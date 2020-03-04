Труба зовет: почему Украине пора ограничивать импорт стали из Китая

Чем лучше развит внутренний рынок стали, тем проще металлургам любой страны переносить периодически повторяющиеся спады на глобальной арене. В Украине с этим традиционно было неважно, а по итогам прошлого года ситуация ухудшилась: потребление металлопродукции сокращается, а импортеры продолжают наращивать свою долю даже на падающем рынке.
Дома плохо, на экспорте еще хуже
По информации ООО "ЕТР-Спектр", в 2019 году спрос на металлопрокат в Украине сократился на 13%, до 4,69 млн. т. Из этого объема 1,42 млн. т пришлось на импорт. Причем доля импортного металлопроката на украинском внутреннем рынке выросла с 26,7% в 2018 году до 30,3% в 2019 году.
При этом зависимость украинских металлургов от внешних рынков сбыта только усилилась. Из произведенных в прошлом году отечественными производителями 18,2 млн. т металлопроката почти 15 млн. т «уехало» на экспорт, что составляет 82,1% от произведенных объемов. В прошлом году этот показатель был хоть немного, но ниже – 78,5%.
Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом в прошлом году отечественные металлурги увеличили экспортные продажи проката всего на полмиллиона тонн. И видимо это и есть тот потолок, в который упирается увеличение украинского стального экспорта. Рост мирового протекционизма привел к установлению заградительных барьеров для отечественной продукции.
Например, в США это т.н. стальная пошлина Трампа в 25%, которая сделала наиболее выгодным для экспорта за океан из всей номенклатуры товаров украинского ГМК в основном чугуна, на который и приходится львиная доля поставок. Дорогой рынок Европейского Союза для украинских производителей ограничен квотами, кроме того различные барьеры возведены и на российском, турецком, египетском, мексиканском, бразильском и многих других рынках.
Дальше – больше: кризис в металлургии, вызванный глобальным протекционизмом, сегодня усугубился и опасениями превращения вспышки короновируса COVID-19 в полноценную мировую эпидемию. В частности, в Китае из-за карантинных мер накапливаются излишки металлургической продукции, и местные компании начали активно предлагать ее на экспорт по сниженным ценам. Соответственно, это усилит конкуренцию украинских производителей с китайскими компаниями как на зарубежных рынках, так и у себя дома.
Китайская стальная агрессия
Собственно говоря, уже сегодня Китай является одним из активных игроков на внутреннем украинском рынке в первую очередь в сегментах полимерного проката, стального крепежа, а также стальных труб. Раньше в Украину в больших объемах поступала и китайская оцинковка, но летом прошлого года официальный Киев ввел антидемпинговую пошлину на данную продукцию из КНР и России (22,78% и 47,57% соответственно), что только к концу 2019 года позволило сдержать иностранную экспансию по данному направлению.
Но, например, по "полимерке" и трубам такого решения нет, и результат можно сказать налицо – китайская продукция активно заполняет украинский рынок. С каждым месяцем китайским импорт становится агрессивнее, и на трубы необходимы вводить намного выше пошлины, чем на оцинковку. По данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР вырос более чем в 4,5 раза и де-факто сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке китайская.
Интересно, что в то же время на свой рынок Китай наших трубников не пускает, выдвигая требования построить завод в Поднебесной, и покупает украинскую продукцию лишь в исключительных случаях. Как сообщил в комментарии МинПрому генеральный директор Объединения "Укртрубопром" Леонид Ксаверчук, в 2019 году в КНР было поставлено всего 0,2 тыс. т украинских труб, в то время как китайцы реализовали в Украине за этот же период 31,9 тыс. т своей продукции.
Причина, по которой китайские трубы активно продаются в Украине всего лишь одна – они стоят очень дешево. Все дело в том, что продавая львиную долю продукции внутри страны и столкнувшись с ограничениями на рынках США, ЕС и Таможенного союза, производители из КНР готовы продавать свой товар практически по любой цене, не покрывая даже себестоимость, с единственной целью обеспечить приток валюты.
