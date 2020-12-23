Топливный рынок: пандемия росту не помеха Несмотря на пандемию, карантин и экономический спад, рынок нефтепродуктов в Украине продолжает расти. В текущем году, впервые за десять последних лет, объем потребления топлив превысит 11 млн тонн. Емкость этого рынка в денежном эквиваленте приближается к 1,5 млрд долл. И нефтетрейдеры лелеют надежды, что пик еще впереди.



Форсаж на "евробляхах"



Главным драйвером украинского топливного рынка директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает армию"евробляхеров". Во время онлайн-марафона Petroleum Ukraine 2020 он отметил, что за последние 5 лет в страну въехало порядка 700 тыс. автомобилей по схеме временного ввоза. 80% из них на дизельном топливе, 20% – на бензине. Но последние массово переоборудуются под потребление сжиженного газа.



Этот автопарк нуждается в постоянной подпитке. Даже сейчас, когда поток таких авто перекрыт, те, что уже находятся на территории страны, по разным оценкам, потребляют от 10% до 20% всех нефтепродуктов в Украине. Они же существенно влияют и на балансовое соотношение между основными видами топлив. По состоянию на конец 2020 г. оно таково: более 7,3 млн т приходится на дизтопливо, примерно по 2 млн т – на бензин и СУГ (сжиженный углеводородный газ). Если сравнивать с ситуацией 2013-2014 гг., то потребление газа увеличилось вдвое, дизеля – почти в полтора раза, бензин резко потерял позиции в течение 2013-2015 гг., но после этого спрос на него стабилизировался на уровне плюс-минус 2 млн т в год.



С точки зрения топливных операторов ДТ остается не только самым востребованным, но и самым маржинальном продуктом на рынке. По подсчетам группы "А-95", в 2020 г. на каждом литре дизтоплива розница зарабатывала примерно 20 центов, на бензине – 16, на газе – только 12. В прошлом году цифры были примерно те же. Но тут стоит отметить, что речь идет о "грязной" марже, в которую входят все затраты автозаправочных сетей на поддержание их работы. А они в 2020-м выросли: ничего же не подешевело. Таким образом, если кому-то из топливных трейдеров и удалось заработать больше, чем год назад, то, скорее, за счет объемов продаж, а не за счет торговых наценок. В июле-сентябре текущего года украинские АЗС-сети суммарно продавали в среднем по 400 тыс. т нефтепродуктов в месяц. Таких рекордов розница не видела даже в доCOVIDные времена.



Что касается источников поставок, то существенных изменений, по сравнению с прошлым годом, не произошло. Беларусь сохранила лидерские позиции по поставкам бензинов, Россия – дизельного топлива и сжиженного газа. Так называемая "спецпошлина Геруса" (в размере 4% на российское ДТ и 3% на СУГ) на положение дел почти не повлияла. Поставки из России, как и раньше, покрывают около трети потребностей Украины в нефтепродуктах. По ходу 2020 г. в дизельном сегменте импорт из РФ на несколько пунктов упал, но в газовом удержался. Так что глобально ничего не изменилось. Но Кабмин все-таки продолжил действие упомянутых пошлин и на следующий год. Впрочем, как считают аналитики, ключевое влияние на внутренний рынок нефтепродуктов будут иметь не эти ограничительные меры, а поведение Кременчугского НПЗ (АО "Укртатнафта").



Кременчуг проснулся



Характерной особенностью уходящего года стало довольно серьезное увеличение отечественного производства топлив. По предварительным прогнозам, в общеукраинском потреблении на него придется свыше 2,5 млн т из общих 11 млн т.. Это на 400 тыс. т больше, чем годом ранее. Такого солидного прироста не наблюдалось никогда, начиная с 2015 г. А до 2015-го внутренне производство вообще падало. Случилось, наконец, то, чего ждали годами. Акционеры Кременчугского НПЗ начали инвестировать в модернизацию завода и это сразу же отразилось на его продуктивности. Если в прошлом году завод переработал 2,5 млн т нефти, то в нынешнем вплотную приблизился к 3 млн т. По словам главного технолога НПЗ Юрия Голича, в 2021-м на "Укртатнафте" ожидают увеличения переработки еще на 0,5 млн т, а в течение следующих 5 лет при благоприятных обстоятельствах предприятие вообще может выйти на проектные мощности в 7 млн. т переработанной сырой нефти за год. Как следствие, предложение кременчугского топлива на рынке может увеличиться вдвое. И это повод для грядущего передела рынка (хотя, скорее, в оптовом, чем в розничном сегменте).



