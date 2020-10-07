Не отправиться на свалку: как локализация поможет производителям коммунальной техники Отсутствие требований локализации и открытость украинского внутреннего рынка коммунальной техники делает его весьма доступным для иностранных производителей. От решений, которые примет украинская власть уже этой осенью во многом будет зависеть, кто его освоит – отечественный производитель или иностранный.



Продолжающийся с 90-х годов прошлого века процесс деиндустриализации украинской экономики привел к тому, что на мировые рынки наша страна в основном поставляет сырье и полуфабрикаты и все больше закупает различной импортной техники – от автомобилей до локомотивов. Впрочем, некоторые виды техники Украина может производить самостоятельно, но развитие этих сегментов сдерживается агрессивной ценовой политикой иностранных производителей на тендерах, а также завозом техники бывшей в употреблении.



Для кого-то это может стать открытием, но в Украине сегодня работают девять производителей мусоровозов – это компании "Коммаш", "Киевспецтех", АВТЕК, "Авто-Холдинг", "Альфатекс", КрАЗ, ВЛИВ, "Спецбудмаш" и Верхнеднепровский Авторемонтный Завод. "На тендерах конкуренция очень острая, - рассказывает генеральный директор предприятия броварской компании "Спецбудмаш" Юрий Басюк. - Здоровая, нормальная конкуренция – присутствует и Кременчуг, Альфатекс, ВЛИВ, АВТЕК и другие производители".



Стоит отметить, что украинские производители коммунальной техники могут кроме мусоровозов также изготавливать вакуумные и каналопромывочные машины, снегоуборочную технику, машины для ямочного ремонта дорог, аварийно-ремонтные автомобили, и автоцистерны и это далеко не весь список продукции.



Например, "Спецбудмаш" в своей линейке производимой техники имеет более 70-ти наименований. "Практически 90% нашего сбыта это рынок Украины – муниципальные и частные предприятия дорожной, коммунальной инфраструктуры, а также Министерство обороны и Национальная гвардия, – говорит Ю.Басюк. – Базовым шасси у нас является белорусский МАЗ, но мы собираем технику практически на любых шасси по желанию заказчика – Iveco, MAN, Mercedes и наш украинский АвтоКрАЗ, если он готов поставить нам подходящее шасси".



Тем не менее, остальная "начинка" коммунальной техники в основном отечественного производства. При этом основная масса поставщиков это предприятия малого и среднего бизнеса и наличие стабильных заказов на производимую мусороуборочную технику позволяет этим компаниям развиваться, наращивать объемы производства и нанимать новых работников.



Необходимо также обратить внимание, что рынок мусоровозов в Украине стабильно растет – например, в 2018 году он вырос сразу на 31%, и в перспективе будет расти и дальше. Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев обращает внимание на то, что в нашей стране идет реформа децентрализации. "У нас появится 1400 территориальных общин, каждой из которых нужно 5-7 единиц коммунальной техники. Также требуется серьезное обновление парка пожарных машин, начиная от Минобороны и всех подразделений ГСЧС и заканчивая пожарной техникой на крупных предприятиях с опасным производством. Рынок коммунальной и пожарной техники на ближайшие три-пять лет составит 100-150 млрд грн. Сегодня экономика охлаждается, и все, в том числе иностранные производители, ищут себе рынки сбыта. А этот потенциально богатый рынок интересен всем иностранным производителям", - отмечает он.



Это подтверждает выход в прошлом году на украинский рынок коммунальной техники турецких мусоровозов Rafco. Усиливают свое проникновение на отечественный рынок и другие иностранные производители. Причем, по показателям качества украинская коммунальная техника в основной своей массе не хуже иностранных аналогов. Тем не менее, конкуренция на тендерах с иностранцами в последнее время усиливается, причем все чаще отечественных производителей "перебивают" ценой.



Таким образом, чтобы украинских производителей коммунальной техники не вытеснили со своего же рынка, Украине крайне необходимо принять меры для их защиты. Одним из инструментов, который сегодня используется во многих странах мира, является локализация. То есть, мы пускаем к себе иностранного производителя, но с условием, что определенную долю заказов он разместит на украинских предприятиях.



Ю.Басюк прогнозирует, что в случае принятия в Украине закона о локализации его завод сможет на 30% увеличить количество рабочих, то есть, это около ста дополнительных рабочих мест только на одном, не очень большом украинском предприятии. "От принятия закона выиграет и бюджет государства, и бюджет объединенной территориальной общины. Поэтому я считаю, что есть смысл побороться и просить народных депутатов принять его во втором чтении, как бы не хотелось некоторым нашим "добрым" соседям за рубежом", - говорит он.



Промышленники в один голос также отмечают, что эффект от принятия закона о локализации может быть усилен введением ограничений на ввоз в Украину бывшей в употреблении коммунальной техники. Ее предложение сегодня на украинском рынке достаточно велико – популярный ресурс Auto.ria по запросу выдает 350 единиц иностранной коммунальной б/ушки.



"Не менее 30% это техника б/у из-за рубежа, те же мусоровозы. Мы пытаемся клиента убеждать, что лучше приобрести новую технику, иметь возможность гарантийного ремонта и технического обслуживания. Гарантия у нас 100 тысяч пробега или год эксплуатации. В некоторых случаях возможно продление по срокам эксплуатации. У нас есть сервисные центры, который проводят техобслуживание, есть выездные бригады, которые полностью обслуживают технику. Но частник он сам решает, что ему покупать", - говорит Ю.Басюк.



По мнению Р.Ильичева, в Украине необходимо ввести утилизационный сбор. Гендиректор ФРУ обращает внимание на то, что украинский рынок сегодня очень открыт, и поэтому сегодня является весьма привлекательным для различной б/у импортной техники – от евроблях и мусоровозов до вагонов и зерноуборочных комбайнов.



"Поэтому, безусловно, нужно вводить утилизационный сбор, – уверен Р.Ильичев. – Процедура понятная: хочешь ввести в Украину двадцатилетний комбайн - заплати 200-300% от таможенной стоимости и, пожалуйста, завози. Этот шаг будет вспомогательным, и если эти дырки не закрывать, то эффект от принятия закона о локализации будет меньшим".



МинПром



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