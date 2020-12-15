Локализация в Украине: как поможет магическая таблетка Направленный на развитие отечественного машиностроения закон о локализации готов ко второму чтению. Требования к локализации сделаны более мягкими и плавными, что, по мнению разработчиков документа, позитивно скажется на практической реализации заложенных норм. Экономический эффект детально просчитан и дело остается лишь за депутатами, которые будут рассматривать законопроект, возможно, уже на этой неделе.



Что такое локализация и зачем она нужна Украине?



Что представляет собой локализация простыми словами? Это доступ иностранного производителя на свой внутренний рынок, но с условием – разместить часть заказов на местных предприятиях. Инструмент этот не нов и используется во многих странах мира, в частности в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки и многих других. Очень успешно для развития промышленности локализацию использовал Китай, а на постсоветском пространстве есть совершенно поразительный пример Узбекистана, который при помощи данного инструмента позволил с нуля создать в стране такую отрасль как автопром.



К сожалению, в Украине на локализацию обратили внимание гораздо позже других стран. Да и в целом с инструментами поддержки промышленности в нашей стране дела обстоят не очень хорошо. Например, у наших ближайших соседей – Польши и Турции – для промышленников предусмотрены и льготные кредиты и кредиты под госгарантии, свободные экономические зоны, гранты предприятиям, инвестиционные стимулы и индустриальные парки. В Украине всего этого просто нет и поэтому неудивительно, почему наши соседи представлены на внешних рынках готовой продукцией, а мы – сырьем и полуфабрикатами.



"Локализация один из широко распространенных в мире инструментов поддержки перерабатывающей промышленности. Промышленность дает в Украине работу примерно 2,5 миллионам людей. То есть это сфера массовой занятости. Зарплаты в промышленности выше, чем в остальных сферах экономики за исключением финансового сектора, IT, авиации и обороны. И главное – занятость в промышленности имеет высокий мультипликативный эффект на другие сферы. Кроме того, промышленность — это сфера легальных зарплат, что очень важно для местных бюджетов. Не секрет, что в тех городах, где есть развитая промышленность местные бюджеты гораздо больше, чем в остальных. Чтобы в Украине пропадала бедность, мы должны проводить политику в интересах своей промышленности и ключевой целью такой политики должно быть создание рабочих мест в нашей стране", - подчеркнул один из авторов законопроекта о локализации, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



Что поменяли в законопроекте ко второму чтению?



Принятие Верховной Радой в июле текущего года первой редакции законопроекта о локализации вызвало ряд критических заявлений со стороны западных партнеров Украины. Главная их суть замечаний сводилась к тому, что якобы наша страна нарушает взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации и Соглашения ВТО о государственных закупках.



В ответ Д.Кисилевский подчеркивает, что, когда Украина подписывала свои международные соглашения не было ни аннексии Крыма, ни военных действий на Донбассе и эти чрезвычайные обстоятельства как раз содержаться в пунктах исключений из международных соглашений, к которым наша страна имеет право апеллировать. Кроме того, он обратил внимание западных партнеров Украины на то, что критика намерений нашей страны развивать свою собственную промышленность толкает определенную часть общества в сторону России. "Я думаю, что у них нет такой цели – отталкивать украинцев от стратегического вектора сотрудничества с ЕС и поэтому такое давление на нашу страну осуществлять не стоит", - уверен он.



Тем не менее, некоторые замечания заинтересованных сторон были учтены и нашли свое отражение в подготовке документа ко второму чтению. В частности требования локализации в новой редакции стали более плавными. Если изначально предлагалось ввести сразу степень локализации на уровне 25-35%, то теперь предлагается начать в 2021 году с всего 10% с ежегодным повышением на 5% до отметки 40% на которой она будет оставаться в течение 10 лет действия данного закона.



Директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк сообщил о том, что ранее представители Американской торговой палаты называли требование локализации на уровне сразу в 25% сложным с точки зрения экономических процессов. "Но если они видят нормальный градуированный переход, то они это принимают целиком нормально. По моему мнению, это разумный рациональный компромисс, который в данной ситуации возможен", - сказал он.



