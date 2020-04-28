Стальные квоты ЕС готовят под обрез Под предлогом пандемии европейское стальное лобби готовит почву для сокращения квот на импорт стальной продукции на территорию ЕС. В течение апреля Еврокомиссию буквально засыпали просьбами кардинально закрыть внутренний рынок. В обращениях, как правило, речь идет об урезании квот на 75% как минимум на полгода. По плану новые параметры квот Еврокомиссия должна официально объявить 1 июля. Но большинство металлургов из ЕС настаивает на экстренном пересмотре.



Комиссарская почта



Челлендж запустила Европейская ассоциация производителей стали Eurofer. В своем письме она утверждает, что даже до пандемии Covid-19 значительная часть сталеплавильной отрасли в странах ЕС находилась в тяжелой ситуации из-за падения спроса в 2019 г. Сейчас же потери стали беспрецедентными, считают в Eurofer, поэтому без дополнительных защитных мер индустрию ждут многочисленные простои и массовые сокращения персонала. Согласно ее оценкам, сегодня объем заказов на новую стальную продукцию сократился на 70-75% на фоне почти полной остановки автомобилестроения и глубокого спада в строительстве.



За последние 10 лет, по подсчетам ассоциации, металлургия ЕС потеряла 20% объемов производства и 25% рабочих мест. В прошлом году Eurofer дважды обращалась к Еврокомиссии с предложениями по урезанию стальных квот. Но тогда ее голос не был услышан. Однако сегодня шансы на позитивный ответ заметно выше. В нынешней ситуации Eurofer предлагает Еврокомиссии признать стальную отрасль жизненно важной для экономики Сообщества. И как следствие этого, на 6-месячный период ужесточить квоты на покупку стали за пределами ЕС. В то же время ассоциация считает допустимым сократить размер пошлин на сталь, импортируемую сверх ужатых квот.



Вслед за Eurofer 70 депутатов Европарламента направили письмо еврокомиссару по вопросам торговли Филу Хогану с аналогичными требованиями относительно урезания квот. В письме утверждается, что пандемия коронавируса привела к снижению спроса на сталь более чем на 50% в различных секторах европейской экономики, а дешевая стальная продукция из-за пределов ЕС наносит дополнительный ущерб местным производителям. Инициатором этого обращения стал итальянский депутат от провинции Кремона Массимилиано Салини. В Кремоне, к слову, находится штаб-квартира одной из крупнейших металлургических компаний Италии – Arvedi Group.



Далее к проталкиванию инициативы подключились и профсоюзы. Европейское подразделение глобального профсоюзного объединения IndustriALL (в его составе около 50 млн рабочих, преимущественно из сфер ГМК и ТЭК) также написало письмо в Еврокомиссию. И также просит снизить на 75% объем квот на импорт стали в ЕС во втором и третьем кварталах 2020 г. Решение же о восстановлении квот в прежних размерах предлагается принимать в зависимости от того, какой будет ситуация на рынке к концу года.



"В то время, как Европа страдает, другие страны продолжают производство и даже складируют свои продукты, – отмечают лидеры IndustriALL Europe в письме. – Существуют реальные опасения, что некоторые страны будут использовать пандемию Covid-19 как возможность наращивать свои мощности, наращивать свои запасы и наводнять открытый рынок ЕС". Подобные претензии адресованы, прежде всего, Китаю, который в январе и феврале 2020 г. увеличивал стальное производство на 3%. Хотя не один Китай воспользовался ситуацией.



Перетягивание куцего одеяла



Для примера возьмем один из самых привлекательных сегментов на рынке – горячекатаный рулон. По данным Eurofer, импорт этого продукта в феврале текущего составил 533 519 млн. т, что на 22% меньше, чем в январе, и на 11% ниже, чем в феврале 2019 г. Но при этом Россия увеличила объемы отгрузок в ЕС на 2,2 тыс. т – до 166,4 тыс. т, Южная Корея – на целых 31%, до 43,4 тыс. т. Зато в феврале рухнули более чем на 100 тыс. т турецкие поставки. Импорт горячекатаного рулона из Турции составил в последний месяц зимы лишь 138 тыс. т. Первоквартальные данные Eurofer еще не обнародовала, но судя по оперативной информации за март и первую половину апреля, Россия продолжала наращивать продажи, системно выдавливая турецких металлургов с первых позиций, которые те занимали на европейском рынке HRC в 2019 г.



