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Криклий намерен начать строительство евроколеи в 2021 году
23.12.20
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Министерство инфраструктуры Украины уже в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).
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