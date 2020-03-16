Промышленная повестка дня для украинской экономики Продолжающееся на протяжении восьми месяцев падение объемов промышленного производства в Украине заставляет власти искать способы стимулирования этого важнейшего сектора отечественной экономики. Пока в Украине не назначен министр экономики, а профильного министерства нет уже очень давно, эту работу взял на себя парламентский комитет по вопросам экономического развития.



12 марта в Днепре комитет провел выездное заседание в Днепре, по итогам которого рекомендовал принять ряд мер для поддержки и развития украинской космической промышленности. Впрочем украинский космос это только секторальная частью одного большого проекта, который сейчас разрабатывается в комитете, под общим названием "Промышленная повестка дня". Глава комитета Дмитрий Наталуха и первый замглавы комитета Дмитрий Кисилевский рассказали детально о содержании данного проекта и предлагаемых мерах по поддержке отечественной промышленности.



О горизонтах планирования и важности украинской промышленности



Для чего и зачем Украине нужна промышленная повестка дня? Мы должны отдавать себе отчет в том, что промышленность живет в горизонте планирования, который, как правило, длиннее срока пребывания депутата или чиновника на своей должности. Поэтому наша задача обозначить проблемы, которые в перспективе должны быть решены для промышленности в целом и для отдельных ее отраслей.



Промышленность в первую очередь это рабочие места – в Украине в промышленности работает около 2,5 млн человек, причем с официальным трудоустройством и охраной труда. Кроме того промышленность для украинского государства это источник налогов, это белый сегмент экономики в отличие от сферы услуг где значительная часть работающих находится в тени. Что касается аграрной сферы, да последние два года она показывает замечательные результаты. Но нужно понимать, что чем более автоматизированным и современным будет становиться аграрное производство, тем меньше занятости будет эта сфера обеспечивать, потому что один современный комбайн с одним оператором, или даже без оператора, способен выполнить больше работ, чем десяток фермерских хозяйств.



О правильном протекционизме



США и Великобритания, которые на сегодняшний день считаются Меккой либеральной мысли, на самом деле пришли к свободному рынку и свободной торговле через жесточайший протекционизм. Великобритания до середины XX века была самым протекционистским государством. А Япония, Южная Корея и Тайвань были настолько протекционистскими странами, что Украина это просто образец полного либерализма. Лидер южнокорейского экономического чуда начал с того, что посадил всех крупных бизнесменов за решетку, после того как пришел к власти в результате переворота, и выпускал их под обязательство строить промышленные предприятия.



Но протекционизм не означает, что государство должно дать заработать какому-то одному бизнесмену. Государство должно создать условия, при которых завод по производству автомобилей, локомотивов, вертолетов будет построен внутри страны, где и разовьется технология производства этой продукции и при этом производитель будет обязан в том числе экспортировать ее на внешний рынок. Так же он будет обязан конкурировать на внутреннем рынке с другим бизнесменом, построившим похожий завод. Это и есть промышленная политика которая решает те задачи для которых она создается то есть рабочие места, наличие технологий внутри страны и при этом будет предохранитель от того чтобы бизнесмены-реципиенты не злоупотребляли оказываемой им государственной поддержкой.



О содержании промышленной повестки дня



Комитет нарабатывает перечень определенных законопроектов под общим названием "промышленная повестка дня". За полгода члены комитета провели встречи с руководителями ряда предприятий, отраслевыми ассоциациями и экспертами рынка. Так или иначе, но вычленить что-то общее в плане проблематики получилось. Этот набор первоочередных антикризисных мер, которые позволят украинской промышленности немного легче работать в сегодняшних условиях, комитет конвертирует в законопроекты.



Первая инициатива – вопрос создания индустриальных парков, в том числе относительно налоговых преференций. Вторая инициатива – локализация производства при покупке зарубежных товаров. Например – Мариуполь недавно купил 72 троллейбуса в Беларуси. Но рядом находится "Южмаш" который создан для того чтобы делать ракеты, но троллейбусы прекрасно локализирует – в стоимости троллейбуса который выходит с "Южмаша", это совместное производство с белорусами, примерно 30-35% украинских компонентов. Мы должны требовать от иностранных поставщиков локализации продукции на тот процент, на который украинская промышленность способна это сделать.



