|
Нефтяной разлив
22.04.20 , Коммерсант
печать
Цены на нефть на мировом рынке уверенно идут вниз. Хотя котировки майского фьючерса на нефть WTI после сокрушительного обвала в понедельник вернулись в положительную зону, под давлением продолжают оставаться более дальние контракты, а также цены на европейские сорта нефти. Помощь рынку готовы оказать ряд стран, входящих в сделку ОПЕК+, досрочно начав снижение объемов добычи. На этом фоне рублевые активы постепенно теряют в цене — курс доллара на российском рынке закрепился в районе 77 руб./$.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Статьи
17.04.20, Василий ЯнваревПандемия коронавируса COVID-19 одним махом перечеркнула все позитивные макроэкономические прогнозы начала текущего года. Оказалось, что невидимый глазу вирус способен нанести украинской экономике урон гораздо больший, чем все торговые войны и геополитические противостояния вместе взятые.
10.04.20, Ярослав ЯрошМировая нефтяная отрасль переживает крупнейший кризис сбыта в истории. Возможно, именно так выглядит начало конца "нефтяной эры". Никто не гарантирует, что даже беспрецедентное сокращение добычи восстановит спрос и спасет цены на нефть от обвала. Тем не менее 9 апреля Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) и Россия договорились снизить во втором квартале суточную добычу на 10 млн баррелей.
08.04.20, Сергей СаливонЭкономическая теория гласит, что государству выгоднее производить товары у себя, чем покупать их за границей. Тем более в условиях кризиса, когда многие страны закрывают свои рынки от украинских товаров. Но какие у нашей страны остались возможности по замещению импорта?
27.03.20, Василий ЯнваревПораженная пандемией Европа, ради спасения человеческих жизней, решила принести в жертву экономику. Большинство европейских автомобилестроительных предприятий – PCA, Fiat, Renault, Ford, Volkswagen - уже объявили о приостановке производства на неопределенное время. В связи с карантином остановлены и другие промышленные предприятия, заморожены стройки.
20.03.20, Ярослав ЯрошМировая пандемия коронавируса поломала все аналитические прогнозы на 2020 год. Эксперты предполагали вялотекущий кризис в экономике, а случился скоропостижный. И судить о его масштабах слишком рано. В лучшем случае глобальная экономика потеряет несколько процентов ВВП, в худшем – скатится до параметров Великой депрессии, когда мировая торговля сократилась на 50%.
16.03.20, Василий ЯнваревПродолжающееся на протяжении восьми месяцев падение объемов промышленного производства в Украине заставляет власти искать способы стимулирования этого важнейшего сектора отечественной экономики. Пока в Украине не назначен министр экономики, а профильного министерства нет уже очень давно, эту работу взял на себя парламентский комитет по вопросам экономического развития.
12.03.20, Ярослав ЯрошПравительство Алексея Гончарука собиралось в течение 5 лет закрыть все убыточные госшахты в Украине. Новый премьер Денис Шмыгаль более консервативен в этом вопросе. "Шахта – не киоск", –заявил он. Поэтому нужно вести речь о развитии угольных регионов, а не закрытии шахт. Но на их дотирование государство тратит в последнее время более 2 млрд грн в год.
04.03.20, Василий ЯнваревЧем лучше развит внутренний рынок стали, тем проще металлургам любой страны переносить периодически повторяющиеся спады на глобальной арене. В Украине с этим традиционно было неважно, а по итогам прошлого года ситуация ухудшилась: потребление металлопродукции сокращается, а импортеры продолжают наращивать свою долю даже на падающем рынке.
20.01.20, Ярослав ЯрошК концу декабря Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита природного газа. Суть его в том, что российский "Газпром" в течение пяти следующих лет гарантирует прокачку по украинской газотранспортной системе. Но лишь в объемах, обеспечивающих минимальную рентабельность работы отечественной ГТС.
14.01.20, Василий ЯнваревВ январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции.