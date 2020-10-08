С огнем не шутят: как локализация сохранит производство пожарной техники Стабильный госзаказ в течение последних лет на продукцию украинских производителей пожарной техники позволил им встать на ноги. Однако данный положительный эффект может быть нивелирован если Украина не будет защищать внутренний рынок. Или еще хуже – начнет за кредитные средства массово закупать пожарную технику за рубежом.



Как известно, сегодня в Украине есть четыре основных производителя пожарных автомобилей. Это, хорошо известная еще со времен СССР прилукская "Пожспецмаш, "Пожмашина", киевская компания ТИТАЛ, а также Кременчугский автомобильный завод.



Спектр выпускаемой продукции достаточно широкий и покрывает практически все запросы украинских пожарных. Как правило, украинские производители используют в производстве импортные шасси. "Объявляя тендеры, заказчики часто регламентируют, какие шасси они хотят видеть. Сегодня это, как правило, MAN, МАЗ, Iveco. Если бы в Украине была централизованная государственная политика, что шасси нужно использовать только украинского производства, то и отечественный производитель подтянул необходимые заказчику требования. А сегодня он их не выдерживает, потому что заказов на украинские шасси мало и, соответственно, меньше возможностей инвестировать в развитие", - говорит гендиректор компании "Пожмашина" Олег Аверьянов.



Вместе с тем минимум треть, а зачастую и больше, в стоимости производимой пожарной техники приходится на покупку комплектующих, произведенных в Украине, говорит О.Аверьянов. Причем некоторые из них настоящий хайтек. Например, черниговская компания "Тера" разработала сенсорную панель вместе с интерфейсом, при помощи которой водитель пожарной машины может, не выходя из кабины, контролировать все процессы, происходящие в автомобиле.



Интересно, что последние достижения отечественных производителей пожарной техники были бы невозможны без государственного заказа. "Украинская пожарная техника стала конкурентной благодаря тому, что три года подряд в государственном бюджете строкой было прописано 600 или 700 млн. грн. на закупку пожарной техники отечественного производства, – подчеркивает генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. – Эта прямая статья госбюджета позволила за три года встать на ноги нашим производителям и привлечь украинских производителей комплектующих, которые тоже стали развиваться".



"На примере нашего предприятия хорошо видно, что значит, когда государство стабильно размещает у нас заказы. Мы всю прибыль вложили в развитие: провели серьезную модернизацию, создали новые рабочие места, купили новое оборудование, внедрили систему управления производства и систему управления продажами. Провели обучение персонала, подтянули уровень качества нашей продукции", - рассказывает О.Аверьянов.



Тем не менее, сказать, что у украинских производителей пожарной техники все безоблачно, нельзя. Во-первых, все сильнее обостряется конкуренция с иностранными производителями, которые выходят на украинский рынок. О.Аверьянов обращает внимание на то, что имея доступ к дешевым кредитам, иностранные производители имеют возможность демпинговать на рынке. "У западных производителей есть возможность взять дешевый кредит под 2-3%. У нас ставка по кредитам 20-30%, а под такой процент уже невыгодно покупать новое оборудование. Более того, сейчас их вообще практически не выдают, и если я хочу получить кредит, то должен еще заложить себя, и своих детей", - эмоционально сказал он.



Вторая немаловажная угроза – планы правительства взять товарный кредит в Австрии в 250 млн евро на покупку пожарной техники. Как отметил член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский, это полностью закроет все потребности Украины в пожарной технике на 10 лет. "Значит, все эти годы ничего из этой техники закупаться в Украине не будет! И предприятию остаётся только сдохнуть. Можно конечно пробиваться на европейский рынок, но никто нас там не ждет - и это отдельная история, как в Европе (несмотря на то, что производство сертифицирована по системе ISO согласно евростандартов) научились не пускать нашу пожарную технику, которая по ценам ниже и по качеству не уступает", - сказал он.



Впрочем, пока данная информация не получила окончательного подтверждения. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в охваченную пожарами Луганскую область категорически заявил, что о закупке пожарной техники у Австрии вообще речь не идет. Однако глава украинского правительства уже был замечен в высказывании весьма противоречивых утверждений. Например, изначально премьер поддерживал инициативы по локализации машиностроительной продукции в Украине, но потом в Брюсселе внезапно заявил, что проголосованный украинским парламентом в первом чтении законопроект " не соответствует некоторым параметрам соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на корректировке".



В то же время украинские производители пожарной техники надеются, что Верховная Рада найдет в себе силы принять во втором чтении законопроект о локализации. "Главное, что получит и наше предприятие и вся машиностроительная отрасль – это возможность стабильных заказов, возможность проводить долгосрочное планирование, возможность наращивать производственные мощности", - подчеркивает О.Аверьянов.



В свою очередь Р.Ильичев акцентирует на том, что если законопроект №3739 будет принят в нынешнем его виде, то в украинском машиностроении будет сохранено 200 тысяч рабочих мест и создано 60-100 тысяч новых. "Экономический эффект от этого может быть колоссальный. Простой пример – сегодня мы видим, что по позициям локализации машиностроительной продукции около 70 компаний с конечным продуктом и около 4 тысяч производителей комплектующих. Среди них есть и большие производители как "Электротяжмаш" и Хартрон, но большая их часть это в основном малый и средний бизнес. Расчеты, данные в законе, достаточно прогнозируемые и подсчитаны правильно", - утверждает гендиректор ФРУ.



Василий Январев



МинПром



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