Труба зовет: почему Украине пора ограничивать импорт стали из Китая Чем лучше развит внутренний рынок стали, тем проще металлургам любой страны переносить периодически повторяющиеся спады на глобальной арене. В Украине с этим традиционно было неважно, а по итогам прошлого года ситуация ухудшилась: потребление металлопродукции сокращается, а импортеры продолжают наращивать свою долю даже на падающем рынке.



Дома плохо, на экспорте еще хуже



По информации ООО "ЕТР-Спектр", в 2019 году спрос на металлопрокат в Украине сократился на 13%, до 4,69 млн. т. Из этого объема 1,42 млн. т пришлось на импорт. Причем доля импортного металлопроката на украинском внутреннем рынке выросла с 26,7% в 2018 году до 30,3% в 2019 году.



При этом зависимость украинских металлургов от внешних рынков сбыта только усилилась. Из произведенных в прошлом году отечественными производителями 18,2 млн. т металлопроката почти 15 млн. т «уехало» на экспорт, что составляет 82,1% от произведенных объемов. В прошлом году этот показатель был хоть немного, но ниже – 78,5%.



Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом в прошлом году отечественные металлурги увеличили экспортные продажи проката всего на полмиллиона тонн. И видимо это и есть тот потолок, в который упирается увеличение украинского стального экспорта. Рост мирового протекционизма привел к установлению заградительных барьеров для отечественной продукции.



Например, в США это т.н. стальная пошлина Трампа в 25%, которая сделала наиболее выгодным для экспорта за океан из всей номенклатуры товаров украинского ГМК в основном чугуна, на который и приходится львиная доля поставок. Дорогой рынок Европейского Союза для украинских производителей ограничен квотами, кроме того различные барьеры возведены и на российском, турецком, египетском, мексиканском, бразильском и многих других рынках.



Дальше – больше: кризис в металлургии, вызванный глобальным протекционизмом, сегодня усугубился и опасениями превращения вспышки короновируса COVID-19 в полноценную мировую эпидемию. В частности, в Китае из-за карантинных мер накапливаются излишки металлургической продукции, и местные компании начали активно предлагать ее на экспорт по сниженным ценам. Соответственно, это усилит конкуренцию украинских производителей с китайскими компаниями как на зарубежных рынках, так и у себя дома.



Китайская стальная агрессия



Собственно говоря, уже сегодня Китай является одним из активных игроков на внутреннем украинском рынке в первую очередь в сегментах полимерного проката, стального крепежа, а также стальных труб. Раньше в Украину в больших объемах поступала и китайская оцинковка, но летом прошлого года официальный Киев ввел антидемпинговую пошлину на данную продукцию из КНР и России (22,78% и 47,57% соответственно), что только к концу 2019 года позволило сдержать иностранную экспансию по данному направлению.



Но, например, по "полимерке" и трубам такого решения нет, и результат можно сказать налицо – китайская продукция активно заполняет украинский рынок. С каждым месяцем китайским импорт становится агрессивнее, и на трубы необходимы вводить намного выше пошлины, чем на оцинковку. По данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР вырос более чем в 4,5 раза и де-факто сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке китайская.



Интересно, что в то же время на свой рынок Китай наших трубников не пускает, выдвигая требования построить завод в Поднебесной, и покупает украинскую продукцию лишь в исключительных случаях. Как сообщил в комментарии МинПрому генеральный директор Объединения "Укртрубопром" Леонид Ксаверчук, в 2019 году в КНР было поставлено всего 0,2 тыс. т украинских труб, в то время как китайцы реализовали в Украине за этот же период 31,9 тыс. т своей продукции.



Причина, по которой китайские трубы активно продаются в Украине всего лишь одна – они стоят очень дешево. Все дело в том, что продавая львиную долю продукции внутри страны и столкнувшись с ограничениями на рынках США, ЕС и Таможенного союза, производители из КНР готовы продавать свой товар практически по любой цене, не покрывая даже себестоимость, с единственной целью обеспечить приток валюты.



