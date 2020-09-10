Турки разбили чашу терпения Турецкие металлурги восстали против системы квот на импорт стали в ЕС и пытаются ее разрушить, обратившись во Всемирную торговую организацию. Процесс вряд ли будет быстрым, но он тронулся. И Турция уже имеет опыт побед в подобных спорах.



Резанули пополам



28 августа работающий в структуре ВТО Орган по разрешению споров создал комиссию для рассмотрения жалобы, поданной Турцией в отношении защитных мер ЕС относительно импорта стальной продукции. В Анкаре назвали эти меры «несовместимыми с правилами ВТО», поскольку они недостаточно обоснованы.



Чашу терпения турецких металлургов переполнили недавние изменения в механизме распределения квот. Как известно, с 1 июля Евросоюз установил квоты на импорт горячекатаной стали для конкретных стран вместо глобальной квоты, а также решил определять размеры квот не на весь год вперед, а ежеквартально. Подобные новации больше всего ударили именно по интересам Турции. Эта страна отправляет в страны Евросоюза около 40% своего стального экспорта. Но за прошлый год, по оценкам турецких сталеваров, было потеряно около половины рынка горячекатанных рулонов – одного из ключевых экспортных продуктов. Ввиду пересмотра системы квот в 2020 и 2021 гг., они могут потерять еще 40% от того, что осталось. Теперь турецкие комбинаты имеют право отгрузить в регион ЕС лишь 1,37 млн тонн горячекатаной стали в рулонах за период с июля 2020 г. по июль 2021 г. Это почти вдвое меньше, чем позволялось ранее.



Согласно прогнозу председателя Ассоциации экспортеров стали Турции (CIB) Аднана Аслана, в связи с новым регулированием квот турецкий экспорт стали в ЕС может сократиться на 58% в годовом исчислении. За первую половину 2020 г. он упал на 10% – до 9,7 млн т из-за торговых барьеров и пандемии. Вице-президент CIB и глава компании Çolakoğlu Metalurji Угур Далбелер заявил, что лоббируя подобные решения, европейский сталелитейный сектор продемонстрировал свое отчаяние и негативное отношение к Турции. И высказал мнение, что внутренний рынок страны остается слишком открытым для глобальной торговли, тогда как большинство ключевых для турецких металлургов рынков, наоборот, закрываются.



Тут стоит добавить, что в середине июня текущего года Еврокомиссия по инициативе ассоциации Eurofer начал антисубсидиарное расследование по импорту г/к проката из Турции, обвинив турецких поставщиков, в частности компанию Eregli Demir в государственном субсидировании экспортных поставок. В Eurofer были напуганы резким скачком импорта горячекатаного проката из Турции в июне. По сравнению с показателями мая он вырос на 229% – до 341,3 тыс. т. Хотя это явление имело вполне ситуативный характер. До начала действия июльских новаций потребители поспешили сделать складские запасы турецкого рулона.



По всем правовым фронтам



Анкару должно вдохновлять, что несколько предыдущих обращений к ВТО окончились успехом турецких юристов, уже поднаторевших в подобных процессах. В частности, они подавали несколько жалоб на США – относительно защитных пошлин на алюминий, трубы, стальную продукцию – и все они были удовлетворены. Правда, не всегда это вылилось в отмену санкций. Но, например, размер пошлин на импорт турецкой стали в США в прошлом году был уменьшен вдвое – с 50% до 25%. Ранее правительство Турции отстояло в ВТО интересы своих металлургов в спорах против антидемпинговых санкций, введенных Марокко и Египтом. При этом в защите своих импортеров стали оно не ограничивается только механизмами Всемирной торговой организации, но и использует другие возможности, в т. ч. недовольство конечных потребителей, которым приходится переплачивать за турецкий продукт.



