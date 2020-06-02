Попытка № 5 создать независимого регулятора в сфере транспорта О важности существования независимого регулятора на транспорте в контексте создания системы прозрачных тарифов потребители транспортных услуг уже набили оскомину, рассказывая об этом на всевозможных площадках для коммуникации между бизнесом и властью. Но очередной предложенный проект создания НКРТ еще далек от совершенства.



Многочисленное количество раз проект закона, который бы предусматривал создание независимого регулятора на транспорте, ранее уже вносился в украинский парламент. Хотя на голосование, даже в первом чтении, он так ни разу и не попал.



Небольшой экскурс в историю. Так еще в первом полугодии 2012 правительство под руководством Николая Азарова внесло два проекта, которые предусматривали создание независимого арбитра между потребителями и природными монополиями в сфере транспорта (проект Закона о государственном регулировании деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства).



Затем в январе 2016 правительство Арсения Яценюка также инициировало внесения депутатам своего законопроекта о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.



Далее тема нашла свое продолжение в каденцию правления Владимира Гройсмана, и он также внес в мае 2016 в парламент свой законопроект о независимом регуляторе в сфере транспорта.



Следом эстафету подхватило правительство Алексея Гончарука, которое в конце 2019 года внесло Проект Закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.



Так, 7 мая 2020 Министерство инфраструктуры Украины выступило с инициативой создания независимого регулятора на транспорте, разместив на своем сайте проект Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирования в сфере транспорта" (далее - НКРТ), которая должна обеспечить государственное регулирование деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в сфере транспорта, по вопросам формирования ценовой (тарифной) политики и определены принципы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и смежных рынков с участием субъектов естественных монополий в сфере транспорта.



В идеале - задача этого органа - убрать политическое давление на процесс установления тарифов и убрать скрытое субсидирование через управленческие механизмы отдельных игроков рынка.



Что же можно увидеть по факту, прочитав соответствующий проект нормативного акта? Основное- поскольку назначение на должность членов регулятора осуществляется по результатам открытого конкурсного отбора, который проводит конкурсная комиссия по отбору кандидатов в количестве всего 5 человек, которых определяет Кабинет министров по представлению Министерства инфраструктуры, и в силу отсутствия возможности предоставить своих представителей, например Верховной Радой, Антимонопольным комитетом, общественности и др. ставит под сомнение независимость НКРТ и свидетельствует о реальной возможности влияния на нее со стороны Мининфраструктуры.



При этом основания для увольнения главы и членов регулятора в проекте не отображены. Модель финансирования регулятора исключает наличие независимости, поскольку размер финансирования НКРТ ставится в прямую зависимость от уровня чистого дохода субъектов естественной монополии, и игроков на смежных рынках.



Необходимо отметить, что дискуссионной является норма проекта о том, что НКРТ должна устанавливать цены и тарифы для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рынках и осуществлять государственный надзор (контроль) за соблюдением этими субъектами таких тарифов. При этом перечень видов деятельности на смежных рынках устанавливает КМУ, а не закон. То есть, предложенная концепция противоречит цели создания независимых регуляторов, деятельность которых зачастую направляется на регулирование монопольных, а не конкурентных рынков.



Ответственность регулятора за принятые решения в проекте прописана размыто, поскольку отсутствует персональная ответственность Председателя и членов регулятора, в частности, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, при отсутствии в проекте оснований для их увольнения. Все это может приводить к злоупотреблениям и продолжению давления на бизнес.



В проекте отсутствуют положения о демократизации власти и согласования интересов государства и субъектов регулирования поскольку не предусмотрено функционирование Общественного Совета и не раскрыты принципы прозрачности.



Закономерно у потребителей транспортных услуг могут возникнуть опасения, что модель НКРТ, предложенная Министерством инфраструктуры Украины не обеспечивает реальной независимости этого органа. Модель финансирования может способствовать установлению более высоких тарифов. А отсутствие общественного совета при НКРТ – это существенный шаг назад на пути демократизации.



Остается надеяться, что законопроект перед подачей в парламент все же претерпит ряд корректировок и внесется в Верховную Раду уже намного более приемлемым для потребителя. В современных условиях крайне нужен такой орган, который, с одной стороны, сможет контролировать тарифы, с другой стороны – контролировать инвестиции и проведение модернизации монополистами.



Анна Долгих



МинПром



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