Единственный голос вразрез общему хору пока подала только Ассоциация неинтегрированных производителей катанки ЕС – EUNIRPA, объединяющая ряд небольших независимых компаний. EUNIRPA известна тем, что системно выступает против квотной политики на рынке стали. И ее нынешняя позиция не стала исключением. EUNIRPA считает инициативу об урезании стальных квот попыткой "протекционистского давления со стороны небольшой группы крупных и влиятельных производителей стали", которая за счет ограничения импорта намерена укрепить свои монопольные позиции на рынке ЕС и полностью уничтожить класс малых и средних сталепроизводителей, которые, тем не менее, суммарно удерживают десятки тысяч рабочих мест. Эти предприятия более зависимы от импортного сырья (в т. ч. и из-за пределов ЕС), чем вертикально интегрированные компании. И они заинтересованы в максимально широком представительстве поставщиков стальной продукции на рынке. Соответственно EUNIRPA призывает Еврокомиссию оставить все, как есть, считая, что Covid-19 будет иметь краткосрочное влияние на экономику и уже к концу второго квартала 2020 г. стальной рынок начнет быстро возобновляться.



Еврокомиссар Фил Хоган, человек, от которого больше всего зависит решение по квотам, во время видеоконференции 21 апреля сказал, что корректировка квот произойдет 1 июля, как и планировалось. Вместе с тем, он разделил опасения, что экспортеры стали из третьих стран могут серьезно подорвать рынок ЕС. Поэтому есть риск, что комиссар все же может уступить давлению стального лобби, которое, очевидно будет продолжаться и вынесет вопрос о квотах на обсуждение раньше предполагаемой даты. По словам Хогана, многие законодатели из стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу потенциального накопления произведенной стали, особенно в Китае, и перспектив, что эти запасы хлынут в Европу, когда мир откроется после пандемии. "Некоторые экспортеры из третьих стран вполне могут решить продавать свой товар по более низкой цене или даже любой, чтобы получить более крупные доли на уменьшившимся рынке ЕС", – согласился Фил Хоган. И пообещал, что Еврокомиссия будет подходить к пересмотру стальных квот в таком вот контексте.



Ножницы ЕС и Украина



В штатной ситуации, если бы не случилась пандемия, Евросоюз должен был с 1 июля наоборот раздвинуть рамки квот – на 5%. И тут есть смысл вкратце напомнить, как работает эта сложная конструкция. Под действие защитных мер ЕС подпадает 26 позиций металлургической продукции, при этом сами квоты делятся на индивидуальные (конкретно для каждой страны-импортера) и глобальные (ее может заполнять любой товар, независимо от страны происхождения). Все поставки сверх квот облагаются дополнительной 25-процентной пошлиной. Непосредственно Украину ограничения затрагивают в 12 товарных группах из 26 (по 11 – для нее установлены индивидуальные квоты, а еще в 1 категории она является участником глобальной тарифной квоты).



Период действия существующих квот охватывает один год – с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. Т. е. 80% этого временного отрезка уже пройдено, что позволяет составить достаточно полную картину заполняемости квот. Наиболее критическая ситуация для украинских производителей с продажей бесшовных труб. По состоянию на 22 апреля отечественная квота на импорт в ЕС бесшовных труб из нержавеющей стали исчерпана полностью, а по прочим бесшовным трубам – близка к этому. Более чем на 90% Украина уже выбрала свою индивидуальную квоту на полый профиль и проволоку, на 80% или близко к этому – на толстолистовой прокат и холоднокатаный плоский прокат. Недостаточно выбранными остаются такие позиции, как уголок, профиль, катанка, арматура. Но по ключевой номенклатуре – прокат и трубы – любое дальнейшее сокращение квот на поставки в Евросоюз станет болезненным ударом для украинских металлургов.



За январь-март 2020 г. на рынки ЕС приходилось 29,3% всего отечественного стального экспорта (или примерно 1,3 млн. т в физическом выражении), что чуть отстает от показателей за аналогичный период прошлого года. Однако участники отрасли опасаются, что во втором квартале-2020 падение будет ощутимее. За первый квартал текущего года украинские металлурги и так заработали на экспорте на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Правда, горечь этих потерь несколько смягчила девальвация гривни. Однако во втором квартале такого амортизатора, скорее всего, уже не будет, тогда как глобальный спрос еще не восстановится, а цены на основные виды металлопродукции продолжают уверенно падать.



Ярослав Ярош



МинПром



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