Конкурентам "Укртатнафты" бояться еще рано, но волноваться уже можно начинать. Поскольку бизнес-группа Игоря Коломойского сделала несколько реальных шагов для укрепления рыночных позиций Кременчугского НПЗ, в т. ч. и финансовых вливаний. Во-первых, в октябре-2020 на заводе ввели в эксплуатацию новую установку изомеризации мощностью 350 тыс. т в год и стоимостью около 30 млн USD. Как утверждает первый заместитель председателя правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка, это самая крупная инвестиция в национальной нефтеперерабатывающей отрасли за последние 30 лет, но она должна окупиться уже через два года. Это произойдет из-за того, что завод полностью откажется от закупки импортного МТБЭ – специальной добавки к высококтановым бензинам. До сих пор на нее тратилось примерно 50 млн долл. в год. Ну, и сами объемы выпуска высокооктана можно будет увеличить.



Во-вторых, "Укртатнафта" планомерно наращивает импорт нефти, понимая, что ресурса из украинских месторождений никак не хватит для качественного прыжка. Сейчас в структуре обеспечения завода сырьем на импортную нефть уже приходится 42%. По данным агентства Argus, за январь-ноябрь "Укртатнафта" получила более 1 млн т нефти с моря, что на 243 тыс. т больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В основном импортировалась азербайджанско-туркменская смесь БТД. Но также было ввезено и около 300 тыс. т нефти происхождением из США. И наконец, третий важный технологический успех "Укртатнафты" – существенное сокращение на выходе неприбыльной мазутной фракции. По словам главного технолога Юрия Голича, в текущем году выпуск мазута уменьшился на 40%. Да и то, производили его преимущественно вначале года, а концу этот продукт свели почти к нулю.



Акцизные хороводы



Дополнительным стимулом для «Укртатнафты» может стать перераспределение ставок акцизов на разные виды нефтепродуктов в Украине. Сейчас, например, акциз на сжиженный газ в 4 раза ниже, чем на бензин – 52 евро против 213 евро за 1000 л. Акциз на ДТ находится на среднем уровне – 139,5 за 1000 л. Такая пропорция подогревает потребительский спрос на автогаз и снижает на бензин. Для бизнес-группы Игоря Коломойского это не очень выгодно. Ведь, кроме "Укртатнафты", в ее управлении находится и самая большая в стране АЗС-сеть, состоящая из более 1500 станций. Полностью обеспечить их бензином и дизельным топливом мощности Кременчугского НПЗ позволяют, а вот сжиженный газ приходится завозить, причем все в большем количестве. Импорт же СУГ обходится дороже, чем производство собственных нефтепродуктов, а зарабатываешь на его продаже меньше, чем на бензине или дизеле.



Поэтому еще год назад лоббисты Игоря Коломойского в Верховной Раде подготовили законопроект предлагающий уравнять ставки акцизов на все виды топлива, продающиеся на АЗС. С первого захода инициатива не прошла, но в этом процессе количество попыток не ограничено. По состоянию на декабрь-2020 в парламенте уже было зарегистрировано 4 законопроекта на эту тему. Наиболее компромиссным выглядит вариант, предложенный главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. В его проекте, предлагается уменьшить акциз на бензин с 213,5 до 169,5 евро за 1000 л, акциз на СУГ— поднять вдвое (с 52 евро до 124,5 евро за 1000 л). В то же время на повестке дня остается и законопроект об унификации ставок для всех видов топлива на уровне 139,5 евро/1000 л. Под ним подписалась целая группа депутатов (преимущественно от "Слуги народа") во главе с Алексеем Мовчаном, мажоритарием от Кременчуга. Скорее всего, именно между инициативами Геруса и Мовчана развернется главная борьба в сессионном зале.



Согласно расчетам разработчиков, вследствие повышения акцизов на сжиженный газ розничные цены на него вырастут ориентировочно на 2,5 грн/л. Но прогнозируются и позитивные эффекты – удешевление бензина, рост доходов бюджета (более чем на 4 млрд грн в год) и уменьшение зависимости от импортного газа из России. В авторской группе Мовчана утверждают, что сегодня Украина на 75% зависит от импорта СУГ из РФ, а принятие их закона сократит эту зависимость до 50%, а потребление сжиженного газа на 1 млн т. Впрочем, таможенная статистика утверждает, что указанный в объяснительной записке процент серьезно завышен, так как в 2019-2020 г. российская доля в импорте СУГ держалась на уровне 45%.



Идею выравнивания ставок на СУГ и бензин поддержала и компания "Укргазвыдобування" – еще один производитель сжиженного газа в Украине, кроме Кременчугского НПЗ. На декабрьском форуме LPG Ukraine 2020 коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко предложил сделать это не одномоментно, а в два этапа. По его словам, если допустим установить ставку акциза на СУГ и бензин на уровне 145 евро за тысячу литров, то соотношение между ценами в топливной рознице составит 56-68% в пользу автогаза. Подобная пропорция серьезно ударит по популярности автогаза в Украине. Но на других крупных газовых рынках Европы – Беларуси, Польши, Турции – она и сейчас такая. И хотя в 2021 бюджетный год Украина вошла со старыми ставками акцизов, высока вероятность, что уже на зимних сессиях у депутатов дойдут руки к этому вопросу.



Ярослав Ярош



МинПром



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