Показательным примером может служить дело, выигранное в июле 2020 г. в Суде международной торговли США компанией Transpacific Steel LLC, импортером турецкой стали. Последняя подготовила иск о незаконности решения администрации Дональда Трампа о двойном повышении ставок пошлин на турецкую сталь, принятого в 2018 г. Как уже упоминалось выше, это решение было отменено еще в прошлом году. Но обращение в Суд международной торговли и его окончательный вердикт стали дополнительным рычагом давления на Белый Дом и прецедентом, который будет сдерживать американскую администрацию от подобных решений впредь.



Как считает народный депутат Дмитрий Кисилевский, турецкий опыт может быть весьма полезен и Украине. "Официальная Анкара медленно, но неотвратимо идет по пути защиты национального производителя, даже в таком сложном кейсе, как торговая война с ЕС, – написал он на своей FB-страничке. – В общем, турки молодцы, а Украине нужно внимательно понаблюдать за опытом своего южного соседа. Ведь украинские металлурги также страдают от защитных мер ЕС. Поэтому в случае успеха Турции Киев также мог бы инициировать разбирательства в ВТО, если не будет достигнут прогресс в двусторонних консультациях по данному вопросу".



Предчувствие торговой войны



Пока что Украина зарезервировала свое участие в разбирательстве в качестве третьего лица. Как и еще 12 других стран, торгующих сталью на рынках Евросоюза, в т. ч. Китай, США, Россия, Индия, Корея, Япония. Такой статус не требует каких-либо активных действий в процессе, но позволяет быть в курсе происходящего. Следующее заседание Органа по разрешению споров ВТО запланировано на 28 сентября. Тогда, возможно, прояснится и ситуация с временными рамками предстоящего разбирательства. В самом оптимальном случае на это уйдет полгода. Тем временем настанет и 31 июня 2021 г., когда Брюсселю придется решать, продлевать ли стальные квоты и в каком виде. Разбирательство в СОТ к тому времени вряд ли закончится, но его ход может повлиять на позицию Еврокомиссии.



Но специфическая особенность данного разбирательства в том, что оно воспринимается, не как обособленный процесс, а как один из элементов более масштабной торговой (если не "холодной") войны между Турцией и ЕС. Как раз в августе обострился конфликт между турками и греками за спорные территории в Средиземном море, после того как Турция начала поиски нефти и газа в этом районе. К противостоянию даже подключились военно-морские силы двух стран. Евросоюз, как и следовало ожидать, встал на сторону Греции. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель уже пригрозил Анкаре, что если ситуация не нормализуется, то уже в сентябре против Турции могут быть введены новые санкции. Что в свою очередь вызовет зеркальные меры.



Еще весной этого года в Анкаре грозили в ответ на дискриминацию своих экспортеров применить пошлины к некоторым товарам из ЕС, в т. ч. и в стальном секторе. Например, плоскокатанные изделия из железа обложить пошлиной в пределах – 9-15%, прутки – 14-15%, изделия из чугуна и нелегированной стали – 17%. Впрочем, до сих пор Турция так и не привела свою угрозу в исполнение. Хоть если это случится сейчас, то определенную фору могут получить украинские экспортеры стальной продукции в Турцию. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Спрогнозировать, куда срикошетят осколки глобальной турецко-европейской торговой войны сложнее.



При этом открытым остается вопрос, стоит ли Украине идти по турецким стопам и пытаться выбить в кабинетах ВТО более выгодные условия торговли на европейских рынках для национальных производителей. Например, в феврале 2019-го, когда Евросоюз только объявил о введении страновых квот на импорт стали, Украина даже не потребовала консультаций с Еврокомиссией, как это сделали другие государства, которых коснулись ограничения. Очевидно, в Киеве не захотели усложнять отношения со стратегическим партнером, понимая, что консультации вряд ли помогут изменить уже принятое решение. Но с другой стороны, если Украина не будет демонстрировать на международной арене готовность более самоотверженно защищать своих товаропроизводителей, то и считаться с ними будут факультативно.



Ярослав Ярош



МинПром



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