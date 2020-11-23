Как стать титановым титаном На территории Украины залегает около 11% мировых запасов титановых руд. В стране имеется продолжительный опыт их добычи и обогащения, но переработка в продукты более высокого передела постепенно сходит на нет. Производство титанового пигмента за последнее десятилетие сократилось втрое, а выпуск металлического титана (в виде губки) вообще находится на грани исчезновения. Но, возможно, медленно умирающую отрасль еще получиться превратить в локомотив цветной металлургии.



В ноябре в Украине были представлены публике и стратегия развития титановой отрасли, подготовленная в Институте будущего, и проект строительства нового промышленного комплекса по выпуску металлического титана. Последний готова реализовать компания "Велта" на базе закрытой в 1995 г. шахты "Новомиргородская" (Кировоградская обл.). Презентации и расчеты уже переданы на рассмотрение недавно созданного Министерства стратегический отраслей промышленности. Самое время пролистнуть страницы этих проектов.



Стратегия



Сегодня глобальная стоимость рынка титана (как руд, так и производных из нее) оценивается в 2,7 млрд долл. Но у этого показателя есть все предпосылки для быстрого роста. Прежде всего в связи с прогнозируемым увеличением спроса на металлический титан. Пока что 95% всего добываемого в мире титанового сырья перерабатывается в диоксид титана, используемый в лако-красочной промышленности, косметологии, пищепроме и др.. На 6 млн т TiO2, ежегодно производимых в мире, приходится только 210 тыс. т титановой губки. И дело не в том, что она никому не нужна, а в том, что производить ее технологически сложно и дорого.



Только 7 стран в мире (в т. ч. и Украина) владеют надлежащими технологиями. А если говорить о титановых слитках, то их и вовсе выплавляют только 4 страны (Россия, Китай, Япония, Казахстан). На Запорожском титаново-магниевом комбинате предпринимались несмелые попытки получить титан в слитках, но успехом не увенчались. Сейчас главным конкурентом титана среди металлов легкой цветной группы является алюминий, объемы потребления которого в 150 раз выше. Хотя по многим эксплуатационным качествам титан превосходит алюминий: он в 6 раз крепче и в 12 тверже, способен выдерживать экстремально высокие температуры. Этот металл стоек не только к коррозии, но и к морской воде, разной химической среде и т.п. Уже сейчас во многих сферах (авиа- и ракетостроение, протезирование) металлическому титану нет альтернативы. По подсчетам Института будущего, спрос на него в медицине к 2030 г. возрастет вдвое – с нынешних 5 млрд долл. до 10,7 млрд долл., в авиакосмической отрасли – на треть, с 3,5 млрд долл. до 4,7 млрд долл. Осталось только сделать титан доступнее до потребителя, и он "откусит" часть рынков у традиционных металлов. И тут, хочется верить, появляется шанс для Украины.



Пока ситуация выглядит далекой от благополучной. Национальная добыча рутило-ильменитовых руд в 2020 г., по прогнозам, упадет ниже 700 тыс. т. Хотя еще в 2017 г. объемы составляли 783 тыс. т. ЗТМК еле держится на плаву и до сих пор не закрыт лишь по социально-экологическим причинам. Но, как вытекает из представленного проекта стратегии для титановой отрасли, у нее есть целых три сценария будущего: 1) стагнация, 2) государственное стимулирование, 3) технологический прорыв. Со стагнацией все просто. Ничего не делать, ничего не менять – и добыча титаносодержащих руд упадет в стране вдвое, до 350 тыс. т в 2030 г. Выручка добывающих компаний, где передовые позиции пока занимает государственная (пока) Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), сократится пропорционально. В 2019 г. она составляла 168 млн долл, в 2030-м может упасть до 75 млн долл.



Переходим теперь к сценарию №2. Если государство согласится поддержать титановую отрасль, то это позволит остановить падение добычи ильменитового концентрата, она может даже несколько увеличиться. Но при этом более 80% полученного сырья можно будет перерабатывать в Украине. В частности, прогнозируется рост выпуска диоксида титана в следующие 10 лет с нынешних 40 тыс. т до 240 тыс. т., а титановой губки – с 6 тыс. т до 15 тыс. т. Соответственно втрое вырастет и общая выручка предприятий отрасли (не только за счет объемов, но и благодаря продаже более дорогих продуктов, а не сырья) – с 400 млн долл до 1200 млн долл. Какой же поддержки со стороны государства хотели бы авторы стратегии? Речь идет, в частности, о принятии отдельного закона о стимулировании титановой отрасли, включая более простой доступ к недропользованию, освобождение от НДС и пошлин на импортное оборудование, замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, создание специальных зон по образцу Кремниевой долины в США или Титановой долины в России и т. п.



