Нефтяной разлив Цены на нефть на мировом рынке уверенно идут вниз. Хотя котировки майского фьючерса на нефть WTI после сокрушительного обвала в понедельник вернулись в положительную зону, под давлением продолжают оставаться более дальние контракты, а также цены на европейские сорта нефти. Помощь рынку готовы оказать ряд стран, входящих в сделку ОПЕК+, досрочно начав снижение объемов добычи. На этом фоне рублевые активы постепенно теряют в цене — курс доллара на российском рынке закрепился в районе 77 руб./$.



После рекордного обвала цен на американском нефтяном рынке во вторник высокая волатильность сохранилась. В самом начале торгов стоимость майского контракта на поставку нефти WTI резко подскочила в цене и вернулась в положительную зону. Первую половину дня стоимость удерживалась возле отметки $1,5 за баррель. Однако во второй половине торгов цены то опускались до минус $10 за баррель, то поднимались до $10 за баррель.



Беспрецедентный обвал цен в понедельник был вызван во многом ограниченными мощностями для хранения нефти в торговом хабе в Кушинге.



По словам главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Julius Baer Норберта Рюкера, торговый хаб проходит проверку каждый раз, когда случаются протечки в нефтепроводах и они закрываются, или когда стоящие рядом нефтеперерабатывающие заводы снижают объем производства. На фоне избыточного предложения нефти держатели поставочных фьючерсных контрактов не смогли найти достаточное число покупателей на них. «В теории есть возможность участникам возместить убытки по контрактам в деньгах, но это редкая процедура, для которой четко не прописан алгоритм в правилах CME. Это создает необходимость для участников, у которых нет логистической возможности принять поставку, закрывать контракты перед поставкой»,— отмечает соруководитель подразделения алгоритмической торговли Renaissance Capital Григорий Исаев.



В этой ситуации продолжали падать в цене и контракты с более дальним сроком исполнения. Стоимость июньского контракта WTI к 22:30 обвалилась на 34% и достигла $13 за баррель. Котировки июльского контракта упали на 23%, до $20 за баррель. Не удержались и котировки европейских сортов нефти. По данным Reuters, цена июньского фьючерса на поставку североморской нефти марки Brent опускалась на 22%, до $20 за баррель, июльский контракт подешевел на 18%, до $23,9 за баррель. На спот-рынке цены находятся еще ниже: российская Urals — $8,4 за баррель, Brent — $7,9 за баррель. «Из-за карантинных мер приостановлено авиасообщение, люди сидят дома и никуда не ездят, в результате на нефтяном рынке наблюдается существенный дисбаланс спроса и предложения, который может усилиться в ближайшие недели»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.



Стабилизировать ситуацию призвана сделка ОПЕК+, но она начинает действовать только 1 мая, и эффект ее растянут во времени. Однако во вторник стало известно, что ряд министров стран, входящих в сделку, в том числе Казахстана, Нигерии, Венесуэлы и других, провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на рынке нефти. Участники встречи подтвердили свою готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей и призвали регулярно проводить такие конференции для обсуждения и мониторинга ситуации. Позитивным фактором для мирового рынка нефти является и то обстоятельство, что экономика Китая пострадала из-за пандемии меньше ожиданий аналитики. По словам Норберта Рюкера, Китай показывает более быстрое, чем ожидалось, восстановление транспортной активности и спроса на нефть после ослабления карантинных мер. Согласно его прогнозам, котировки продолжат сильные колебания вблизи уровня $25 за баррель.



Высокая волатильность на рынке нефти негативно сказывается на российском валютном рынке. Сразу после открытия торгов вторника курс доллара устремился вверх. Уже в первой половине дня курс преодолел сначала уровень 76 руб./$, а затем и 77 руб./$. По итогам основной сессии курс составил 77,20 руб./$, что на 1,65 руб. выше значений закрытия понедельника. Во время вечерней сессии курс поднимался выше 77,5 руб./$. Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 5%, до 1012,15 пункта. Рублевый индекс Московской биржи из-за слабости рубля потерял только 1,5% и опустился до отметки 2488,02 пункта.



Виталий Гайдаев



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