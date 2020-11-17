Как решить проблему зеленых тарифов не угробив промышленность В поисках средств на покрытие долгов перед зелеными энергетиками Национальная комиссия, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в очередной раз повысила тариф на передачу электроэнергии. Эксперты и участники рынка предупреждают – подобная практика углубит кризис в промышленности, что неизбежно повлечет за собой катастрофу, как в энергетике, так и во всей украинской экономике.



Как мы дошли до кризиса в энергетике



Введение в Украине стимулирующих тарифов для возобновляемой энергетики привело к настоящему буму строительства солнечных и ветряных электростанций в Украине. В частности только в 2018 году в Украине установили в три раза больше новых электростанций, генерирующих электричество из возобновляемых источников, чем годом ранее, из них 160 СЭС общей мощностью 850 МВт.



С одной стороны рост мощностей возобновляемой энергетики – ее доля по итогам первых восьми месяцев 2020 года увеличилась до 13,3% – это с одной стороны плюс. Уменьшается количество выбросов в атмосферу, улучшается экология. Но с другой стороны это минус – все больше денег необходимо для доплат зеленым энергетикам.



Происходит это следующим образом – электроэнергию у зеленых станций выкупает государственный трейдер ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) и продает ее по рыночной цене. Разницу в ценах ГП должен покрывать за счет перепродажи "дешевой" атомной и гидроэлектроэнергии по цене рынка. Если этого недостаточно, образовавшийся дефицит компенсирует диспетчер энергорынка "Укрэнерго". Сумма компенсации заложена в его тариф на передачу электроэнергии.



Спад энергопотребления в Украине, вызванный как снижением объемов производства в промышленности (еще с конца прошлого года) и карантинными ограничениями вызванными пандемией коронавируса привел к росту задолженности перед зелеными энергетиками. Свою роль здесь сыграл и импорт электроэнергии из России, из-за которого снизились продажи украинских энергетиков.



Летом правительство подписало меморандум с зелеными энергетиками предусматривающий снижение тарифов, благодаря которому удалось сэкономить часть средств. Кроме того с 1 августа НКРЭКУ повысила размер тарифа на передачу электроэнергии с 155,40 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч.



Однако денег все равно не хватает – задолженность "ГарПока" достигла отметки 22,4 млрд грн и НКРЭКУ решил в очередной раз повысить тариф на передачу электроэнергии до 309,8 грн/МВт-ч в 2021 году. Впрочем, последствия данного решения будут иметь весьма печальные последствия для украинской промышленности.



Поиск денег в пустом кармане



Тариф на передачу электроэнергии платит бизнес и промышленники. Ни для кого не является секретом, что ситуация у них сегодня далеко не радужная, скорее наоборот. По оценкам Европейской бизнес ассоциации, на конец мая треть малых и средних предприятий из-за кризиса потеряла от 50% до 75% доходов, 44% потеряли до 50% доходов, а 7% вообще рассматривают вариант закрытия. Треть малых и средних предприятий были вынуждены сократить сотрудников, а 19% снизили заработную плату.



Что касается промышленности, то по итогам января-сентября 2020 года Госстатом зафиксирован спад объемов производства на уровне 7%, сокращение экспорта за этот же период составило 5,6%. Общие убытки украинской промышленности в первом полугодии достигли отметки в 40 млрд грн.



А ведь коронакризис далеко не закончился – более того, сегодня мы стоим перед очередным его витком. В Украине введен карантин выходного дня, к карантинным ограничениям вернулся и ряд европейских стран. А это означает, что объемы как внутренней, так и внешней торговли для отечественных бизнесменов и промышленников неизбежно продолжат снижаться, а их конкурентоспособность на рынках снизится.



"В этой ситуации установлении тарифа на уровне 309,8 грн/МВт-ч неприемлемо, ведь таким образом небытовые потребители будут вынуждены оплатить дополнительно 8,8 млрд грн., что ставит под вопрос сам факт существования отдельных отраслей, ведь работать в условиях такого повышения для значительной части предприятий не представляется возможным", - подчеркивают в Федерации работодателей Украины.



Кроме того сильный удар будет нанесен и по государственным компаниям, в частности "Укрзализныце". Гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак обращает внимание на то, что железнодорожная госмонополия потребляет около 4 млрд кВт/час в год. "Даже такое небольшое повышение, как 3%, для нее означает сотни миллионов гривен дополнительных расходов. Но что хуже всего – сейчас эти деньги взять неоткуда. Повысить тарифы на грузовые перевозки, за счет которых формируется основной доход госкомпании и субсидируются пассажирские перевозки, УЗ не может - это добьет украинскую промышленность и сельское хозяйство. Повышение цены электроэнергии означает дальнейший рост убытков УЗ", - подчеркивает он.



Также необходимо отметить, что повышение тарифа на передачу электроэнергии неизбежно отразится и на потребительских ценах, поскольку те предприятия, которые смогут работать, заложат их в цену производимой продукции. Так что негативное влияние такого решения, пусть и косвенное, ощутят на себе и украинские домохозяйства.



Где взять недостающие средства для зеленых энергетиков?



Промышленники подчеркивают, что обязательства перед производителями зеленой энергетики брало на себя государство и поэтому именно оно и должно компенсировать стоимость зеленого тарифа за счет средств государственного бюджета.



В открытом письме Объединения предприятий "Укрметаллургпром" к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку подчеркивается, что согласно Закону № 810-IX, Кабинет министров должен погасить задолженность ГП "ГарПок" путем оформления облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения пять лет. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты зеленой энергии в объеме не менее 20% выработки, что составит 13,9 млрд грн.



В свою очередь в Федерации работодателей Украины обращают внимание на то, что сегодня при помощи различных схем со счетов "ГорПока" выводятся миллиарды гривен. В частности до 6 млрд грн "ГарПок" может заработать в случае ликвидации возможности покупки непроданной на РДН электроэнергии "Энергоатома" на балансирующем рынке с дисконтом в 45%. ФРУ указывает, что спекуляции трейдеров на рынке РДН с электроэнергией государственной генерации приводят к недополучению средств "ГарПоком".



Кроме того ФРУ указывает на существующий дисбаланс между рынком на сутки вперед и внутрисуточным рынком, при котором производителей электроэнергии с ровным графиком выдавливают на ВДР, где электроэнергию покупают с дисконтом к РДН. Наконец, существует возможность увеличить объемы обязательств "Укргидроэнерго" относительно продажи электроэнергии "ГарПоку" по фиксированному тарифу.



По мнению украинских промышленников, реализация данных мер даст возможность не только отказаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии, но и снизить его до уровня не выше 200 грн/МВт-ч.



Стоит отметить, что уже сегодня стоимость электроэнергии для украинских промпотребителей выше, чем во многих странах Европы. Поднимать их означает окончательно загнать промышленность в кризис, а вслед за ней и всю энергетику – ведь если заводы будут простаивать, то выработанные на электростанциях киловатты окажутся попросту никому не нужны.



Василий Январев



МинПром



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