"Поднебесный мусор" для Украины



В то же время качество китайской продукции традиционно хромает. Так в прошлом году в Полтавской области при бурении скважины компанией "Укргазвыдобування" произошел обрыв китайской бурильной трубы на глубине в 6 км. После аварии представители НАК "Нафтогаз Украины" сообщили СМИ, что по результатам спектрального анализа трубы выяснилось – при этапе производства круглой заготовки не был выдержан определенный качественный параметр.



На низкое качество китайской стальной продукции жалуются и украинские строители. "Фактически на сегодня Китай, который заходит к нам, он в лучшем случае имеет 15-30 грамм цинка на квадратный метр при минимальном требовании 140, а при нормальном 225 грамм. То есть, это металл, который и близко не отвечает по качественным характеристикам и даже не должен использоваться на рынке", - заявил на днях исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник, говоря о качестве китайской "полимерки".



В.Колесник также заявил о необходимости провести антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину китайского проката с полимерным покрытием. "Мы единственная страна, где такое расследование не проводилось, - отметил он. – В Европейском Союзе в России везде введены антидемпинговые пошлины по отношению к китайской полимерной продукции".



В свою очередь президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что все страны, особенно в период кризиса, занимаются защитой своих рынков. "Более 90% рынков, куда мы поставляем продукцию, вводят те или иные меры под реальными или надуманными поводами против украинской металлопродукции. Поэтому по тем видам продукции, которые производятся в Украине, необходимо исследовать рынок и, если есть факты демпинга или иные факторы злоупотреблений, естественно, реагировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию. Ранее уже ввели пошлины по пруткам и по оцинковке, логичным будет ввести аналогичные меры и против китайских труб", - подчеркнул он.



Заводам - полная труба



Стоит отметить, что отсутствие защитных мер по отношению к китайским трубам прямо отражается на производственной активности отечественных предприятий. Так, по итогам прошлого года объемы производства смогли нарастить только небольшое НПО "Трубосталь" (на 7,7%, до 2,8 тыс. т, и работающий в нише нержавеющих труб "Сентравис" (+5,5%, до 21,5 тыс. т). Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича работал в прошлом году с загрузкой 2018 года, произведя 140 тыс. т.



В то же время "Коминмет" сократил производство на 11,5%, до 147,2 тыс. т, а Днепропетровский трубный завод – на 4,1%, до 17,6 тыс. т. В минусе и крупнейший в Украине производитель труб компания "Интерпайп". В частности ее завод "Интерпайп Нико Тьюб" по итогам прошлого года снизил производство на 2%, до 294,3 тыс. т, "Интерпайп НМТЗ" – на 4,3%, до 106,6 тыс. т, а "Интерпайп НТЗ" даже на 30%, до 186,1 тыс. т.



В начале текущего года дела у украинских трубных компаний идут хуже. Л.Ксаверчук сообщил, что в январе-феврале 2020 года предприятия входящие в состав Объединения "Укртрубопром" произвели 98,8 тыс. т продукции, в то время как за первые два месяца прошлого года этот показатель составлял 128,5 тыс. т. При этом Днепропетровский трубный завод вообще простаивает.



"Основная причина снижения объемов производства труб - ограничение рынков сбыта, как внутреннего, так и внешних. Снижение производства отраслей промышленности Украины, в первую очередь, машиностроения, химической промышленности, строительства и нефтедобывающей промышленности, т.е. практически всех трубопотребляющих отраслей, значительно повлияли на выпуск труб. А если участь, что трубная отрасль была всегда экспортноориентирована, и самым крупным рынком был рынок Российской Федерации, который по известным причинам сейчас практически закрыт, становится понятным, почему падают объемы производства", - отметил он.



Азбучной истиной является и тот факт, что для государственного бюджета, с наполнением которого у нас в очередной раз проблемы, выгоднее произвести товар внутри страны, чем завозить его по импорту. И исходя из банальной экономической целесообразности и мировых практик, Украине уже давно пора если не полностью закрыть свой рынок от китайских труб, то хотя бы установить адвалорную пошлину на размер демпинговой маржи, что сделает конкуренцию справедливой.



Василий Январев



МинПром



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