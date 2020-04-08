Таблетка против импорта

Экономическая теория гласит, что государству выгоднее производить товары у себя, чем покупать их за границей. Тем более в условиях кризиса, когда многие страны закрывают свои рынки от украинских товаров. Но какие у нашей страны остались возможности по замещению импорта?
Последние четыре года подряд Украина наращивает импорт товаров. С 2015 по 2019 год товарный импорт вырос на 65% - с 36,6 млрд долл. до 60,4 млрд долл. Правда, до уровня 2013 года (77 млрд долл.) он так и не дорос, но надо понимать, что в 2019 году по сравнению с 2013 годом в Украине жило существенно меньше людей, а индекс промышленного производства даже по очень оптимистичным данным Госстата составлял менее 85% от уровня того же 2013 года.
Усугубляет ситуацию тот факт, что большая часть импорта представлена не сырьём, комплектующими и/или новым оборудованием, а товарами конечного потребления и энергоносителями. Причём часть энергоносителей, а именно – нефтепродукты, это также товар конечного потребления.
Ситуация никак не изменилась даже в 2019 году, когда присутствовали объективные факторы, способствующие сокращению импорта в стоимостном выражении. Стоимость энергоресурсов снизилась явно больше, чем стоимость основных товаров украинского экспорта, а погода в конце минувшего года выдалась аномально тёплой. Сэкономить на импорте энергоносителей удалось более 1,3 млрд долл. – 10% от объема импорта предыдущего года. И это всё при рекордном урожае.
Однако вместо того чтобы использовать эти факторы в целях развития экономики, наша власть увлеклась строительством пирамиды ОВГЗ, вследствие чего укрепился курс гривны. Что нанесло дополнительный удар внутреннему производству и шире распахнуло ворота для импорта.
В условиях пандемии коронавируса и начинающегося масштабного мирового экономического кризиса большинство стран мира неизбежно пойдёт по пути закрытия своих экономик и поддержки их самообеспечения и замещения импорта. И хотя Украине следовало бы заниматься тем же раньше, неизбежное шоковое падение импорта в нынешнем году вынуждает ставить вопросы о том, поставки каких товаров могут быть замещены внутриукраинским производством.
Почти ¾ всего украинского импорта приходится на продукцию трёх отраслей – машино/приборостроения, топливно-энергетического комплекса, и химической промышленности – суммарно более 43,7 млрд долл.
Явным же лидером из них является продукция машино/приборостроения, которой в прошлом году было ввезено на 20,5 млрд долл.
В 2019 году с учетом легализации части "блях" в Украину было ввезено легковых автомобилей на 3,6 млрд долл. – это основная статья импорта продукции машиностроения. Очевидно, что полностью заместить импорт легковушек Украина не сможет. К сожалению, уже поздно идти и теми путями, которыми пошли сопредельные с Украиной Словакия и Россия, привлекшие иностранных автопроизводителей на свои рынки и разными путями заставлявшие их увеличивать локализацию. Даже от Румынии, в которой собираются сотни тысяч Dacia на платформе Logan, мы отстаём на безнадежные 20 лет.
Но всё же при наличии государственных стимулов можно оживить завод в закарпатском Соломоново, на котором можно не только прикручивать колёса, но и заниматься сваркой и покраской корпусов автомобилей, выпускаемых Volkswagen Group, многими другими технологическим операциями, по договоренности с компанией постепенно наращивая степень локализации. Тут даже каких-то грандиозных разовых инвестиций не нужно. Нужны преференции и гарантии их длительности.
Кроме того, можно отменить абсолютно варварские нормы Налогового кодекса, предусматривающие необлагаемый налогами и пошлинами ввоз готовых электромобилей. Именно готовых – а не их частей. Хотя, как минимум, собирать их можно было бы в нашей стране – опять же при наличии каких-то стимулов со стороны государства.
Разумеется, в кризисный год обвал импорта легковых автомобилей произойдёт сам собой. Однако принятие описанных мер позволит сократить импорт на сотни миллионов и после восстановления рынка – за счет частичной локализации в Украине.
Второй по объемам позицией машиностроительного импорта являются светодиодные лампы, а также их комплектующие – светодиоды и т.п., которых в прошлом году было ввезено на 1,3 млрд долл. Это далеко не такой высокотехнологичный товар, как легковой автомобиль. Однако конкурировать по цене с китайскими производителями самих светодиодов и плат к лампам представляется маловероятным. В Украине есть несколько сборщиков таких ламп, но их доля на рынке невелика. Стимулировать перемещение в Украину разработку дизайна и сборку готового изделия вполне реально. Больших капиталовложений тут не нужно. А эффект для торгового баланса может составить сотни миллионов долларов.
Следующей товарной позицией импорта продукции машино/приборостроения являются мобильные телефоны, коих было ввезено почти на 1 млрд долл. В возможность импортозамещения тут особой надежды нет. Для этого нужны не только серьезные капиталовложения, но и в принципе разумная и последовательная экономическая и уже – промышленная политика.
