, в течение 2020 г. стоимость руды в Китае выросла на 65%. Эта тенденция быстро экстраполировалась на всю Юго-Восточною Азию – рудные фьючерсы на Сингапурской бирже подорожали на 70% за год. А вскоре и на весь мир. В начале 2021 г. цена несколько опустилась от максимума, но продолжает держаться в интервале 150-160 долл./тонну. С одной стороны, как утверждают фондовые эксперты, такие цены слишком высоки для потребителей и не могут держаться на пике слишком долго. С другой, возможно, это еще и не пик. В Китае сейчас длинные каникулы, связанные с празднованием Нового года, когда экономическая жизнь традиционно затихает. Но с марта можно ожидать еще одного витка цен на ЖРС. В общем, как минимум, первое полугодие текущего года производители железной руды будут держаться в тонусе.

Украины это тоже касается. Согласно оценкам Министерства экономики Австралии, в 2020 г. Украина довела объемы экспорта руды до 50 млн тонн, тогда как в 2019 г. эта цифра составляла 44 млн тонн. В текущем году этот объем вообще может быть доведен до 62 млн тонн. Австралия является крупнейшим игроком на глобальном рынке ЖРС, так что к ее прогнозам в горно-добывающей отрасли относятся весьма уважительно. Хотя данные украинской таможенной статистики существенно отличаются в цифрах, но не в тенденциях. По подсчетам отечественной таможни, экспорт руды и железорудных концентратов из Украины вырос в 2020 г. на 16% – до 46,3 млн тонн. В денежном же выражении рост еще больше +24,8%. На экспорте ЖРС компании из Украины заработали 4,24 млрд долл.



Более половины украинского рудного сырья ушло в Китай – свыше 23 млн тонн. И это почти вдвое больше, чем экспортировалось в 2019-м. Сам Китай из-за ограниченных поставок из Бразилии и ухудшения торговых отношений с Австралией активно искал руду на третьих рынках. Он увеличил вдвое закупки руды не только в Украине, но и в Индии и Чили. Не так сильно, но заметно выросли и поставки из России, Канады, Мавритании. Тогда как импорт из Австралии и Бразилии увеличился совсем незначительно – на 8% и 3% соответственно. Однако к концу 2020 г. конъюнктура изменилась. Руда подорожала и в Европе. И украинские ГОКи опять вернулись к традиционным клиентам. Из-за короткого транспортного плеча поставки на центральноевропейские рынки снова стали выгоднее экспорта в Китай. Но и 2021 г. украинской руде всегда будут рады в Поднебесной. Поскольку уже понятно, что бразильская добыча так быстро не восстановится, а индийская – больше ориентируется на внутреннего потребителя.



Чугун



Но если на рудном рынке Китая Украина за прошлый год упрочнила свое положение, то местный рынок чугуна стал для нее вообще открытием. Покупателям из КНР было продано почти 700 тыс. тонн товарного чугуна. Это огромный объем, учитывая, что в 2019 г. в эту сторону украинские производители даже не смотрели. Больше отгружено только на традиционный американский рынок – 1,8 млн т. В то же время экспорт в Турцию упал на 30%, а в Италию практически прекратился. В общем и целом Украина за прошлый год увеличила отправку чугуна за рубеж на 20% в физических объемах (до 3,1 млн т) и на 15% в денежном эквиваленте (до 922,2 млн т).



А ведь начало года ничего хорошего не предвещало. В США и Италии, активнее всего покупавших украинский чугун, эпидемиологическая ситуация была чуть ли не худшей в мире. И тут на белом коне появился Китай. В определенный момент он оказался единственным серьезным потребителем на рынке. Впервые с 2009 г. Китай импортировал больше чугуна, чем Соединенные Штаты. К чести украинских металлургов они быстрее сориентировались в ситуации, чем, к примеру, их российские конкуренты. Хотя для последних китайский рынок не являлся совсем уж террой инкогнита. В результате за 2020 г. экспорт чугуна из Украины резво вырос, о чем говорилось выше, а экспорт из России упал – на 3,5%.



Можно отметить, что определенную долю в российском чугунном экспорте занимает продукт, выпускаемый метзаводами на неподконтрольной Украине территории Донбасса – Алчевском и Енакиевском. По оценкам Argus Metal, в 2019 г. эти объемы составляли 441 тыс. т, а в 2020-м сократились до 280 тыс. т. Спад объясняется перебоями с энергоснабжением и сырьем на этих предприятиях и недостатком средств на поточные ремонты оборудования. Поэтому даже несмотря на демпинговые цены (на 10-40 долл./тонну ниже рынка), этот полулегальный экспорт понемногу снижается.