"Мы сделали некоторые послабления в тех требованиях локализации, которые предлагались к первому чтению, но суть идеи от этого не изменилась, - подчеркивает Д.Кисилевский. – Более плавное увеличение требований локализации позволит большему количеству производителей заходить на украинский рынок, увеличится время на поиск партнеров для поставок комплектующих, производственных площадок и т.д., поэтому это позволит привлечь большее количество производителей к участию в этой производственной деятельности".



Также ко второму чтению законодатели унифицировали уровень локализации по всем категориям товаров – теперь они все одинаковые, добавили позиции, связанные с авиационной отраслью, и предложили использовать существующую формулу оценки уровня локализации сельхозтехники, которая используется Министерством экономики с 2017 года и зафиксирована постановлением Кабинета министров.



Еще одно важное нововведение заключается в том, что Кабинет министров получает право по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады увеличивать на 10% и уменьшать на 5% требование уровня локализации для отдельной категории товаров не следующий год, а также формировать дополнительный перечень продукции на которые будет распространяться требование локализации. Кроме того, на конкретную закупку, например касающуюся уникальной техники, которая не производится в Украине, правительство сможет понижать уровень локализации до нуля. Но, не злоупотребляя данным правом.



Каковы экономические выгоды законопроекта о локализации?



Свои экономические расчеты относительно эффекта от принятия законопроекта о локализации уже представили аналитический центр Федерации работодателей Украины, Центр развития рыночной экономики CMD-Ukraine, "Укрпромвнешэкспертиза", Growford Institute и аналитический центр Industry4Ukaine.



По оценкам председателя правления Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игоря Гужвы, принятие законопроекта о локализации приведет к росту ВВП на 3,9% в течение пяти лет. При этом рост продукции перерабатывающей промышленности составит 10,7%, поступления в бюджет вырастут на 8,2%, будет сохранено 200 тыс. и создано 62,5 тыс. рабочих мест, а импорт сократится на 13,2%.



Эксперт Growford Institute, доктор экономических наук Константин Швабий выразил уверенность, что если имплементировать положения, лежащие в основе законопроекта, то мультипликативный эффект можно ожидать на уровне + 0,5% ВВП в год, соответственно через 3-5 лет можно ожидать до 3% прироста.



В свою очередь В.Власюк рассказал, что в своих расчетах "Укрпромвнешэкспертиза" учитывала Cost&Benefit анализ, то есть возможные действия контрагентов, достижения, которые будет иметь Украина и отечественные предприятия. "Баланс показывает в пользу законопроекта, - отмечает эксперт. – Валовый выпуск за 10 лет составит 375 млрд грн., будет создана валовая добавленная стоимость 121 млрд грн. С этой добавленной стоимости фонд зарплаты, который получат украинцы – 86 млрд грн, будет сохранено 59 тыс. рабочих мест, налоги в бюджет составят 38 млрд гривен".



Хорошие сапоги, надо брать!



Народный депутат Д.Кисилевский отмечает, что законопроект о локализации не является "магической таблеткой", который сразу же исправит состояние дел в украинской экономике. Но это первый важный шаг со стороны государства, направленный на вывод из кризиса украинского машиностроения.



"Изменения в закон о публичных закупках – это только один шаг в глобальном движении, который должна сделать страна, чтобы развернуться в направлении индустриального развития", - подчеркивает В.Власюк. – Путь в ЕС лежит через современное индустриальное развитие, потому что сейчас такой колоссальный разрыв в экономике и благосостоянии между нашей страной и Европой, что если его не сократить, то Украина в ЕС никогда не попадет. В бедной стране не будет правовых институтов, которые требует от нас ЕС, не будет среднего класса, не будет экономических свобод".



Уже сегодня уровень проникновения импорта в публичные закупки в Украине составляет 38%, в то время как в ЕС и США – 5-8%. Причем если Украина не примет закон о локализации, то в будущем этот показатель для нашей страны будет только ухудшаться. "В следующем году эти закупки вырастут до 33,4 млрд грн по тем видам продукции, которая попала в законопроект. Если сохранится теперешняя тенденция, то уровень проникновения импорта еще вырастет до 70%", - отмечает В.Власюк.



Вывод из сложившейся ситуации можно сделать только один – локализация для украинской промышленности необходимый шаг ее выживания. В противном случае мы рискуем дождаться окончательной деградации отечественного машиностроения и навсегда законсервировать сырьевую структуру экономики.



Василий Январев



МинПром



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