Из остальных значимых позиций продукции этой отрасли без серьезных капиталовложений и упомянутой выше разумной экономической политики рассчитывать на что-то сложно. Собственное тракторостроение и грузовое автомобилестроение наши власти целенаправленно убили, а приход иностранных производителей с высокой степенью локализации на наш микроскопический рынок представляется невероятным. Производство компьютеров или комплектующим к ним за один день или год не возникнет ни при каких условиях. Топливо для АЭС мы тоже продолжим импортировать.
Имеется, правда, и ряд импортируемых в немалом количестве позиций (различное электрооборудование, насосы и т.д.), которые производятся в Украине и могли бы заместить экспорт даже без какой-то фискальной или инвестиционной поддержки государства. Но для этого нужно изменить закон о публичных закупках, предусмотрев преимущества для местного товаропроизводителя (от возможности ценовой надбавки до учета стоимости жизненного цикла продукции и т.д.)
Если применить обе описанные меры, то в краткосрочной перспективе и без серьезных капиталовложений импорт продукции машино/приборостроения в сравнимых с 2019 годом экономических условиях удастся быстро заместить на сумму до 4-5 млрд долл. в лучшем случае. В случае же неизменности правил публичных закупок, даже при принятии прочих описанных мер, вряд ли сумма замещения дотянет до 2 млрд долл.
Вторая по объему импорта группа товаров – это товары топливно-энергетические. Их в 2019 году было ввезено на 12,2 млрд. долл. Несмотря на то, что наша власть любит поговорить об энергонезависимости, имея в виду импортный газ (причем российский газ, импортируемый через европейские "прокладки"), на самом деле природного газа сегодня Украина закупает существенно меньше, чем угля (2,3 млрд долл. против 2,8 млрд долл.), и тем более меньше, чем нефтепродуктов (5,4 млрд долл.).
Стоит отметить, что реальное преодоление зависимости от импорта угля возможно только в случае реинтеграции Донбасса. Однако подвижек на этом пути в последнее время не просматривается. А риторика новой власти по "донбасскому кейсу" становится аналогичной той, что использовалась властью прежней. Поэтому и здесь перспективы неважные.
Тем не менее, именно в топливно-энергетической сфере кроются едва ли не наибольшие варианты для импортозамещения, но… государственная "Укргаздобыча" свернула свою программу "20/20", которая предусматривала увеличение добычи газа до 20 млрд куб м в год. В результате ее реализации в неизвестном направлении "растворились" до 50 млрд грн., а повышения добычи не произошло. И стратегия, направленная, на выжимание всех соков из промышленности и населения в пользу газового монополиста не изменилась. Поэтому тут положительных сдвигов ожидать не приходится.
Наконец, импортозамещение нефтепродуктов возможно лишь при очень серьезных инвестициях в модернизацию существующих НПЗ, или с учетом их состояния – в строительство новых. Пожалуй для полного самообеспечения Украины нефтепродуктами понадобится никак не меньше 5 млрд долл., на которые в обозримом будущем рассчитывать не приходится.
Выходит, что теоретически наиболее перспективная в вопросе импортозамещения сфера, на практике таких перспектив не имеет.
Третья по объему импорта группа товаров – это продукция химической промышленности, которой в 2019 году было ввезено на 11 млрд долл. И в данном сегменте есть потенциал в краткие сроки заместить импорт не менее 3 млрд долл. продукции.
Первое место среди них занимает импорт лекарственных средств. В условиях, когда украинская фармацевтическая промышленность, почти не занимается синтезом субстанций, а в основном смешивает их, таблетирует и т.д., говорить о возможности полного самообеспечения несерьезно. Да еще и с учетом научного отставания.
Однако украинская фармацевтическая промышленность является одной из немногих, которая стабильно растет в последние годы. И она способна замещать, во всяком случае, ввоз готовых лекарств в дальнейшем еще в большей степени. Если же говорить о возможности возрождения синтеза или тем более медицинской науки, то это должна быть длительная поддерживаемая государством программа.
Импорт удобрений, исключая калийные (для них у Украины нет сырьевой базы), в минувшем году составил более 1,4 млрд долл. Имеющиеся в Украине производственные мощности вполне могут заместить его весь. Нужно лишь прекратить издевательство над производителями удобрений со стороны "Нафтогаза Украины" в вопросах ценообразования и точечно помогать на правительственном уровне в борьбе с демпингом. Кстати, в 2020 году в условиях падающей цены на газ второй вопрос становится даже ключевым.
Также государству необходимо более активно применять антидемпинговые меры по защите своего рынка от тех товаров, которые уже производятся у нас. Ведь если весь мир сегодня активно занимается протекционизмом, то чем мы хуже? Позитивным примером здесь является введение пошлины на китайскую оцинковку, что позволило резко снизить импорт данной продукции в Украину. Но вот с введением справедливой антидемпинговой пошлины на китайские трубы Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли откровенно медлит.
Разумеется, речь везде идёт о сравнимых экономических условиях. В условиях жесткого кризиса нынешнего года падение импорта будет очень серьезным и само по себе. Важно использовать предоставляемый этим падением шанс при выходе из кризиса.
Сергей Саливон, эксперт Аналитического центра экономико-правовых исследований и прогнозирования при ФРУ, директор департамента экономической политики ФРУ
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