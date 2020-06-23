Кислотная катастрофа украинской промышленности Необдуманное введение квот на импорт серной кислоты в июле 2018 года резко ухудшило ситуацию для отраслей, использующих ее в своих производственных процессах. Цена на этот ресурс для потребителей выросла более чем вдвое, но самое худшее, что дефицит кислоты грозит масштабными техногенными и экологическими катастрофами на металлургических и коксохимических предприятиях.



Почему в Украине возник дефицит кислоты



До аннексии Крыма и войны на Востоке Украины отечественный рынок кислоты был вполне сбалансированным. В стране ежегодно производилось около миллиона тонн серной кислоты, причем основные мощности были сконцентрированы на заводах, использующих данную продукцию в своих производственных процессах.



На товарный рынок в "довоенном" 2013 году всего было поставлено 109 тыс. тонн серной кислоты. Из которых наибольший объем пришелся на "Крымский титан" (53 тыс. тонн) и Константиновский химзавод (22 тыс. тонн). Первой предприятие было потеряно Украиной в результате аннексии Крыма, второе – оказалось вблизи линии зоны разграничения и в 2016 году окончательно прекратило выпуск продукции.



Более того, третьим по величине игроком на рынке в то время являлись украинские коксохимзаводы продавшие в 2013 году 19 тыс. тонн серной кислоты. Все дело в том, что уголь Донбасса содержит большее количество серы (до 4%). С одной стороны это плохо – при использовании в металлургии сера попадает в металл и является вредной примесью, кроме того увеличение сернистости кокса повышает расход руды при плавке и снижает производительность доменной печи. Но с другой стороны позволяет коксохимам производить большее количество серной кислоты. Но когда украинские коксохимики стали использовать импортный уголь с содержанием серы 0,5-0,6%, то они оказались вынуждены уже закупать кислоту для собственных производственных потребностей.



В результате на украинском рынке возник дефицит товарной серной кислоты в объеме 70-80 тыс. тонн, который без проблем закрывался импортными поставками. Ситуация изменилась в 2018 году, когда на этом рынке решили "заработать" по-легкому.



Под патриотическим соусом



В конце XVIII века английский литературный критик Самюэл Джонсон назвал патриотизм "последним прибежищем негодяя". Как позже пояснил его биограф Джеймс Босуэлл, он "имел в виду тот патриотизм, который так многие, во все времена и во всех странах, делали прикрытием личных интересов".



В Украине введение квот на импорт серной кислоты также прикрывалось благовидным патриотическим предлогом – якобы поставки ее из-за рубежа угрожают остановить производство тротила на рубежанском НПП "Заря". Правда решительно непонятно как импорт мог повлиять на производство столь необходимого армии взрывчатого вещества, ведь "Заря" является производителем серной кислоты и может самостоятельно обеспечивать себя этим ресурсом.



Интересно, что при этом особо акцентировалось, что это импорт именно "российской" кислоты в то время как львиная доля импорта – около 70% – приходилась на Беларусь, а кроме того на украинский рынок поступали также партии кислоты из Германии и Австрии. Но особенно обращает на себя внимание тот факт, что сами отечественные производители кислоты для ее производства покупают…. российскую серу, поставки которой действительно могут быть остановлены а любой момент и каким образом в таком случае закрывать потребность в кислоте если у нас действует квота на ее импорт?



Все аргументы противной стороны о том, что введение ограничений приведет в первую очередь к росту цен, на котором заработают даже не производящие кислоту госпредприятия, а сомнительные посредники были решительно отвергнуты и в июле 2018 года квоты были введены.



К чему привело введение квот



Как известно, изначально квота была введена для Беларуси в размере 30,8 тыс. тонн, России – 8,6 тыс. тонн и других стран – 4,3 тыс. тонн. В дальнейшем ее размер понемногу увеличивался и с 1 сентября прошлого года она составляет 32,3 тыс. тонн для Беларуси, 9,1 тыс. тонн для России и 4,5 тыс. тонн для других стран. В последний период действия квоты, который начнется с 1 сентября текущего года и будет действовать до конца августа следующего в Украину можно ввести 33,9 тыс. тонн из Беларуси, 9,5 тыс. тонн из России и 4,8 тыс. тонн из других стран.