Третья инициатива – предоставление преференций для украинских производителей при проведении государственных закупок. И, наконец, полноценный запуск экспортно-кредитного агентства и перенастройка "Укрэксимбанка". Сегодня "Укрэксимбанк" фактически кредитует импорт. Прямо на сайте банка есть объявление, что при покупке белорусских автобусов и троллейбусов, машиностроительного оборудования "Укрэксимбанк" вместо кредита в 14% предоставляет кредит в 7% под покупку белорусской техники благодаря соответствующей программе белорусского правительства. Вот чем занят сейчас "Укрэксимбанк", а должно быть наоборот.



Это важно для того, чтобы украинский производитель, например вагонов, которые он хочет продать в Прибалтику должен их за какие то деньги построить. В свою очередь европейский покупатель не хочет платить предоплату, ему нужно получить экспортное финансирование. Таким образом, украинская организация, осуществляющая экспортное финансирование, должна кредитовать либо покупателя под приобретение украинских вагонов либо украинского производителя от момента пока он купил запчасти и до момента пока он получит оплату за экспортный контракт.



Об экономической безопасности страны



Комитет выступает с инициативой внесения изменений в Закон о национальной безопасности, которыми предлагается определить экономику как одну из неотъемлемых частей государственного суверенитета и вопрос экономической безопасности приравнять и сделать частью вопроса национальной безопасности.



Кроме того есть намерение пересмотреть основную функцию Национального банка Украины. Сегодня они прикрываются статьей 99 Конституции Украины в которой написано, что основная функция НБУ это обеспечение стабильности курса национальной валюты. При этом слово "основная" на практике превращается в "единственная". Имея в распоряжении эту статью они сжигают средства для удержания курса для того чтобы из страны выводились деньги вложенные ранее в покупку ОВГЗ. Мы же говорим о том, что НБУ должен быть заинтересован не только в стабилизации курса, но и в экономическом развитии страны, в создании рабочих мест и в принципе в увеличении и фиксации макроэкономических показателей.



О создании Министерства промышленной политики



Комитет является главным инициатором и лоббистом идеи создания отдельного министерства по промышленности. Это нужно в первую очередь для того чтобы скоординировать работу предприятий и отраслей которые являются критическими для страны, для поддержания экономического баланса и локализации кризиса. Мы не говорим о преодолении, мы говорим хотя бы о локализации и замедлении падения того промышленного производства, которое на сегодняшний день происходит в стране.



В связи с эпидемией коронавируса планируется поднять дискуссию с Министерством финансов и налоговым комитетом парламента о рассмотрении варианта радикального снижения налога на прибыль, снижения НДС или же налоговых каникул для наиболее пострадавших отраслей. Речь идет в первую очередь о транспорте, туризме, отельном и ресторанном бизнесе. В сегодняшних условиях мы должны максимально стремится помочь бизнесу остаться на плаву.



Об украинском космосе



В 2014 году в Украине началась война, экономика летела в пропасть, но государство выделило на космическую сферу 3 млрд грн. В относительно благополучном 2019 году государство нашло на космос всего 700 млн грн. То есть экономика стабилизировалась, бюджет наполнялся, но космос финансировался все меньше и меньше.



Космическая деятельность во всем мире получает львиную долю денег в той или иной форме от государства. Например, SpaceX, который строит ракеты, получает, во-первых, заказы от НАСА, а во-вторых налоговые льготы. Космос это в первую очередь конкуренция государств.



И Украина как государство должна задать себе вопрос – нужен ей космос или нет? Иметь космос стоит денег. А, например, запуск уже полностью готового первого украинского спутника КБ "Южное" оценивает в 8-10 миллионов долларов. И если Украина хочет иметь космическую деятельность, то придется искать возможности как ее финансировать. Хороший пример связан с реализацией законопроекта о частном космосе. Буквально через небольшое время после его принятия частная компания Firefly Aerospace разместила заказ на "Южмаше". Мы рассчитываем, что этот закон откроет двери и для других компаний.



Шагом вперед для украинских предприятий стало бы вступление в Европейское космическое агентство. Оно работает следующим образом – мы платим туда членские взносы, они нам возвращаются в виде заказов. А если мы производим хорошо и дешево, то сумма заказов может значительно превысить сумму взносов. Это билет в клуб, но Украина стесняется его купить уже многие годы.



Космос еще интересен тем, что с развитием новых технологий мы как государство все больше зависим от цифрового обеспечения. Поэтому было бы хорошо иметь и свою систему навигации и свою систему связи. Есть неплохие наработки у КБ "Южное" по передаче информации с помощью лазера, а не радиосигнала – это достаточно уникальная технология которую нужно протестировать в космосе. Если она сработает, то у Украины появится технология, с которой она сможет выйти на мировой рынок и зарабатывать деньги.



Василий Январев



МинПром



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