Руда в ударе В сентябре цены на железорудное сырье на глобальных рынках достигли своего шестилетнего максимума. В октябре они немного двинули вниз, но в первой декаде еще оставались в пределах 120 долл/тонну. Это на 30% с лишним выше, чем было в начале коронавирусного года. Никто тогда на ожидал столь стремительного подъема. Да и сейчас прогнозы относительно дальнейшего поведения котировок ЖРС разновекторные. Но больше экспертов склонны к тому, что в обозримой перспективе они сохранятся на достаточно высоком уровне.



Бразильско-китайские весы



Уже второй год подряд главным раздражителем для цен волей-неволей выступает бразильская горно-добывающая компания Vale, крупнейшая в мире. В 2019 г. у нее случился прорыв плотины на хвостохранилище, вследствие чего пришлось полностью или частично закрывать рудники Брукуту и Итабира. В текущем году новая напасть – из-за вспышки Covid-19 компания летом опять вынуждена была остановить работы в Итабире, комплексе, который обеспечивает около 10% всей добычи компании (2,7-3 млн т руды в месяц). На новость почти сразу же отреагировали рудные фьючерсы. Самый мощный ценовой скачок был зафиксирован в интервале с 10 июня по 20 августа. Сама Vale предполагает, что из-за последствий коронавируса она может недополучить в 2020 г. до 15 млн т руды. Возможно, впервые за несколько последних лет ей не удастся продать за год 300 млн т продукции, ведь производство за первое полугодие достигало лишь 127 млн т. Наверстать упущенное за вторую половину года будет крайне сложно.



Зато некоторые трейдеры считают, что глобальному рынку это даже на пользу – проблемы Vale спасли его от профицита, который наблюдался, например, в конце прошлого года. Впрочем, осенью дела у бразильского гиганта пошли на поправку. В сентябре экспорт железной руды из Бразилии увеличился на 21% по сравнению с показателями августа-2020 и на 18,5% – по сравнению с сентябрем-2019. Физические объемы сентябрьского экспорта составили 37,86 млн т, что является самым крупным месячным достижением с декабря 2015 года, когда Бразилия отправила на экспорт 39,5 млн т руды. Тут все понятно. Vale хочет отыграться за провальное лето и продать максимум сырья на пике цен. Октябрьский показатель экспорта, вероятно, уже будет несколько сдержаннее. Да и возвращение Vale в большую игру способно развернуть ценовой маятник в противоположную сторону. Что уже наблюдается. Но пока не системно.



Летнее поведение цен на ЖРС застало врасплох многих аналитиков, которые уверенно предсказывали вялый спрос на фоне пандемии. Поэтому сегодня даже консервативные прогнозисты подняли планку своих ожиданий на период конец 2020-го/2021 г. Например, в группе JP Morgan уже говорят о том, что цены на железную руду в следующем году будут оставаться на уровне 105 USD/т. Маркетинговая компания MySteel не ожидает, что до конца текущего года ценам на ЖРС удастся упасть ниже 100 долл/т, а в 2021-м – ниже 95 долл/т. Goldman Sachs прогнозирует на 2021 г. прайсы на уровне 90 долл/т. Впрочем, раньше они не давали больше 80 долларов.



Поскольку Бразилия до сих пор остается одним из главных очагов коронавируса в мире, сохраняется риск того, что поставки со стороны Vale опять могут застопориться. С другой стороны ситуация на рудном рынке будет зависеть от активности металлургов Китая. Согласно данным ассоциации World Steel, с января по июль 2020 г. мировое производство стали снизилось на 5,3%, но в Китае оно выросло за тот же период на 2,8%. За 8 первых месяцев текущего года КНР импортировала 759,9 млн. т железорудного сырья, что на 11% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Как резонно отмечает в своем последнем квартальном отчете Министерство промышленности и ресурсов Австралии: "Фундаментальным драйвером роста цен остается связь между неустойчивым предложением из Бразилии и устойчивым ростом спроса со стороны Китая. В ближайшее время маловероятно, что эта динамика серьезно изменится".



