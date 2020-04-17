Испытание коронавирусом украинской промышленности Пандемия коронавируса COVID-19 одним махом перечеркнула все позитивные макроэкономические прогнозы начала текущего года. Оказалось, что невидимый глазу вирус способен нанести украинской экономике урон гораздо больший, чем все торговые войны и геополитические противостояния вместе взятые.



В первую очередь кризис почувствовали на себе предприятия торговли, рестораны, сектор услуг и туристический бизнес, которые были вынуждены остановить свою работу. Но у промышленности дела идут также далеко нерадужно: объемы производства и продажи, начиная с марта, неуклонно идут вниз.



По оценкам торгового представителя Украины Тараса Качки, в первом квартале текущего года украинский экспорт снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,25 млрд долл. При этом снижение объемов относительно 4 квартала прошлого года составило 5,5%. Стоит отметить, что всего полмесяца карантина – с 16 марта – испортили картинку в торговом балансе Украины, которая еще в январе-феврале была достаточно позитивной, с ростом экспорта на 2,1%.



Какова будет глубина "коронавирусной" рецессии сегодня не знает никто. По расчетам Кабмина, заложенных в законопроект об изменениях госбюджета на 2020 год, падение украинской экономики в текущем году составит 3,9%. Впрочем, есть оценки и более пессимистичные, учитывая, что возобновление нормальной экономической деятельности в стране произойдет не ранее середины мая. В частности эксперты Института экономических исследований и политических консультаций допускают, что снижение ВВП Украины может составить 5,9%, а Международный валютный фонд в своем последнем прогнозе ожидает падения украинской экономики даже на 7,7%.



В одной связке



На фоне таких пессимистических ожиданий крупному промышленному бизнесу стало понятно, что эпидемию коронавируса нужно остановить любой ценой. Поэтому именно промышленники выделили существенные средства на борьбу с пандемией коронавируса, к которой Украина оказалась, как всегда, не готова.



Так, на начало пандемии в стране с населением в 37 миллионов человек было в наличии всего 605 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые применяются для лечения тяжелых случаев пневмоний. Кроме того, украинской медицине не хватало 500 скорых, тысяч масок, перчаток, защитных костюмов и даже антисептиков для рук. Да и тестов на коронавирус в начале марта в больницах, как оказалось, просто нет.



Самый большо й взнос на сегодня на борьбу с коронавирусом выделил первый украинский миллиардер в списке Forbes Ринат Ахметов – 300 миллионов гривен. Его фонд закупает 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 300 тысяч тестов на коронавирус. Также в минувшие выходные в Украину прибыл миллион медицинских масок, закупленных бизнес-партнером Рината Ахметова Вадимом Новинским, которые будут направлены в медучреждения Херсонской, Николаевской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей (в том числе города Кривого Рога).



В то же время трубно-колесная компания "Интерпайп", Eastone, фонды Виктора и Елены Пинчук уже выделили на борьбу с коронавирусом 114 миллионов гривен. Кроме того по инициативе компании "Интерпайп" был создан благотворительный фонд "Возрождение региона" с задачей аккумулировать ресурсы для противодействия коронавирусу в Днепропетровской области.



На призыв "Интерпайпа" уже откликнулись свыше 90 компаний, в том числе из стран Ближнего Востока, Франции, Болгарии и Италии, которые суммарно перечислили в фонд более 6 миллиона гривен. На эти деньги уже закуплены средства индивидуальной защиты для медиков. Кроме того, ранее благотворительные фонды Виктора и Елены Пинчук приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц во всех регионах Украины.



Бизнесмен Константин Жеваго выделил 2,5 миллиона долларов на противодействие пандемии. А президент группы DCH Александр Ярославский направил 2 миллиона долларов на национальную программу по борьбе с коронавирусом и еще 1 миллион – на региональную харьковскую. На днях стало известно о намерении бизнесмена создать исследовательский вирусологический центр на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода.



Совладелец компании ТИС Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область, на днях сообщил, что антикризисный штаб региона собрал 115 миллионов гривен. Выделяют деньги на борьбу с коронавирусом и аграрные бизнесмены. В частности, холдинг Kernel – 55 миллионов гривен, холдинг МХП Юрия Косюка – 29 миллионов гривен.



Главные вызовы впереди



Понятно, что эта подготовка – лишь первый шаг в борьбе с коронавирусом. Но, судя по всему, украинскому реальному сектору экономики уже через месяц-два придется противостоять куда более серьезному вызову. Это глобальный экономический кризис.



Например, в марте текущего года уже сократили выпуск основных видов продукции на 5-9%. Но, скорее всего, во 2 квартале будет наблюдаться дальнейшее падение производства, что связано, прежде всего, со снижением спроса на мировом рынке стали вследствие приостановления строительной и машиностроительной отраслей. На "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) уже заявляют о снижении выплавки стали на 7-8%, «Метинвест» приостанавливает или снижает загрузку доменных печей в Мариуполе, а "Интерпайп" при негативном сценарии ожидается падения производства на 30-50%.



Международный валютный фонд, эксперты которого в январе прогнозировали рост мировой экономики в 2020 году на 3,3%, сегодня оценивают ее падение на 3%. Ранее глава фонда Кристалина Георгиева заявляла о том, что пандемия коронавируса уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие.



С мнением главы МВФ согласны аналитики JPMorgan Chase – они считают, что сейчас мир погружается в самую глубокую рецессию с 30-х годов прошлого века. В свою очередь глава Всемирной торговой организации Роберто Азаведу ожидает падения мировой торговли в текущем году более чем в 30%. Стоит отметить, что по последним данным падение индекса деловой активности (PMI) в Европе стало максимальным с июля 1998 года, то есть с того момента, когда данный показатель вообще начал учитываться.



В случае же второй волны коронавируса, которую китайские ученые прогнозируют на ноябрь этого года, удар по мировой экономике может быть даже более существенным. Все эти прогнозы не радуют, но очевидно одно: сейчас для Украины "спасательным кругом" может стать промышленность. Эта одна из немногих отраслей, которая еще работает, обеспечивает приток валюты в страну, занятость населения и уплату "белых" налогов. Более того, мультипликативный эффект от работы промышленных предприятий чувствуют на себе смежные отрасли, которые выполняют различные подряды. Поэтому на повестку дня властей Украины в посткоронавирусный период должна выйти задача обеспечить работу промышленности, чтобы экономика страны не ушла в глубокое пике.



Василий Январев



МинПром



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