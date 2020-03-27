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Европейская металлургия на грани краха

27.03.20
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Пораженная пандемией Европа, ради спасения человеческих жизней, решила принести в жертву экономику. Большинство европейских автомобилестроительных предприятий – PCA, Fiat, Renault, Ford, Volkswagen - уже объявили о приостановке производства на неопределенное время. В связи с карантином остановлены и другие промышленные предприятия, заморожены стройки.

Наиболее радикальные меры приняла терпящая бедствие от коронавируса Италия. Правительство страны предписало всем промышленным предприятиям приостановить свою работу, если оно не относится к объектам критической инфраструктуры. В итоге вся итальянская металлургическая отрасль попала "под нож". Исключение было сделано лишь для двух комбинатов - крупнейшего в Европе ArcelorMittal Italia (город Таранто), и Arvedi Servola (город Триест).

В то же время сталелитейная промышленность Великобритании, которая 1,5 месяца назад вышла из еврозоны, находится на грани краха из-за остановки автомобильных заводов и многих строительных компаний, решивших закрыть производственные площадки для обеспечения безопасности рабочих. В итоге, под угрозу сокращения попали 32 тысяч рабочих мест по всей метотрасли.

Ведущая компания UK Steel обратилась к правительству с просьбой принять ряд мер для поддержки отрасли, включая в случае необходимости предоставление кредитов, отсрочку налогообложения, платежей, поддержку для покрытия просроченных платежей клиентами и помощь с затратами на электроэнергию.

Ведущая немецкая меткомпания Thyssenkrupp уже объявила, что договорилась с профсоюзами о сокращении 3 тысяч рабочих мест. Это соглашение даст компании возможность для маневра, чтобы сталь она могла остаться на плаву. В то же время австрийская группа Voestalpine пока не планирует увольнений в 50000-ном коллективе, но сократит количество подрядчиков и уже временно закрыла ряд площадок во Франция, Италия, Перу, Бразилия и США и сократила мощности на своем ключевом предприятии в австрийском Линце. Компания Liberty приняла решение об остановке прокатных линий в Льеже (Бельгия) и Дюделанже (Люксембург).

Отдельно остановимся на действиях второй по величине в мире сталелитейной компании ArcelorMittal. В связи с обвалом спроса она остановила:
• Две домны на ArcelorMittal Italia (город Таранто) - 8 тыс. тонн чугуна в день;
• Две домны на заводах Fos-sur-Mer и Dunkirk (Франция) – 4,1 млн тонн в год;
• Домну на комбинате в Бремене – 1,4 млн тонн.
• Производство на предприятиях Bottrop и Eisenhuttenstadt (Германия) – 2.2 млн тонн в год;
• Электросталеплавильный завод Sestao и домну на комбинате Asturias в Испании – 1,8 млн тонн и 2,4 млн тонн соответственно.

Карантин и меры по борьбе с коронавирусом уже вынудили заявить о сокращении производства стали и в Украине. Так, "ArcelorMittal Кривой Рог" заявил об остановке ряда подразделений и снижении количества персонала на производственных площадках. В частности, речь идет об заморозке работы блюминга-1, мелкосортного стана № 3 первого сортопрокатного цеха, центральной электротехнической лаборатории и электроремонтного цеха. В данный момент уже примерно 25% сотрудников находятся в отпусках либо работают в удаленном режиме, из дома.

Кроме того, украинская промышленная компания "Интерпайп" сообщила о возможном сокращении объемов производства и продаж во втором-третьем кварталах текущего года на 30-50% из-за падения цен на нефть и снижения активности основных потребителей нефтегазовых труб, а также эпидемией коронавируса в мире.

Судя по последним оценкам, "короновирусный кризис" станет наибольшим потрясением для экономики с начала века. "Эта пандемия неизбежно окажет огромное влияние на экономику, - заявил на днях генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу. - Последние расчеты предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис десяток лет назад". В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что промышленный рост может полностью восстановиться только в следующем году.

Василий Январев

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