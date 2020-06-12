Удержаться за место Коронавирусный кризис внес серьезные коррективы в украинский рынок труда. На фоне роста безработицы, сокращения зарплат, а также невозможностью для многих заробитчан вернуться на свои рабочие места в странах ЕС конкуренция за хорошие рабочие места в Украине резко обострилась. Особенно в крупных промышленных компаниях, которые держаться на плаву и способны обеспечивать своим сотрудникам приемлемый уровень зарплат.



Золотой год



Предыдущий 2019 год в Украине ознаменовался достаточным существенным увеличением зарплат. По данным Государственной службы статистики, номинальная зарплата в прошлом году выросла на 16%, а реальная – на 11,3%, до 12,3 тысячи гривен. Учитывая укрепление курса национальной валюты, средняя зарплата впервые превысила отметку в 500 долларов, что действительно может считаться достижением.



Стоит отметить, что в разрезе роста заработных плат по итогам прошлого года предприятия горно-металлургического уровня смотрятся очень достойно. В частности доход работников крупнейшего в Украине металлургического комбината АрселорМиттал Кривой Рог в 2019 году вырос на 34%, производитель окатышей компания Ferrexpo увеличила среднюю зарплату на 30%, а трубно-колесная компания Интерпайп – на 20%. В свою очередь группа Метинвест за последние два года повышала зарплаты трижды, и их рост составил в среднем 50%



Причем необходимо обратить внимание на тот факт, что зарплаты сотрудников повышались несмотря на снижение объемов производства в отрасли. Как отмечало ранее Объединение предприятий Укрметаллургпром, выплавка стали в объеме 20,82 млн тонн это "наихудший показатель за весь период существования независимой Украины". Да и укрепление гривны, с одной стороны оказав позитивное влияние на снижение темпов потребительской инфляции, ухудшило экономику металлургических предприятий.



Но вот пришел кризис



В прошлом году и в начале текущего года одним из основных угроз для мировой экономики назывались торговые войны и резкое увеличение протекционизма. Но беда пришла откуда ее никто не ждал – пандемия короновирус и вызванные ей карантинные ограничения нанесли удар не меньший чем кризис 2008 года.



По данным Государственной службы статистики в первом квартале ВВП Украины снизился на 1,5%. И это было ведь только самое начало карантина, который был объявлен в стране с 16 марта. По оценкам Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, в январе-апреле спад составил уже 5%, а ведь карантин продолжался и позже.



Прогнозы относительно влияния коронавируса на украинскую экономику по итогам текущего года отличаются между собой только степенью пессимизма. Наиболее оптимистичен тут Всемирный банк, который пророчит спад на уровне всего 3,5%. Кабинет министров ожидает сдержанных "минус" 4,8%, но Международный валютный фонд допускает, что глубина падения может достичь 8,2%.



За время карантина реальный уровень безработицы в Украине удвоился. По подсчетам Торгово-промышленной палаты, в первые две недели карантина число безработных выросло на 500-700 тысяч, а за следующие две недели – в апреле – добавилось еще 500-600 тысяч человек. И в целом безработных в Украине не менее 2,5-2,8 млн.



По данным компании Kpmg, которая в период с 4 по 12 мая опросила 50 компаний из разных отраслей, четверть респондентов отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. При этом почти 40% компаний сократили расходы на сотрудников и всего 6% опрошенных сообщили о росте расходов на персонал.



Наибольший удар, конечно же, испытали работавшие в торговле и сфере услуг, поскольку карантин непосредственным образом полностью остановил их работу. В то же время крупные промышленные предприятия держатся на плаву и персонал не увольняют.



"В период карантина на АрселорМиттал Кривой Рог не было сокращений рабочих связанных с началом "коронавирусного" кризиса, - рассказали МинПрому в прес-службе предприятия. - Изменение численности рабочих было связано с запланированным закрытием объектов, которых устарели и наносили вред окружающей среде, внедрением нового оборудования и технологии. Высвободившиеся рабочие, по их согласию, были максимально трудоустроены на другие рабочие места".



В группе Метинвест подчеркивают, что традиционно снижают административные затраты, а сохранение рабочих мест в приоритете для компании. На предприятиях Ferrexpo также ни один сотрудник не был сокращен или отправлен в отпуск без сохранения заработной платы по причине карантина.



А Побужский ферроникелевый комбинат даже увеличил количество сотрудников. "Мы заполнили 15 вакансий. Это связано не только с повышением зарплаты в конце 2019 года, а и тем фактом, что люди перестали массово уезжать на заработки в Европу", - рассказал в комментарии МинПрому генеральный директор предприятия Денис Шевченко.



Европе своих девать некуда



Необходимо обратить внимание на тот факт, что увеличение безработицы в Украине происходит в том числе и из-за возвращения на Родину большого количества трудовых мигрантов, которые потеряли работу за границей. И вряд ли большое количество этих людей в ближайшее время смогут вернуться на свои "европейские" рабочие места.



