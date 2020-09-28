АрселорМиттал Кривой Рог опять не вписывается в сроки экомодернизации Начатое президентом Украины Владимиром Зеленским летом прошлого года "экологическое" наступление на крупнейший металлургический комбинат " АрселорМиттал Кривой Рог " закончилось без особых практических результатов. Более того, как стало известно МинПрому, предприятие не успевает провести ряд мер по экологической модернизации и, видимо, будет добиваться очередного продления сроков их реализации.



Ты помнишь, как все начиналось



12 июля за 9 дней до парламентских выборов 2019 года тогда еще новоизбранный президент Владимир Зеленский во время своего визита в Кривой Рог подверг АМКР острой критике за невыполнение в срок обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе.



"Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов? Почему из-за этого должны страдать люди? Я не понимаю. Я понимаю, что налоги и так далее, но сколько стоит человеческая жизнь?", - заявил глава государства во время совещания по вопросам экологической ситуации в городе, предложив также ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний жителям Кривого Рога.



Еще через три дня Служба безопасности Украины открыла против АМКР уголовное дело по ст. 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид") и наведалось на предприятие с обысками. Ровно через год после открытия уголовного производства генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала о продолжении "активных следственных действий" по делу, впрочем, дойдет ли оно до судебного финала, неизвестно.



Скорее всего, вряд ли менеджмент АМКР можно будет увидеть на скамье подсудимых – а наказание по данной статье достаточно суровое – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, ведь главное уже сделано. За неделю до голосования нужно было устроить жителям Кривого Рога яркое шоу на острую тему экологии – эта задача, безусловно, удалась и на выборах "Слуга народа" набрала в городе 63,5%, что является одним из лучших результатов по Украине.



А потом настало время договорняков – уже в октябре власть и АМКР пришли к консенсусу. Меткомбинат обязался построить в Кривом Роге онкоцентр стоимостью 400 млн грн, что откровенно говоря не является слишком гигантской суммой для предприятия, а в масштабах корпорации ArcelorMittal вообще откровенно мизерной.



Факты – упрямая вещь



Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" является главным загрязнителем родного города президента Украины – на его долю приходится 85% выбросов. По данным управления экологии Криворожского горсовета каждый месяц уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как "высокий" и "очень высокий". Сегодня в зоне повышенного экологического риска проживают почти 300 тысяч жителей Кривого Рога и в наибольшей степени на уровень заболеваемости населения различных возрастных групп влияют выбросы промышленной площадок металлургического и коксохимического производства АМКР.



Сколько же реально тратит крупнейший украинский меткомбинат на экологию? На самом деле не очень много. Например, в 2019 году АМКР снизил общие затраты на экологию на 6,2% по сравнению с 2018-м – до 562,9 млн грн с более чем 600 млн грн. В первом полугодии текущего года на эти цели было потрачено 389,2 млн грн. По этим цифрам видно, что расходы на экологию у предприятия выросли, но нельзя сказать, что слишком уж кардинально.



Для сравнения, после грозных заявлений Зеленского и визита СБУ на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" торжественно обещал инвестировать аж 1,8 млрд долл в развитие меткомбината и за пять лет снизить выбросы наполовину, а может быть и более.



Но обещания обещаниями, а экологическая ситуация в городе с тех пор явно не улучшилась. Как сообщали местные СМИ, 1 сентября жители Металлургического района города обратились в городское управление экологии с жалобой на плохое качество воздуха и окалину. 11 сентября глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый сообщил о том, что ведомство по результатам проверки обнаружило ряд нарушений природоохранного законодательства со стороны "АрселорМиттал Кривой Рог".



Договориться за спиной общественности



В июле на меткомбинат с визитом пожаловал заместитель министра заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, где ему естественно показали новые коксовые батареи, а не те которые должны быть выведены из эксплуатации. Не обошлось и без традиционной порции обещаний со стороны руководства комбината направить 700 млн долл. на проекты имеющие экологическую составляющую.



Однако, встреча которую организовали для замминистра криворожские экологические активисты оказалась совсем не теплой. Как рассказала лидер общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика, на острые вопросы активистов Стрелец отвечал отговорками и сыпал обещаниями, а затем вообще попытался сбежать. Когда люди ему помешали это сделать, перекрыв дорогу, публично пообещал найти решение по одной из проблем – сбросах шахтных вод в Балку Свистунова.



Более того, Т.Лампика также сообщила, что "АрселорМиттал Кривой Рог" пытается подписать с властями Меморандум взаимопонимания, чтобы избежать выполнения взятых на себя обязательств и настоящая цель визита Р.Стрельца была именно в этом. "Это предприятие систематически нарушает экологическое законодательство и будет нарушать его дальше, если с ним подпишут Меморандум", - предостерегает эколог.



А тот факт, что АМКР умеет договариваться за спиной общественности, в Кривом Роге хорошо известен. Например, по скандальной истории строительства нового отвала "Степной-2", когда АМКР провел общественные слушания, забыв пригласить на них жителей двух микрорайонов, дома которых уже в скором будущем будет засыпать пылью.



И пусть труба чадит дальше



Стоит обратить внимание на то, что во время своего визита на АМКР попытавшийся сбежать от экоактивистов замминистра экологии все-таки заявил о недопустимости переноса сроков реализации природоохранных мер меткомбинатом без учета мнения общественности и органов местного самоуправления. Слова золотые, только не останутся они всего лишь словами?



Как стало известно МинПрому из собственных источников, в конце текущего года у "АрселорМиттал Кривой Рог" заканчиваются сроки выполнения экологических мероприятий, которые должны привести к значительному уменьшению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, и предусмотрены в действующих разрешениях на выбросы.



В частности согласно нормативных документов АМКР обязан до 31 декабря текущего года полностью завершить модернизацию аглоцеха №2, но работы на агломашине №2 обещают закончить в четвертом квартале, а агломашину №3 остановят на реконструкцию только к концу текущего года. Кроме того меткомбинат должен до конца текущего года вывести из эксплуатации агломерационный цех металлургического производства и доменную печь №7.



Стоит отметить, что ранее АМКР неоднократно удавалось добиваться переноса различных экологических мероприятий, прописанных еще во время приватизации меткомбината. Например, выполнение остановки двухванного сталеплавильного агрегата №6 мартеновского цеха предусматривалось до конца 2017 года, а фактически выполнено в марте 2020 года. Старые коксовые батареи №1 и №2 также продолжают исправно коптить небо над Кривым Рогом, хотя согласно Городской экологической программе они должны были быть закрыты еще в прошлом году.



Так что опасения экологов относительно намерения АМКР "продавить" подписание выгодного для себя Меморандума с очередным переносом сроков выполнения экологических обязательств отнюдь не беспочвенны, поскольку в необходимые сроки предприятие явно не вписывается. Впрочем, Украина это ведь не Европа с ее неукоснительным соблюдением жестких экологических норм и драконовскими штрафами за их нарушение. С нашими чиновниками вопросы всегда можно "порешать", тем более что они лично ведь не живут в зоне повышенного экологического риска.



Елена Курашина



МинПром



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