Поезда, маршрутки и метро. Когда запустят общественный транспорт в Украине Одно из самых ожидаемых послаблений, которого ждут украинцы — это открытие транспорта. Без которого под вопросом и остальные снятия ограничений. С 11 мая Украина ослабляет карантин. Открываются непродовольственные магазины, летние площадки ресторанов, скверы и парки, больницы и стоматологические кабинеты. Правда, произойдет это не везде. Самые зараженные регионы, в число которых, не исключено, войдет и Киев, могут остаться без существенных послаблений режима карантина. Который продлится до 22 мая. Одно из самых ожидаемых послаблений, которого ждут украинцы — это открытие транспорта. Без которого под вопросом и остальные снятия ограничений. Как будут добираться до работы официанты кафе и работники магазинов или парикмахерских? Особенно важен вопрос пригородного транспорта — люди, получающие небольшие зарплаты, часто живут в окрестностях больших городов. Однако пока возобновление работы транспорта правительством пока не анонсируется. Разбирались, когда возобновят работу маршруток, автобусов и метро. А также авиасообщения. Хотели с 12 мая, но что-то пошло не так В разгар коронавирусных протестов — в конце апреля взбунтовались украинские аграрии — министр транспорта Владислав Криклий сделал обнадеживающее заявление. Он сказал, что с 12 мая планируется поэтапное возвращение транспортного сообщения. Судя по его словам, речь больше шла о междугородних поездках. “Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая”, — заявил министр. При этом будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Какие показатели эпидемии нужны для запуска транспорта — Криклий не объяснил. Также он сделал важную оговорку — окончательно “добро” должен дать Минздрав. А МОЗ такого “добра”, судя по вчерашнему заседанию Кабмина, не дал. Вопрос перевозок там вообще не обсуждался. В итоге дата, которую назвал Криклий — 12 мая — вообще исчезла с повестки дня. То есть можно отнести обещания министра к попытке успокоить общественное мнение, требующее снимать карантин. Когда поедет транспорт по “плану Шмыгаля”? В конце апреля Кабмин опубликовал свой план по выходу из карантина. Он состоит из пяти этапов. Первые шаги по открытию пассажирских перевозок там намечены только на третий этап. Он наступает, если десять дней подряд количество выздоровевших вдвое или более превышает число новых случаев заболевания. А больницы заполнены пациентами с covid-19 менее, чем на 10%. Тогда власть согласна запустить междугороднее сообщение в рамках областей и открыть для спецперевозок метро. Пока до всего этого далеко — новых заболевших у нас 400-500 в день, а выздоровевших — по 50-100 человек. Еще дальше до четвертого этапа, когда запускается без ограничений метро и весь наземный транспорт. Там число ежедневных случаев должно быть не более 5 на регион. Эти этапы, судя по динамике заболевания, если и будут, то ближе к концу июня или в июле. Вчера главный санврач Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости по-прежнему опасен, снижения притока больных нет, хотя это число и не растет. То есть Украина вышла на уровень “плато”. С другой стороны, куда вышла Украина — точно неизвестно, ведь тестов наша страна делает меньше всех государств-соседей. Но даже в рамках того количества исследований, что проводится у нас, заболеваемость не падает. И если идти сугубо по “плану Шмыгаля”, то транспорт запустят еще нескоро. Метро откроют в конце июня? Некоторые ориентиры по открытию метро “Стране” сообщил источник на Банковой. Так, предполагается, что при самых оптимистичных прогнозах подземка в Киеве, а также Харькове и Днепре заработает в конце июня или начале июля. При этом масочный режим будет действовать еще дольше — до конца текущего года или даже дольше. А Денис Шмыгаль сообщил, что метро в Украине планируют открывать в два этапа: сначала для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями, а затем для других пассажиров. Работать в обычном режиме метрополитен начнет на предпоследнем этапе ослабления карантина. Транспортный сепаратизм Впрочем, как показывает практика, власти часто нарушают свои же планы под давлением общественности. Так, досрочно открылись рынки. А с 11 мая запустят то, что планировалось сделать только на втором и даже третьем этапе карантина — предприятия бытовых услуг, непродовольственные магазины и торговые центры, работу общепита на вынос и летние площадки ресторанов. Планы поменялись после протестов малого бизнеса. Поэтому кто знает — не исключено, что если забунтуют транспортники, то власть решится запустить сообщение еще раньше. Отметим также, что решение о графике работы городского транспорта принимают муниципалитеты. То есть в том же Киеве могут запустить метро и автобусы позже, чем по всей Украине. Тем более, что эпидемиологическая ситуация в городе остается опасной. При этом в других городах делаются послабления. Например, в Днепре хоть и оставили проезд по спецпропускам, но увеличили с 12 мая количество единиц транспорта на дорогах и добавили новых маршрутов. А в Кременчуге вообще открыли весь транспорт. Пусть и с рядом эпидемиологических ограничений. То есть начинается уже своеобразный транспортный сепаратизм. Этот “фальстарт” происходит потому, что без работы транспорта покупательская способность украинцев будет резко снижена, и на былые доходы бизнес рассчитывать не сможет. Как и на покрытие карантинных убытков. Причем в провинции это ощущают острее, чем в Киеве. Железные дороги О железнодорожном сообщении в “плане Шмыгаля” отдельно не говорится, но судя по всему, оно открывается на том же четвертом этапе снятия карантина. То есть не раньше лета. При этом в “Укрзализныце” уже размышляют, как именно будет сниматься карантин. Сегодня СМИ сообщили о таком плане: сначала запускаются электрички, потом междугородние поезда “Интерсити”. Правда, когда это собираются делать — неизвестно. Видимо, речь идет о плане действий, который вступит в силу после решения Кабмина. Которого тоже быстро ждать не стоит: запуск поездов — это открытие вокзалов. И закономерное столпотворение, что порождает риск нового витка болезни. Авиасообщение Власти не исключают, что могут открыть внутреннее сообщение — но сомневаются, что карантинные мероприятия сделают эту затею рентабельной для авиакомпаний. “В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров — невыгодно. Выгоднее не летать”, — заявлял в конце апреля Владислав Криклий. Тем не менее, украинские авиакомпании держат продажу билетов открытой. На внутренние рейсы — с 20 мая. При этом на внешние рейсы билеты у крупных авиакомпаний тоже продаются. Так, на Кипр везут с 23 мая, в Чехию и Испанию — с 24-го. Правда, покупать все эти билеты смысла нет — пока Украина официально не снимала запрета на полеты за границу. Еще в конце апреля авиакомпании продавали билеты начиная с 12 мая. Теперь — с 20-го. Не исключено, что скоро и эта дата подвинется вперед. Как сказали “Стране” источники в Мининфраструктуры внешние регулярные авиаперевозки могут возобновиться не раньше июля (в лучшем случае) и то только в ограниченное число стран, которые будут принимать украинцев. Виктория ВЕНК ... ... 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