Например, число безработных в Германии на фоне пандемии коронавируса в апреле резко выросло – на 300 тысяч человек. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду Германии. "Из-за пандемии коронавируса рынок труда оказался под сильным давлением. Спрос на новых сотрудников фактически обвалился", - констатировал глава агентства Детлеф Шеле.



В Испании, где трудится немало украинских заробитчан, с середины марта уволены сотни тысяч человек. "На сегодняшний день более 300 тысяч граждан зарегистрировались на бирже труда. Это абсолютный рекорд для Испании" - заявила министр труда и социальной экономики Йоланда Диас. Общее число безработных в стране превысило три с половиной миллиона, а уровень безработицы достиг 9,3%.



Так что если раньше европейский работодатель переманивал у отечественного бизнеса рабочие руки, то сегодня ситуация складывается прямо противоположная. По некоторым оценкам, в первом полугодии в Украину вернуться до миллиона трудовых мигрантов, а значит конкуренция за рабочее место будет еще большей.



Роста зарплат нет, но заработать можно



С началом "короновирусного" кризиса рост зарплат в горно-металлургическом комплексе Украины приостановился, но для активных сотрудников на предприятиях всегда есть шанс для дополнительного заработка. В частности на заводах группы Метинвест можно подать идеи по направлениям: операционные улучшения и повышение безопасности труда, а также стать наставником на производстве или взять на себя больший объем работы и получить дополнительные финансовые вознаграждения.



"Оплата труда выполняется за отработанное время в соответствии с законодательством. Это предусматривает дополнительную оплату за работу в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Работникам выплачивается премия за выполнение плана производства, и начисляются приработки и доплаты за высокую эффективность и увеличение объема работ", - подчеркивает гендиректор ПФК Денис Шевченко.



В свою очередь в АМКР сообщили, что изменение оплаты труда на предприятии происходит на основании анализа рынка заработных плат с учетом коэффициента инфляции и финансовых возможностей комбината. АМКР в период пандемии не изменяла структуру оплаты труда и сохранила все виды премий, что дает возможность дополнительного заработка в нынешних условиях для сотрудников, при условии выполнения всех показателей.



В то же время в компании Ferrexpo сообщили, что в период карантина компания не вводила новых или дополнительных программ мотивации, но сохранила все действующие. "Мы, в отличие от многих предприятий страны, не только не оставили наших сотрудников без оплаты, но и смогли сохранить наши программы мотивации", - подчеркнули в компании.



Что будет с зарплатами дальше?



Во время продолжающейся пандемии говорить о каком то существенном росте зарплат, да и вообще каком то оживлении экономики, конечно же, сложно. Стоит отметить, что ослабление карантинных мероприятий в Украине привела к резкому росту новых случаев заражения коронавирусом и Министерство здравоохранения уже допускает возможность повторного усиления существующих ограничений.



Однозначно о намерении повысить зарплаты сотрудников в ближайшее время сообщили только в компании Ferrexpo. "Уже с июля мы продолжим ранее запланированные изменения по повышению оплаты труда для ряда рабочих специальностей, - сообщили МинПрому в компании. – Мы планируем пересмотреть заработные платы на определенных грейдах (Семьи должностей с одинаковыми вилками (минимум/медиум/максимум), - Ред.) по оплате труда, чтобы сделать их более привлекательными в разрезе отрасли. Подход будет дифференцированным: на разных грейдах увеличение будет отличаться в процентном соотношении и будет опираться на ситуацию на рынке труда". При этом в Ferrexpo обратили внимание на то, что компания увеличила объемы производства продукции во время "короновирусного" кризиса.



Остальные опрошенные МинПромом предприятия отрасли говорят о повышении зарплат в будущем очень осторожно. Так в АМКР заявили, что к вопросу о решении е вопроса повышения уровня заработных плат можно будет вернуться после окончания кризисных явлений в мировой экономике, а не только украинской. "В текущей ситуации на мировом рынке труда сложно спрогнозировать возможности для дальнейшего роста зарплат, особенно в ближайшее время", - вторят в Метинвесте.



Впрочем, даже если власти и не будут продолжать карантинные ограничения, вряд ли экономика в момент выйдет из рецессии. "Для такого прогноза нужна серьезная аналитика динамики изменения глобальной экономики. Мы видим, что рынки только начинают оживать, однако они еще далеки от предкризисного уровня. Будем надеяться что "коронакризис" не затянется надолго и экономика страны к осени оживет", - сказал гендиректор ПФК Денис Шевченко.



К тому же эпидемиологи не исключают второй волны коронавируса осенью. Если это предположение окажется верным, то выход мировой экономики из кризиса существенно замедлится. А значит и надеяться на значительное увеличение заработных плат тоже не стоит и главным вопросом будет, как и сегодня, сохранение самих рабочих мест.



Василий Январев, Елена Курашина



МинПром



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