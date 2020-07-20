Искушение титаном Украина владеет одними из богатейших в мире месторождений титановых руд. Но так и научилась эффективно торговать этим сырьем. Закрытость рынка создает благодатные условия для "схематоза". Ни одна из команд, управляющих государственными титановыми активами, не сумела удержаться от такого искушения. В том числе и та, что сейчас у руля.



Glencor для отвода глаз



Очередная большая кадровая стирка была предпринята в украинской титановой отрасли в течение мая-июня, а ее отголоски слышны до сих пор. Сначала Фонд госимущества перетасовал состав правления Объединенной горно-химической компании (ОГХК), созданной в 2014 г. на руинах титановой империи Дмитрия Фирташа. Следом за этим отстранил лояльное к нему руководство Запорожского титано-магниевого комбината, чьи 51% акций находятся в уставном фонде ОГХК. Как и имущественные комплексы двух ильменитовых горно-обогатительных комбинатов – Вольногорского и Иршанского. Но все равно остается стойкое ощущение, что Фирташ остается в игре. Поскольку от кадровых перестановок прозрачность в отрасли не повысилась, а на руководящие должности продолжают попадать случайные или заангажированные люди.



Начнем с того, что еще в феврале Фонд государственного имущества назначил и. о. председателя правления Объединенной горно-химической компании Михаила Макарова, помощника народного депутата Виктора Медведчука. Но примерно два месяца спустя, так и не приступив толком к обязательствам, Макаров ушел в отставку "по состоянию здоровья". Вероятнее всего, он и не собирался рулить ОГХК. Ему выпала функция паровоза, привозящего в компанию менеджеров, которые и должны взять в свои руки реальные бразды правления. Один из них – Питер Дэвис, возглавивший ОГХК после самоотвода Макарова.



Дэвиса часто считают резидентом глобального сырьевого трейдера Glencor на том основании, что еще в 90-х годах прошлого века он работал в московском офисе этой транснациональной компании. Тем более, что вместе с ним в состав обновленного правления ОГХК вошла и сотрудник киевского бюро Glencor International Татьяна Гогенко. Отсюда и предположение, что нынешняя команда управленцев будет готовить украинский титановый актив под приватизацию для Glencor. Но более вероятно, что если тот и сыграет какую-ту роль в этой пьесе, то только ширмы.



Хотя бы потому, что титановый рынок в мире сегодня упал в глубокую яму, выкопанную коронавирусом. И ОГХК, возможно, уже в ближайшее время столкнется с кризисом сбыта, и необходимостью сбавлять производственные обороты. Если это не случилось уже. Июньская задержка с выплатой зарплаты работникам и временная остановка Вольногорского ГОКа – довольно тревожные звоночки. 90% мирового потребления титана приходится на авиационное и космическое машиностроение. Но сегодня объем авиаперевозок в мире упал в 10 раз, соответственно в разы сократилась и потребность в новых самолетах. Если в прошлом году она составляла порядка 8000 машин в год, то сейчас – едва 3000. И на восстановление спроса эксперты дают от 3 до 5 лет. Российская компания "ВСМПО-Ависма", которая раньше выступала крупнейшим импортером украинского ильменитового сырья, уже заявила о сокращении производства на треть и закрытии части мощностей. Поэтому вряд ли в разгар мертвого сезона Glencor поведется на покупку, возможно, и привлекательного, но достаточно токсичного украинского актива. Однако подыграть партнерам, более заинтересованным в этой сделке, может.



В этом контексте можно вспомнить историю 2017 г., когда группа "РусАл" Олега Дерипаски во избежание экономических санкций формально продала Glencor свой Николаевский глиноземный завод в Украине. В итоге все остались довольны. Российский бизнесмен Олег Дерипаска сохранил влияние на НГЗ – крупный сырьевой источник для его алюминиевых заводов в России. У украинского правительства появились все основания закрывать глаза на отгрузки глинозема стране-агрессору (ведь номинально он уходит куда-то в Швейцарию или на Кипр). Glencor же получает свои законные комиссионные на этих операциях.



Старые знакомые



В случае с ОГХК имя Glencor может послужить ключиком к возвращению в большой титановый бизнес команды Дмитрия Фирташа. Точнее, он оттуда никуда и не уходил. Но работать приходится в довольно стесненных обстоятельствах. В собственности его холдинга (Group DF) остаются действующие комбинаты "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" в Житомирской области. Но добытую руду им приходится обогащать на мощностях Лемненской фабрики Иршанского ГОКа, входящей в ОГХК. Кроме того, Group DF разрабатывает недра не смежных с госкомпанией территориях, а это создает дополнительные риски, что ее лицензии могут быть отозваны или не продлены, если конкурирующая госкомпания захочет развернуться шире. В ОГХК на днях уже сообщили, что готовят документы для получения в эксплуатацию еще нескольких участников Междуреченского месторождения ильменитовых руд. В течение 5 лет там планируется построить 4 новых обогатительных фабрики общей стоимостью 1,2 млрд грн.



Этот проект Питер Дэвис намерен предложить вниманию потенциальных инвесторов. И не стоит сильно удивляться, если в качестве инвестора вдруг вынырнет компания из орбиты Group DF. Есть основания предполагать, что после последней смены политических элит в Украине, а теперь и перестановок в руководстве ОГХК, отношение к Дмитрию Фирташу несколько изменится. Тем более что, обсуждая кадровые перестановки в государственной титановой компании, большинство экспертов не заметили за деревьями леса. Да, на заре своей карьеры Питер Дэвис работал на Glencor. Но вряд ли за эти 4 года молодой финансовый контроллер (один из сотен) приобрел серьезное влияние в компании. Другое дело, что в период 2005-2013 гг. он же был финансовым консультантом фирмы Scythian Limited, владельцем и основателем которой является Роберт Шетлер-Джонс, один из наиболее доверенных топ-менеджеров Дмитрия Фирташа и один из руководителей Group DF.