Третий сценарий – это уже совсем джек-пот для Украины. Он предусматривает, что к 2030 г. страна будет выпускать до 1 млн т изделий из металлического титана в год, что сделает ее глобальным лидером на данном рынке. Ради этого добычу титановых руд придется увеличить в 7 раз. А дополнительные экспортные поступления за следующие 10 лет составят 94 млрд долл. Однако есть одно условие: процессы выпуска металлического титана нужно удешевить в 4-5 раз. И под это как раз подвизалась упомянутая вначале компания "Велта".



Завод



Сейчас практически весь металлический титан в мире производят по методу Кролла. По словам генерального директора Велты Андрея Бродского, эта технология изобретена еще 70 лет назад, когда мир еще даже не умел пользоваться дисковыми телефонами. Соответственно она уже давно морально и физически устарела. "Будущее титановой металлургии за порошковыми технологиями, исключающими этап титановой губки, – уверен Андрей Бродский. – Это понимают почти все в мире, кроме российского "ВСМПО-Ависма", которое утверждает, что губка была, есть и будет".



Метод Кролла небезупречен с экологической точки зрения, но еще хуже дела с экономикой. Если для получения 1 т алюминия требуется в среднем 17 тыс. кВт/ч электроэнергии, то затраты электроэнергии на 1 т титана составляют 179 тыс. кВт/ч. Исследователи во многих странах как раз бьются над тем, чтобы удешевить процессы. И как утверждают в «Велте», их научное подразделение весьма далеко продвинулось на этом пути. Настолько далеко, что за прошлый месяц, по словам Андрея Бродского, получили полупромышленным способ 250 кг титанового порошка. Еще в начале сентября компания сообщила о намерении запатентировать в США собственный метод под названием Velta Ti Process. Он позволяет получать популярный на рынке сплав Grade 5 в составе 90% титана, 4% ванадия и 6% алюминия. При этом отсутствует генерация любых твердых или жидких отходов и газовые выбросы в атмосферу.



Лабораторные успехи и подтолкнули "Велту" к тому, чтобы интенсифицировать подготовку к строительству собственного промышленного комплекса по выпуску металлического титана. Базой для него должна стать закрытая и затопленная 25 лет назад шахта "Новомиргородская" в Кировоградской области, где раньше добывали бурый уголь. Компания уже получила в аренду на 19 лет земельный участок площадью 12,7 га, где расположена затопленная шахта. Стоит отметить, что здесь же в Новомиргородском районе, залегают Бирзуловское и Лекаревское месторождения, на которых "Велта" собирается развивать добычу титановых руд. Компания готова инвестировать в новый завод мощностью до 5 тыс. т изделий из титана 270 млн долл. Проект позволит создать до 2 тысяч новых рабочих мест. Фактически вокруг предприятия должен вырасти целый мини-город. Кроме того, здесь же "Велта" намерена наладить и собственную генерацию электроэнергии. По словам Андрея Бродского, в конечном итоге это будет дешевле, чем покупать электричество с рынка.



10 ноября в Кабине Министров состоялось уже второе за последних полтора месяца совещание у вице-премьера и министра стратегический отраслей промышленности Олега Уруского по вопросам развития титановой отрасли, что свидетельствует: интерес у правительства к проекту имеется. Сам он как-то заметил, что если алюминий называет металлом ХХ века, то титан может стать металлом ХХI-го. Тем более, что вся предыдущая карьера самого Олега Уруского тесно связана с авиакосмической отраслью и оборонкой – потенциальными крупными потребителями украинского титана. Правда, никаких конкретных решений в поддержку как новомиргородского проекта, так и титановой стратегии вообще пока не принято.



Но, например, 11 ноября Кабмин одобрил Концепцию госпрограммы развития авиационной промышленности до 2030 г., суммарный бюджет которой составит примерно 40 млрд грн. И половину из них готово вложить государство. Программа предусматривает увеличение объемов производства и экспорта украинских самолетов, а также ориентацию на импортозамещение как комплектующих, так и материалов, необходимых для их строительства. Для "Велты" это отличный сигнал. В современных моделях самолетов около 15% веса приходится на титановые детали, еще часть изготавливается из титановых сплавов. И в случае удешевления металла, эта доля будет расти, поскольку титан сможет заменять менее прочный алюминий. Правда, сегодня из-за коронавируса, как авиационные перевозки, так и собственно самолетостроение, засели в глубоком кризисе. Но ведь не навсегда. Важно, чтобы они выбрались оттуда через 2-3 года. Вряд ли можно рассчитывать на украинский металлический алюминий в промышленных масштабах раньше 2024-2025 гг.



Ярослав Ярош



МинПром



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