Покупай американское. Станет ли локализация от Байдена примером для Украины В понедельник президент США Джо Байден подписал указ, обязывающий Федеральное правительство покупать больше продукции американского производства. Этим указом фактически существенно расширяется сфера действия и нормы знаменитого закона "покупай американское".



Среди основных положений указа особенно интересны такие.



Увеличивается требование к локальной составляющей, которая нужна, чтобы товар мог считаться американским.



Также расширяются ценовые преференции — сумма, которая может быть переплачена за американский товар по сравнению с импортным, что, конечно, ставит импортную продукцию в крайне неконкурентные условия.



Становится значительно тяжелее предоставлять отказ американским поставщикам товаров, если они конкурируют в процессе публичных закупок с импортными аналогами.



Ответственный федеральный орган отныне будет собирать отчеты об отказе от покупки локальных товаров и выполнения закона «Покупай американское».



Теперь федеральные покупатели будут докладывать профильному ведомству в Администрации, которое имеет право пересматривать результаты закупок и отменять их — такой себе «географический патруль».



Прагматическое, но немыслимое требование для украинских реалий, в которых ее авторов обязательно обвинят в лоббировании интересов всех олигархов вместе взятых.



Все федеральные закупки импортных товаров будут публиковаться на отдельном сайте, чтобы каждый американский поставщик мог предложить альтернативу в виде локального товара.



Готов поспорить, что это превратится в «доску позора» для местных политиков — губернаторов, мэров, глав округов и всех других, кто может выступать заказчиком публичных закупок и занимает выборную должность. Ведь любой конкурент сможет зайти на этот сайт и посмотреть, в заигрывании с какой страной, вопреки интересам американских производителей, можно обвинить действующего чиновника.



Бесценная практика была бы в Украине, особенно учитывая последние кейсы с трамваями и автобусами, приобретенными мэром Киева в Польше и Беларуси (а не в Украине почему-то).



Еще раз закрепляется действие закона Джонса о том, что межпортовое сообщение внутри Америки может осуществляться только судами под американским флагом.



Более легендарного протекционистского закона не найти. Впрочем, тот стимул, который он предоставил американскому судостроению, трудно переоценить. Опять-таки — хрестоматийный пример закрепления принципа «America first».



Федеральные агентства дважды в год должны отчитываться о выполнении закона, в том числе предлагая рекомендации по расширению американских товаров в определенной области.



Агентства в каждом штате должны регулярно мониторить потенциальных американских поставщиков, поощряя их к участию в закупках.



Опять-таки читаешь это — и слезы на глаза наворачиваются от одной только мысли о том, насколько же ревностно у нас разные агентства и даже отдельные члены правительства поддерживают локализацию. Хлебом их не корми, дай только национального производителя поддержать и локализацию похвалить.



Правда, перед этим они потратят все время на то, чтобы рассказать, что этот законопроект «искажает конкуренцию, противоречит нашим обязательствам и вообще эта практика считается дикостью в цивилизованных странах, там уже давно свободный рынок и свободная торговля без ограничений».



Но в конце, конечно, добавят, что национального производителя они всю жизнь поддерживают.



Дополнительно 22 февраля вступает в силу приказ Дональда Трампа, по которому ценовое преимущество на американские товары увеличивается с 20% до 30%.



Ну, тут вообще комментарии излишни.



Каким бы ни был теперь уже «ненавистный» всем прогрессивным демократическим лагерям 45-й президент США, как бы весь американский истеблишмент сейчас в общенациональном порыве не пытался стереть его «legacy» (наследство), но этот приказ никто не трогает. Почему? Ибо «America first».



Также в администрации Джозефа Байдена рассматривают возможность пересмотра иностранных льгот по соглашениям ВТО. Сейчас существует список из 60 стран, на которые не распространяется закон «Покупай американское». В администрации отмечают, что такие льготы должны быть пересмотрены, а сам список — сокращен.



Аплодирую стоя, особенно в свете предстоящего пересмотра Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Очень хотелось бы верить в то, что в переговорной группе от Украины люди, которые на первое место поставят украинский интерес, а не попытку в очередной раз любой ценой понравиться нашим европейским партнерам и не ссориться с ними из-за «экономических мелочей».



Но и на этом не все! Еще немножко, мои уважаемые ценители безусловной конкуренции ...



Летом Байден защищал 100-day «supply chain review», которым предлагается — внимание — ограничить любой доступ иностранных компаний к закупкам медицинских и других товаров федеральным правительством.



В дальнейшем планируется совершенствовать закон «Покупай американское», закрывая юридические пробелы, которые прежде позволяли его игнорировать.



Ну, просто как мы со своей локализацией, но «нам нельзя», потому что мы больше любим либерализм и конкуренцию, чем американцы.



И напоследок для справки:



Ориентировочно в США тратится $600 млрд на федеральные закупки;. Предварительная оценка торговой палаты указывает, что 97% закупок осуществляются у американских компаний, впрочем, их предприятия расположены преимущественно в других странах. В прошлом году США допустили иностранные компании к участию в 48% закупок (это как раз доля «экстерриториальных американских компаний»), тогда как пять других крупнейших членов ВТО (ЕС, Япония, Южная Корея, Норвегия и Канада) — только до 16%.

США обеспокоены долей иностранных компаний (прежде всего это касается Китая) в оборонных закупках и планируют масштабную реформу в этой сфере (иностранные граждане, имеющие доступ к ограниченной информации оборонных предприятий? — нет, не слышали).



Краткий итог:



«Это нудное и ужасное зрелище. Так развивают экономику в банановых республиках, а не в демократических странах [...]»*, — возможно, Джордж Буш-младший о ситуации с публичными закупками в Украине



Дмитрий Наталуха

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития



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