"Поднебесный мусор" для Украины
В то же время качество китайской продукции традиционно хромает. Так в прошлом году в Полтавской области при бурении скважины компанией "Укргазвыдобування" произошел обрыв китайской бурильной трубы на глубине в 6 км. После аварии представители НАК "Нафтогаз Украины" сообщили СМИ, что по результатам спектрального анализа трубы выяснилось – при этапе производства круглой заготовки не был выдержан определенный качественный параметр.
На низкое качество китайской стальной продукции жалуются и украинские строители. "Фактически на сегодня Китай, который заходит к нам, он в лучшем случае имеет 15-30 грамм цинка на квадратный метр при минимальном требовании 140, а при нормальном 225 грамм. То есть, это металл, который и близко не отвечает по качественным характеристикам и даже не должен использоваться на рынке", - заявил на днях исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник, говоря о качестве китайской "полимерки".
В.Колесник также заявил о необходимости провести антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину китайского проката с полимерным покрытием. "Мы единственная страна, где такое расследование не проводилось, - отметил он. – В Европейском Союзе в России везде введены антидемпинговые пошлины по отношению к китайской полимерной продукции".
В свою очередь президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что все страны, особенно в период кризиса, занимаются защитой своих рынков. "Более 90% рынков, куда мы поставляем продукцию, вводят те или иные меры под реальными или надуманными поводами против украинской металлопродукции. Поэтому по тем видам продукции, которые производятся в Украине, необходимо исследовать рынок и, если есть факты демпинга или иные факторы злоупотреблений, естественно, реагировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию. Ранее уже ввели пошлины по пруткам и по оцинковке, логичным будет ввести аналогичные меры и против китайских труб", - подчеркнул он.
Заводам - полная труба
Стоит отметить, что отсутствие защитных мер по отношению к китайским трубам прямо отражается на производственной активности отечественных предприятий. Так, по итогам прошлого года объемы производства смогли нарастить только небольшое НПО "Трубосталь" (на 7,7%, до 2,8 тыс. т, и работающий в нише нержавеющих труб "Сентравис" (+5,5%, до 21,5 тыс. т). Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича работал в прошлом году с загрузкой 2018 года, произведя 140 тыс. т.
В то же время "Коминмет" сократил производство на 11,5%, до 147,2 тыс. т, а Днепропетровский трубный завод – на 4,1%, до 17,6 тыс. т. В минусе и крупнейший в Украине производитель труб компания "Интерпайп". В частности ее завод "Интерпайп Нико Тьюб" по итогам прошлого года снизил производство на 2%, до 294,3 тыс. т, "Интерпайп НМТЗ" – на 4,3%, до 106,6 тыс. т, а "Интерпайп НТЗ" даже на 30%, до 186,1 тыс. т.
В начале текущего года дела у украинских трубных компаний идут хуже. Л.Ксаверчук сообщил, что в январе-феврале 2020 года предприятия входящие в состав Объединения "Укртрубопром" произвели 98,8 тыс. т продукции, в то время как за первые два месяца прошлого года этот показатель составлял 128,5 тыс. т. При этом Днепропетровский трубный завод вообще простаивает.
"Основная причина снижения объемов производства труб - ограничение рынков сбыта, как внутреннего, так и внешних. Снижение производства отраслей промышленности Украины, в первую очередь, машиностроения, химической промышленности, строительства и нефтедобывающей промышленности, т.е. практически всех трубопотребляющих отраслей, значительно повлияли на выпуск труб. А если участь, что трубная отрасль была всегда экспортноориентирована, и самым крупным рынком был рынок Российской Федерации, который по известным причинам сейчас практически закрыт, становится понятным, почему падают объемы производства", - отметил он.
Азбучной истиной является и тот факт, что для государственного бюджета, с наполнением которого у нас в очередной раз проблемы, выгоднее произвести товар внутри страны, чем завозить его по импорту. И исходя из банальной экономической целесообразности и мировых практик, Украине уже давно пора если не полностью закрыть свой рынок от китайских труб, то хотя бы установить адвалорную пошлину на размер демпинговой маржи, что сделает конкуренцию справедливой.
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