Что касается ценовой динамики, то после спурта в ноябре-декабре прошлого года, когда стоимость передельного чугуна увеличилась сразу на 70% и достигла пика в 550-560 USD/т, с середины января-2020 г. наблюдается нисходящий тренд. Говорить о значительном снижении пока рано, но о корректировке до более адекватного уровня, наверно, можно. По оценкам компании "Укрпромвнешэкспертиза", в последнюю декаду января и первую декаду февраля чугун дешевел на всех основных региональных площадках сбыта. Причина комплексная – импортеры нарастили свои запасы до приемлемого уровня, лом (как заменитель чугуна) подешевел, спрос на длинномерный прокат ухудшился. "Экспортеры из СНГ не могут удержать цены, поскольку располагают довольно высокими складскими запасами, что может повлечь распродажу остатков по еще более низким ценам. Как следствие, отдельные трейдеры охотно предоставляют крупные дисконты. В настоящий момент среднерыночная цена на сырье из СНГ составляет 485-495 долл./тонну FOB", – комментировал ситуацию 8 февраля заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский. По его мнению, в течение февраля цены на чугун и дальше будут медленно снижаться – до 470-490 долл./тонну FOB.



Стоит обратить внимание на еще одну деталь. В январе-2021 Украина сократила экспорт чугуна до 194,5 тыс. т, что на 40 с лишним процентов меньше, чем было в декабре прошлого года. При этом Китай фактически исчез из листа получателей. Там традиционно фигурировали США (60% от всего экспорта) и Турция (более 10%), но неожиданно возникла Бразилия (почти 15%). Вероятнее всего, в текущем году на еще один китайский бум в чугунном сегменте рассчитывать не стоит. Эксперты Argus Metal прогнозируют, что Китай останется верен закупкам более привычного для себя вида сырья – ЖРС. Кроме того, с 2021 г. Пекин разблокировал ввоз черного лома в страну, что создает еще одну интересную коллизию для экспортеров сырья, о которой еще будет повод поговорить.



Полуфабрикаты



Прошлогодняя ситуация на мировом рынке стальных полуфабрикатов чем-то напоминала пьесу на три акта, в которых постоянно менялись главные герои. Начало года, практически до мая, прошло под знаком тотального падения и спроса, и цен. В апреле, например, цены на слябы, заготовку, катанку упали ниже, чем когда-либо было в 2019-м. Апрельский спрос на сортовой прокат сократился на 50%, на остальную металлопродукцию меньше, но тоже. Единственной более-менее стабильной гаванью считалась арматура, цены на которую снижались плавнее, а маржинальность традиционно была самой высокой.



И тут начинается второй акт, который открывается активным ростом цен на катанку и особенно слябы. В третьем квартале последние подорожали более чем на 30% на рынке Турции (наиболее интересном для экспортеров из СНГ), а премии при реализации достигли 40-60 долл. на тонне. Тогда как рулон и арматура вели себя более вяло. Украинские сталевары (впрочем, как и российские) отреагировали на ситуацию молниеносно и нарастили поставку слябов на турецкий рынок за счет уменьшения экспорта плоского проката.



Поскольку в этом паззле одно всегда тянет другое, то очень скоро турецкие потребители почувствовали дефицит проката. Сначала взвинтили внутренние цены местные комбинаты, а дальше подтянулись и экспортеры в Турцию. Кульминационный третий акт прошумел в темпе крещендо, когда слябы и катанка дорожали наперегонки, увеличив свою стоимость только за ноябрь-декабрь примерно в полтора раза. Премии же продавцов вообще преодолели исторические максимумы в 80 долл./тонну, местами и выше.



Но ничто хорошее не может длиться вечно. Вот и в полуфабрикатной нише с января 2021 г. наблюдаются признаки ценовой стабилизации и сбалансированности запасов. Эксперты Argus Metal считают, что полностью погасить турбулентность удастся уже во втором квартале. Причем и за счет факторов, которые таят в себе опасность для украинских поставщиков прокатов и слябов в Турцию. Во-первых, в середине января турецкие потребители заключили несколько контрактов на закупку рулона в Китае по гораздо более низкой цене (иногда до 100 долл. дешевле), чем предлагали местные производители или комбинаты из СНГ. Речь пока идет о скромных объемах, но как бы почин не перерос в тенденцию. Во-вторых, российская "Северсталь" получила в начале года плохие вести из ЕС. Ее продукцию собираются обложить антидемпинговой пошлиной. И тогда не исключено, что "Северсталь" перенаправит свою продукцию туда же в Турцию, обострив конкуренцию до предела.



Ярослав Ярош



МинПром



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