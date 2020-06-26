Всплываем осторожно За два первых квартала 2020 г. спрос на сталь в мире фатально просел. За два следующих, есть надежда, он будет восстанавливаться. Но медленно и осторожно. Поэтому по итогам года в минусе окажутся все крупнейшие сталепроизводители за исключением, возможно, Китая. Такие выводы вытекают из последнего отчета ассоциации WorldSteel. Ухудшить и без того сдержанный прогноз может вторая волна коронавируса и желание некоторых участников рынка слишком быстро возобновить производство. Это как в случае с водолазом, опустившимся глубоко на дно - резкое всплытие может его убить.



Китай и пустота



В начале июня WorldSteel опубликовала краткосрочный прогноз, в котором утверждается, что в 2020 г. мировой спрос на сталь сократится на 6,4% – до 1,654 млрд т, а в 2021 г. вернется до 1,717 млрд т, увеличившись на 3,8% по сравнению с предполагаемым показателем текущего года. Согласно оценкам ассоциации, на рост в пределах 1% может рассчитывать лишь Китай и, возможно, еще несколько исключений из правила. Но всем остальным регионам придется смириться с негативной статистикой.



Хуже всего выглядит сейчас ситуация в Индии, где ожидается падение спроса в 2020 г. на 18%. Строгие карантинные меры в стране привели почти к полной остановке многих отраслей, в т. ч. строительства и машиностроения. В то же время местные наблюдатели оценивают ситуацию менее катастрофично, чем WorldSteel. Ассоциация стали Индии прогнозирует падение спроса на 7,7%; аналитическое агентство Ind-Ra, входящее в структуру Fitch Group, пишет о 10-15%. При этом они предполагает, что индийские металлурги в ближайшие год-два вынужденно будут больше ориентированы на экспортные (преимущественно, азиатские) рынки.



В развитых странах, согласно прогнозам WorldSteel, перспектива не намного лучше, чем в Индии – спрос упадет на 17,1%. В развивающихся, куда входит и весь постсоветский регион, – на 11,6%. Но у развивающихся стран есть надежда на более высокие темпы восстановления. Уже в 2021 г. они могут отыграть почти все, потерянное в 2020-м.



"С ослаблением ограничений, которое началось в мае, мы ожидаем постепенного улучшения ситуации, но путь восстановления будет медленным", – утверждает председатель комитета по мировой экономике WorldSteel Саид Кумран Аль Ремейти, СЕО Emirates Steel. Но потом добавляет: "Если вирус будет сдерживаться без второго и третьего пиков, и если меры государственного стимулирования будут продолжены, мы сможем увидеть относительно быстрое выздоровление".



Парад протекционизмов



Традиционно прогнозы WorldSteel считаются на рынке достаточно консервативными. Но сегодня и другие аналитики боятся сглазить. Эпидемия Covid-19 вызвала атипичный экономический кризис в мире. Нет исторического базиса, чтобы проводить аналогии. И нет полной уверенности, что опасность уже миновала. По мнению Пола Бартоломью, главного редактора ряда металлургических бюллетеней S&P Global Platts, пандемия началась в плохой период, когда глобальный стальной сектор и без того переживал определенный спад. Далее, одним из главных следствий нынешнего кризиса стал разрыв логистических цепочек: из-за закрытия одних регионов без сырья или комплектующих остались предприятия в других. Это в свою очередь возбудило дискуссии о самодостаточности национальных экономик и, вероятно, вызовет новую волну протекционистских мер в разных странах и регионах. В частности, Пол Бартоломью полагает, что более закрытой станет Юго-Восточная Азия, куда раньше сталевары сбрасывали все излишки товара, который не удавалось сбыть на других рынках. О большой вероятности усиления протекционистских мер предупреждает и генеральный директор WorldSteel Эдвин Бассон, отмечая, что подобные явления наблюдались и после кризиса 2008-2009 гг.



В тоже время рынок ЕС, вопреки опасениям, наглухо не закрылся. Еврокомиссия проигнорировала требования внутреннего металлургического лобби и не пошла на урезание квот на импорт стали. Более того, она сохранила принцип ежегодного 3-процентного прироста объема индивидуальных квот для импортеров. Правда, теперь закрепленные за странами квоты будут определяться на ежеквартальной основе, а не раз в год, как ранее. Но для поставщиков стали в Европу, в т. ч. и украинских, это меньшее зло, чем можно было ждать. Решение Еврокомиссии вызвало шквал критики со стороны большинства сталелитейных компаний и ассоциаций на континенте, но вряд ли оно теперь уже будет пересмотрено.