Правая рука Питера Дэвиса в ОГХК – Артур Сомов, его первый заместитель, также имеет богатый опыт сотрудничества с холдингом Фирташа. В середине 2000-х он трудился финансовым директором компании "Газтек", занимавшейся скупкой украинских облгазов в пользу Group DF. Позже перешел на аналогичную позицию в компании "Карпатыгаз", прославившуюся тем, что в течение 2010-2014 гг. заключила 40 договоров о совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування", включая право вести работы на крупнейших месторождениях страны, таких как Шебелинское, Юлиевское, Ефремовское, Кобзивское, Яблуновское, Хрестыщенское, Тимофеевское и др. Расторгнуть этот кабальный договор удалось лишь в 2018 г. через Стокгольский арбитражный суд, но отголоски этого дела еще до сих пор появляются в судах. В нашем контексте важно то, что среди шведских учредителей "Карпатыгаза" нашлись компании, связанные с Group DF. А выгодный контракт в Украине эта малоизвестная фирма смогла получить благодаря поддержке со стороны тогдашнего главы ДК "Укргазвыдобування" Юрия Борисова и тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко – людей, активно лоббировавших газовый бизнес Дмитрия Фирташа.



Возможно, со старыми знакомыми команде Фирташа будет легче договориться, чем с прежним руководством ОГХК. Последнее сейчас ведет настоящую информационную войну против Дэвиса и его правления, в т. ч. ставя ему в вину потенциально возможную отгрузку сырья для «Крымского Титана» при посредничестве компаний ITS International Trade & Sourcing GmbH и MCD Ltd. С первой из них ОГХК подписала в июне контракт на поставку 24 тыс. тонн ильменитового концентрата (это примерно месячный объем производства), со вторым – на 900 тонн циркона и 1,5 тыс. тонн рутила (это побочные продукты, но и в данном случае объемы продажи достаточно серьезные). Действительно ли дойдет ильменитовый концентрат на оккупированный полуостров – в этом пускай разбирается прокуратура АРК, которая регулярно отслеживает все суда, заходящие в крымские порты.



"Попередники" атакуют



Долю предвзятости в подобных сообщениях тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ведь прежний и. о. председателя правления ОГХК Александр Гладушко считает свое смещение с должности незаконным и безосновательным. "Несмотря на атаки на нашу команду отмечу, что мне и моим коллегам удалось почти невозможное: из ничего, — небольшой кучки бумаг по созданию ОГХК, — построить успешную, цветущую компанию, привлекательную для инвесторов и готовую к продаже на справедливом аукционе", – описал он свои достижения в колонке на сайте "Экономическая правда". А остающиеся под его контролем сайт и FB-страница ОГХК стали неисчерпаемым источником критики действий Дэвиса и его команды.



Но у медали, как это бывает почти всегда, есть и обратная сторона. Национальное антикоррупционное бюро завело целое дело относительно нанесение государству ущерба почти на 13 млн долл. вследствие действий должностных лиц из предыдущего руководства компании. Первый руководитель ОГХК Руслан Журило был даже задержан правоохранителями и отстранен от руководства компанией. Его место занял Александр Гладушко, пришедший в компанию вместе с Журило, и в алгоритмах работы компании ничего существенно не поменялось. ОГХК очень часто предпочитала торговать с компаниями из орбиты бывшего главы парламентского комитета по вопросам ТЭК Николая Мартыненко. При этом, как утверждает нынешний шеф ОГХК Питер Дэвис, сырье отгружалось по существенно заниженным ценам. Тем не менее, за период 2015-2019 гг. компания получила почти 2 млрд грн прибыли и заплатила 5,5 млрд грн налогов.



Но на теле ОГХК есть еще одна больная мозоль – упомянуты выше 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината. Там также замешаны интересы Фирташа, поскольку остальные 49% принадлежат связанной с Group DF компании Tolexis Trading Limited. В июне на комбинате по инициативе ФГИ наконец-то сменили многолетнего директора Владимира Сивака, лояльного к Фирташу, и назначили вместо него Сергея Лубенникова, информации о котором в открытых источниках крайне мало. Известно, что он фигурировал среди основателей компаний "Александрия-Кран", на данный момент признанной банкротом, и бердянского ООО "ВС Менеджмент Групп", торговавшим всем и разным. На гостендерах оно, например, "засветилось", когда пыталось продать туалеты "Укрзализныце".



На первый взгляд, может показаться странным, что в то же самое время, когда на верхушке ОГХК укрепляются люди, более конструктивно настроенные к Фирташу, на подконтрольном ей предприятии от подобных людей избавляются. Но если прислушаться к циркулирующей по Запорожью версии, что кандидатуру Лубенникова проталкивал депутат от "Оппозиционного блока"Александр Пономарев, то на вещи можно посмотреть и иначе. Не исключено, что коллега по парламентской скамье Юрия Бойко, Сергея Левочкина, Юлия Иоффе (регулярных лоббистов Дмитрия Фирташа) согласовал с ними эту кадровую рокировку. Не знает об этом только Владимир Сивак, решивший оспаривать свое увольнение через суды. Что, впрочем, не помешало новым руководителям ОГХК и ЗТМК подписать в июне свой первый контракт. Он может восприниматься как элемент легитимизации сторонами друг друга.



Ярослав Ярош



МинПром



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