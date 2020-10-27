Не стой под стрелой: промышленная безопасность как приоритет для бизнеса В современном бизнесе человеческий капитал набирает все больший удельный вес и все чаще становится главным активом компаний. Причем не только в высокотехнологических отраслях, но и в классической промышленности. Конкуренция за квалифицированный персонал на рынке обостряется. И чтобы избежать утечки, как "белых", так и "синих воротничков", корпорации в XXI веке значительно увеличили бюджеты на программы создания комфортных условий труда для персонала, в т. ч. и в промышленную безопасность. Тем более, что такие инвестиции уже доказали свою эффективность, как в глобальном масштабе, так и в Украине.



Престиж + целесообразность



Сегодня безопасность труда – настолько же экономическая, как и социальная категория. По данным Международной организации труда (МОТ), из-за несчастных случаев на производстве глобальная экономика недополучает ежегодно 4-6% ВВП, и даже в Евросоюзе, где ситуация в целом получше, – более 3% ВВП. Согласно данным Евростата, ежегодно по этой причине теряется 83 млн рабочих дней. Еще в 2000 г. финансовые потери ЕС из-за производственного травматизма оценивали в 55 млрд евро годовых. Вряд ли сейчас цифра будет меньше.



О серьезности проблемы говорит и тот факт, что каждый год из-за травм, полученных на работе, или профессиональных болезней умирает свыше 2 млн человек. Такой уровень более-менее стабильно сохраняется в течение последнего десятилетия. Но все же усилия, предпринимаемые правительствами, профсоюзами и самими работодателями дают определенный позитивный эффект. Прежде всего, можно говорить о так называемом показателе S – соотношении общего числа несчастных случаев к таким, что завершились смертельным исходом. В развитых странах, таких как Германия, Франция и некоторые другие, он за последние 20 лет улучшился почти вдвое.



Что еще важнее, бизнес пришел к четкому пониманию, что превентивные вложения в безопасность на производстве эффективнее, чем ликвидация последствий несчастных случаев. Согласно исследованиям, проведенным МОТ, каждый доллар инвестиций в профилактику производственного травматизма сберегает не менее 2 долларов. Проанализировав деятельность нескольких крупных нефтедобытчиков (Saudi Aramco, BP, Shell и др.) исследователи пришли к выводу, что каждая предотвращенная травма сэкономила им 37 тыс. долл., каждый предотвращенный нечастный случай – 1,4 млн долл. Один из мировых лидеров по производству электрооборудования – концерн Schneider сумел снизить уровень травматизма на своих предприятиях с 3,6 до 0,5 случая на 100 рабочих, и это принесло ему 15 млн долл. годовой экономии.



Но вместе с экономической целесообразностью культ безопасного труда стал для многих компаний из высшей лиги глобального бизнеса и вопросом престижа. Исповедуя принципы устойчивого развития, они стараются сделать больше, чем просто соблюдать законодательства о труде и нормативы техники безопасности. В 2019 г. консалтинговая компания KPMG из "большой четверки" подготовила отдельный анализ лучших международных практик в сфере промышленной безопасности и охраны труда. В отчете они рассматривают проекты, успешно реализованные более чем десятком известных корпораций из разных отраслей. При этом эксперты KPMG выделяют 6 наиболее распространенных трендов современной промышленной безопасности: повышение прозрачности, охрана здоровья, обучение и вовлеченность, транспортная безопасность, внедрение риск-ориентированных подходов, диджитализация.



Не каждая из фигурирующих в отчете компаний работает сразу во всех 6 направлениях, но даже преуспев в одном из них, можно достичь ощутимых результатов. Вот несколько самых ярких примеров. Машиностроительная компания John Deer оборудовать рабочие места так, чтобы уменьшит количество профессиональных заболеваний, связанных с перегрузкой мышц и неправильным положением тела. За последние 30 лет на предприятиях компании внедрено свыше 1500 эргономических модернизаций. Нефтегазовая компания Total благодаря постоянному мониторингу и внедрению автоматических решений, позволяющих выявить усталость водителя, обеспечивающих экстренное торможение, на 33% снизила количество ДТП с корпоративными транспортными средствами. Химический концерн BASF начал применять технологии дополненной реальности для повышения компетенций сотрудников в области охраны труда. До конца 2020 г. такие цифровые инновации будут использоваться на 350 предприятиях концерна.



Говорит и показывает Украина



Украина в целом еще не готова стоять в первых рядах стран, где тщательно заботятся о безопасности труда. Показатель травм со смертельным исходом на производстве в нашей стране остается одним из самых высоких в Европе. В 2019 г. число таких случаев даже выросло, если сравнивать с предыдущим годом, – с 409 до 422 случаев. В то же время общий уровень травматизма на предприятиях страны постепенно уменьшается. Если в 2014 г. фиксировалось почти 5 тысяч таких инцидентов, то в 2019-м – менее 4 тысяч. Очевидно, такой позитивный сдвиг является следствием того, что и украинские компании все больше стараются следовать принципам устойчивого развития и включать направление охраны труда в свои бизнес-стратегии. Более того, украинские практики в этой сфере начинают получать признание на международном уровне. Так, в 2020 г. компания из Украины впервые стала одним из победителей традиционного ежегодного конкурса IIRSM Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда (International Institute of Risk and SafetyManagement). Группа "Метинвест" на этом конкурсе была признана победителем в номинации "Программа изменений года".



Стоит отметить, что IIRSM – это независимая образовательная и благотворительная организация, весьма авторитетная в кругах специалистов, занимающихся управлением рисками в охране труда и промышленной безопасности во всем мире. Она по собственной методике изучает лучшие кейсы в разных отраслях экономики и ее признание достижений в сфере охраны труда можно сравнить, к примеру, с каннской пальмовой веткой в кинематографе. На это указывает и список компаний, подающихся на участие в данном конкурсе.



В числе финалистов 2020 г. были, в частности, такие широко известные бренды как PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East и другие. Группа «Метинвест» подала заявку на конкурс в феврале 2020 г., и по результатам первого отборочного этапа вошла в финальный шорт-лист своей номинации вместе с компаниями Howdens Trade Health & Safety Team и QuinnIndustrial Holdings. А уже в финале эксперты IIRSM присудили победу именно украинскому претенденту. Как отмечают в "Метинвесте", для участия в конкурсе компания презентовала свои достижения в сфере охраны труда по состоянию на конец 2019 г., а также показала планы на будущее. Уже в процессе выбора победителей ей пришлось отвечать на дополнительные запросы от организаторов. Но оно того стоило.



Как убежден менеджер по инновациям и проектам "Метинвеста" Павел Окара, победа в конкурсе стала возможной благодаря системному подходу в области охраны труда и промышленной безопасности. Среди уже внедренных мер на предприятиях холдинга можно выделить создание электронной базы HSE (автоматизированного ресурса о состоянии охраны труда и здоровья на производстве) и программ оценки критических рисков, изучение и внедрение лучшие мировых практик.



По большому счету, победа на этом конкурсе – это не только признание выбранного "Метинвестом" курса от независимой организации, имеющей огромный вес на международной арене. Это серьезный стимул для других компаний в Украине, чтобы внедрять изменения, делиться своим опытом и учиться у других.



Ярослав Ярош



МинПром



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