Таким образом, максимальный размер квоты, который начнет действовать с сентября позволит за год ввести в страну по импорту 48,2 тыс. тонн серной кислоты. Но ведь как отмечалось выше, дефицит кислоты гораздо выше этого объема. Естественно на дефицитном рынке это привело к росту цен на серную кислоту более чем в два раза.



Но подорожание продукта это еще не все – начиная с сентября прошлого года поставщики начали в прямом смысле "выкручивать руки" отечественным потребителям серной кислоты. В частности одновременно были инициированы изменения в условия оплаты по уже заключенным договорам, которые предусматривали 100%-ную предоплату до 10-12 числа, а также введены штрафы в размере 20% в случае уменьшения объемов, предусмотренных контрактами. В общем, убрав с рынка реальную конкуренцию можно диктовать потребителям свои условия без оглядки – все равно альтернативы у них нет.



Причем львиная доля дополнительного профита от повышения цен на кислоту, а ни много ни мало за последний год это около 380 млн грн, оседает в карманах фирм-посредников, которые занимаются реализацией продукции госпредприятий. Значительные объемы серной кислоты продаются через две компании – харьковский "Торгсервис" и днепровский "Электропостачсбыт". Офисы этих компаний расположены в обычных жилых домах, уставный капитал "Торгсервиса" составляет всего 11,8 тыс. грн., но при этом данная компания является эксклюзивным поставщиком серной кислоты производимой на ВостГОКе.



Так что от введения квот самим госпредприятиям стало не сильно лучше – никакого процветания для них так и не наступило, но зато крутящиеся вокруг них посредники гребут деньги лопатой. Если называть вещи своими именами – то это коррупция и паразитирование на госсобственности, а защитой отечественного производителя тут и не пахнет.



На грани экологической и техногенной катастрофы



Немаловажным является и тот факт, что все это "зарабатывание" денег на кислоте происходит фактически на грани фола, поскольку любой крупный перебой с поставками может вызвать масштабную экологическую катастрофу. Дело в том, что коксохимические предприятия используют кислоту для очистки коксового газа от аммиака. Соответственно в случае непоступления на предприятие нужных объемов кислоты выброс вредных веществ в атмосферу будет очень существенным.



Но выбросом и последующими за ним неизбежными экологическими штрафами дело не ограничится. Неизбежно неочищенный коксовый газ забьет всю газопроводящую арматуру, температурные режимы нарушаться и срок службы коксовой печи резко снизится. Кроме того коксохимики будут вынуждены снизить производство кокса и останавливать целые производства – в частности бензола и сульфата аммония, и эти убытки им, естественно никто компенсировать не будет.



Стоит отметить, что на прошлой неделе крупнейший в Украине производитель серной кислоты "Сумыхимпром" внезапно прекратил отгрузку продукции украинским потребителям. По слухам причиной этого является авария на заводе в результате которой произошло обрушение одной из труб. Само предприятие упорно молчит о возможном происшествии, но если это так, то речь уже идет о неспособности "Сумыхимпрома" поддерживать свое технологическое оборудование в надлежащем состоянии.



На июль отгрузки серной кислоты с предприятия не запланированы, так что угроза скорой катастрофы на украинских коксохимах и металлургических комбинатах становится реальной уже в ближайшее время.



Вопрос отмены квот на импорт серной кислоты уже поднимался в феврале текущего года и уже тогда Объединение предприятий "Укрметаллургпром" сообщало о постоянных срывах поставок кислоты на коксохимические и металлургические предприятия со стороны отечественных производителей. До сегодняшнего момента это удавалось компенсировать, но после "вылета" с рынка "Сумыхимпрома" очевидно проблема дефицита серной кислоты требует немедленного решения со стороны государственных органов.



И оптимальным решением проблемы дефицита серной кислоты могла бы стать полная отмена квот на импорт – поскольку ухудшать и без того кризисное положение отечественной промышленности одновременно дожидаясь масштабной экологической катастрофы по крайней мере неразумно.



Василий Январев



МинПром



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