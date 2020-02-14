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НБУ назвал условие для снятия ограничений на покупку валюты для бизнеса
14.02.20 , Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) планирует снять ограничения на покупку валюты для бизнеса в рамках продолжения валютной либерализации при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил регулятор в Facebook в пятницу.
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