В коллективном обращении, который подписало 8 июня почти 40 членов Euroferr, в темных тонах предупреждается о рисках, связанных со значительным увеличением доли импорта на европейском рынке стали. Согласно их оценкам, спрос на стальную продукцию в ЕС с начала пандемии упал на 50%, а 40% рабочих в отрасли были уволены или переведены на неполный рабочий день. Между тем, такие страны, как Китай, Индия, Индонезия и Россия, не отдыхали – утверждают авторы письма – они продолжали производство и складирование стали. Теперь этот дешевый товар может помешать восстановлению металлургии в странах Евросоюза. Впрочем, минорный настрой письма несколько противоречит реальным настроениям на рынке.



Лучики света



Согласно опросу трейдеров, проведенному британским агентством MEPS, большинство из них констатирует в июне увеличение спроса на рынке. Пускай и незначительное, но обнадеживающее. Встречаются даже случаи нехватки запасов, особенно для клиентов, которым требуется большой тоннаж в короткие сроки. Одновременно MEPS считает, что цены на стальную продукцию уже прошли нижнюю точку, и в третьем квартале будут повышаться. Хотя это обусловлено преимущественно ростом затрат металлургов на сырье, а не бойкой торговлей.



Можно предположить, что в 2-3 ближайших месяца покупатели будут увеличивать объемы заказов. Но гораздо медленнее, чем происходил обвал в первом полугодии. В итоге, ряд приостановивших свою работу предприятий ГМК, так и не откроется летом. А остальные будут вести себя очень сдержанно. К примеру, металлургические мощности Италии сегодня загружены чуть более чем наполовину. Немецкий концерн ThyssenKrupp заявил, что ожидает сокращения производства (против прошлогоднего уровня) на 20-30% в течение всего лета, Salzgitter – и вовсе до конца года. Металлурги в свою очередь кивают на медленное возвращение к нормальной жизни строительной, а особенно автомобильной отрасли. Последняя очень чувствительна к уровню доходов населения, а за период пандемии они заметно похудели. Очевидно, поэтому агентство Moody's и прогнозирует, что продажи новых автомобилей в мире сократятся в текущем году на 20%, а в Западной Европе – на все 30%.



С другой стороны, если западные рынки (ну, и Индия с ними), продолжают оставаться в черте депрессии, то остальные воспряли духом быстрее. Тот же Китай в мае показал рекордную в истории выплавку – 92,27 млн. т стали в месяц. С опережением прошлогодних графиков производительности в 2020 г. идут Вьетнам, Таиланд, Египет, но, прежде всего, Иран. За январь-май текущего года в Иране выплавлено 11,44 млн т стали, что на 11% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Турция пока отстает от динамики 2019 г., но крупнейший меткомбинат страны Erdemir заявил, что уже в июле может вернуться на полную мощность, если этому будут способствовать рыночные обстоятельства. И это несмотря на то, что на турецкий прокат с 1 июля вводится отдельная квота при поставках на территорию Евросоюза.



Согласно мониторингу компании "Укрпромвнешэкспертиза", в течение двух первых недель июня наблюдается не стремительный, но стабильный рос цен на заготовку и катанку в таких регионах, как Китай и Юго-Восточная Азия, Турция, Ближний Восток, Персидский залив. "На региональных рынках арматуры и катанки необходимость пополнения запасов, сократившихся в предыдущие месяцы из-за слабой торговли в период карантина, вынуждает трейдеров принимать повышение цен, несмотря на сохраняющиеся неопределенность и недостаточно высокий спрос на готовый прокат в строительном секторе большинства регионов, – отмечают в УПЭ. – Поддержку рынку оказывает текущее повышение спотовых цен на рынке лома и железорудного сырья". Кстати, с начала июня выросли цены на арматуру и на вторичном рынке Украины: по нижнему уровню – на 500 грн., а по верхнему – на 80-100 грн. Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" ожидают, что восходящий ценовой тренд на рынке продержится весь июнь. Но в июле-августе, в период традиционного сезонного спада потребления, возможна умеренная коррекция цен вниз.



Ярослав Ярош



МинПром



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