Не удивительно, что согласно анализу Bloomberg, интерес инвесторов к рудной отрасли заметно вырос, а акции крупных горно-добывающих компаний за последние 3 месяца подорожали в среднем на 10%. В то же время свой пик популярности в 2020 г. рудные котировки уже прошли. С 1 октября Министерство экологии и окружающей среды Китая ввело режим ограничений производства стальной продукции в наиболее загрязненных районах страны. Ограничения продлятся до 31 марта 2021 г. и распространяются на предприятия, обеспечивающие до 45% выплавки стали в Китае. Вероятно, данное решение несколько охладит глобальный рудный рынок. Но он уже успел передать импульс роста смежным рынкам. Рост закупочных цен наблюдается почти во всех сегментах металлургической продукции – от кокса до полуфабрикатов. Хотя подъем здесь далеко не такой стремительный, как в случае с ЖРС.



Украина ловит хайп



Наблюдаемая динамика в целом благоприятна для украинского ГМК, традиционно ориентированного на экспорт. И судя по таможенной статистике, производители успели воспользоваться ситуацией. По данным ассоциации УАВтормет, если сравнивать экспортные цены на украинские лом, чугун, квадратную заготовку по состоянию на 1 сентября и 1 октября 2020 г., то все они выросли на 15-20 долл/т. Что касается железной руды, то Украина увеличила ее отгрузку за границу – на 14,2% больше (если сравнивать цифры за три квартала 2019 и 2020 гг.). Правда, в денежном эквиваленте эффект не так заметен из-за ценовой ямы вначале года. Но все же. В третьем квартале украинские компании экспортировали ЖРС на 1,05 млрд долл, что примерно на 23 млн долл больше, чем во втором квартале, и на 123 млн долл больше, чем в первом. Весьма вероятно, что по итогам 2020-го страна перекроет прошлогодние показатели рудного экспорта и по тоннажу, и по валютной выручке.



Китай, как и следовало ожидать, является ключевым покупателем украинского ЖРС. За январь-август текущего года туда отправлялось почти 65% от всего объема рудного экспорта. Для сравнения: доля идущей второй в этом рейтинге Польши составляла только 9%. В этом контексте показательно поведение группы Ferrexpo – крупнейшего экспортера ЖРС в Украине, владеющей Полтавским и Еристовским ГОКами. Ей удалось максимально быстро переориентироваться под изменившуюся конъюнктуру. В первом полугодии-2019 в корзине ее внешних продаж на Центральную и Восточную Европу приходилось 36%, а на Китай только 30%. Теперь же произошла радикальная рокировка. В первом полугодии-2020 доли КНР и Центральной Европы уже соотносились, как 67% против 21%.



Как отмечается в сентябрьском отчете Ferrexpo для инвесторов, Китай гораздо быстрее восстанавливался от последствий пандемии, чем другие регионы мира, что и привело к высокому спросу на рудное сырье (плюс наложились низкие складские запасы и проблемы с разгрузкой в портах). Продавать туда стало выгоднее всего. Несмотря на длинное логистическое плечо. Например, премия за высокосортную руду сейчас составляет 13 долл/т, тогда как в 2019-м была 10 долл/т. Впрочем, как прогнозируют аналитики Ferrexpo, уже к концу 2020 г. – началу 2021 г. баланс спроса и предложения в Китае нормализируется в результате роста поставок из Бразилии и Канады.



Оживление украинского рудного экспорта позитивно сказывается и на смежных отраслях экономики. Как отметил в одном из недавних интервью и. о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик, единственное, на чем продержалась его компания в период кризиса – это экспорт ЖРС в Китай. Возможно, здесь имеет место художественное преувеличение, но, согласно статистике, за первое полугодие перевозка железных и марганцевых руд ж/д транспортом выросла в Украине на 4,5% – до 40 млн тонн. Вероятно, по итогам второго полугодия можно будет рассчитывать на еще больший прирост.



Аналогичная синергия с ГМК радует и портовиков. По оперативным данным Ассоциации морских портов Украины, за январь-сентябрь 2020 г. морская перевалка руды выросла на 25,5% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года — до 33,8 млн т. Если и дальше держать такой темп, то прошлогодний результат (37,3 млн т) легко будет побит. В номенклатуре переваливаемых в портах грузов ЖРС сейчас немного уступает лишь зерновым, существенно опережая остальные группы товаров, как например, металлы, уголь, энергоносители.



Ярослав Ярош



МинПром



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