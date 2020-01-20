Прощай и качай. Новая газовая формула К концу декабря Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита природного газа. Суть его в том, что российский "Газпром" в течение пяти следующих лет гарантирует прокачку по украинской газотранспортной системе. Но лишь в объемах, обеспечивающих минимальную рентабельность работы отечественной ГТС.



О чем договорились



Итак, ключевые цифры новой сделки. За 5 последующих лет "Газпром" должен прокачать транзитом через территорию Украины 225 млрд кубометров природного газа. Из них 65 млрд кубов – в 2020 г., в следующие 4 года – по 40 млрд кубов. Даже если физические объемы транзита будут ниже, "Газпром" обязан заплатить за транспортировку оговоренного количества природного газа. По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, подписавшего договора от имени украинской стороны, суммарный доход от транзита составит как минимум 7,2 млрд USD. Но может быть и больше, в случае дополнительных заявок на прокачку.



При этом Юрий Витренко, ссылаясь на конфиденциальность, так и не озвучил тариф на транспортировку российского газа. Системное стремление украинских переговорщиков съезжать с этой темы наталкивает на мысль, что здесь они пошли на уступку россиянам. О чем косвенно свидетельствуют и комментарии из Москвы. Так, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что плата "Газпрома" за транзит является твердой и закрепленной на все 5 лет величиной. А российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал, что это очень "гуманный тариф", а все попытки украинской стороны его повысить практически ничем не закончились. Если же прибегнуть к простой математике, то получится, что с каждой тысячи транзитных кубометров Украина будет собирать свои 32 долл. Как увидим ниже, до сих пор примерно так и было.



Одновременно стороны обнулили свои долговые претензии. Украина отказалась в Стокгольмском арбитраже от намерений взыскать с "Газпрома" 12,2 млрд долл. деньгами и 1.3 млрд кубов газом за невыполнение условий "тимошенковского" договора от 19 января 2009 г., как и от предъявления любых новых исков касательно этого договора. Отдельно с "Газпромом" была подписано мировое соглашение, которое де-факто сняло с российской компании штрафные санкции, наложенные на нее Антимонопольным комитетом Украины на общую сумму 7,4 млрд долл.



Ради справедливости стоит отметить, что перспективы получить эти деньги и так были мизерными (мелкие остатки имущества "Газпрома" в Украине можно в расчет не брать). Шансы на победу в Стокгольме котировались значительно выше, но не факт, что украинские запросы удовлетворили бы в полном объеме и в короткие строки. Поэтому в Киеве выбрали синицу в руке, согласившись, что "Газпром" заплатит только 2,9 млрд долл, но уже и сразу, т. е. еще до конца 2019 г. Пока НАК "Нафтогаз Украины" ничего не сообщал, поступили ли эти деньги на его счета, но в команде Владимира Зеленского, уже определили три главных цели, на что их можно потратить. По словам главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, это погашение кредитов НАК, это перечисление дивидендов государству и это инвестиции в национальную газодобычу.



Безответным в этом комплекте документов остается пока вопрос: зачем здесь вообще "Нафтогаз Украины"? Ведь, по сути, все работы по прокачке российского газа теперь должно осуществлять свежесозданное (в результате анбандинга) ООО "Оператор ГТС Украины". Ведь дело шло к плавной ликвидации НАК, а нынешнего главу председателя правления НАК Андрея Коболева практически отстранили от финальных переговоров с "Газпромом". Но именно россияне настояли на включении "Нафтогаза" в новую газотранспортную схему – в качестве прослойки между ними и новым украинским газотранспортным оператором. В итоге такой подход может подарить еще 5 лет жизни компании, ставшей почти ненужной. До сих пор, ликвидировать или реорганизовать "Нафтогаз Украины" было нельзя, поскольку он выступал фигурантом стокгольмских разбирательств. Сейчас та же петрушка. НАК теперь участник трехстороннего соглашения, без которого все может поломаться. Но, по сути, это лишний шлюз, где будет оседать часть денег за транзит.



Как было раньше



Итого новые контракты принесут значительно меньше прибыли Украине, чем было до сих пор. Тот же Юрий Витренко недавно рассказывал, что в 2018-2019 гг. страна получала за транзит примерно по 3 млрд долл. в год. Уточним, что в 2018 г. в сторону ЕС и Молдовы было прокачано 86,8 млрд кубометров газа из России, в 2019-м – почти 90 млрд кубометров. О чем говорят эти цифры. Во-первых, о том, что Украина, как зарабатывала порядка 30 долларов на тысяче кубов транзита, так и осталась с этим. Во-вторых, то, что прежде удавалось заработать за год, теперь будет "капать" 2 года. В-третьих, закрепленные в нынешних договорах объемы радикально меньше тех, которые транспортировались в предыдущие 20 лет. До сих пор, самой нижней отметкой, докуда падал транзит, были 62 млрд кубометров в 2014 г., когда военный конфликт между Украиной и Россией пребывал в самой острой стадии. Теперь же планка опущена до 40 млрд. кубометров в год. Украинская сторона пыталась зафиксировать ее на уровне хотя бы 60 млрд, но не удалось.



Предыдущий министр энергетики Украины Игорь Насалык заявлял, что минимально допустимый годовой объем транзита, при котором ГТС страны сможет работать рентабельно – это как раз 40 млрд кубометров. За эту нижнюю черту оператор газотранспортной системы и зацепился. Пускать в украинскую трубу больше "Газпром" категорически не желает, поскольку это автоматически ослабляет его альтернативные транспортные проекты, запущенные в обход Украины – "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Подробнее о них дальше.



За 4 предыдущих года заметную роль в транзите занял так называемый реверсный газ – т. е ресурс, который "Газпром" отпускал европейским компаниям, а они перепродавали его Украине. В 2016-2019 гг. объемы такого реверсного газа колебались в пределах 11-14 млрд кубов за год и включались в суммарный показатель транзита. Очевидно, на 2020 г. подобная механика сохранится. А дальше не исключено, что "Нафтогаз Украины" вернется к прямым закупкам газа из России. Достигнутое взаимопонимание с "Газпромом" открывает такую возможность, и она точно обсуждалась на декабрьских переговорах в Берлине, Вене, Минске. Но пока официальные лица НАК в один голос утверждают, что речь об этом не идет. Впрочем, такой импорт могут организовать и частные компании.



ООО «Оператор ГТС Украины» обещает быть более открытой структурой для негосударственных трейдеров. И уже пытается стимулировать их приток за счет более низких тарифов на вход в систему. По словам руководителя предприятия Сергея Макогона, для поставщиков газа отечественной добычи он снизился на 20% против уровня 2019 г. – со 157 до 124 грн за тысячу кубометров. Тариф на импорт газа в Украину урезали совсем радикально с 16 до 4,45 долл. за тысячу кубометров. Если бы транзитный договор с "Газпромом" не удалось подписать, то эти тарифы, по словам Сергея Макогона, наоборот, пришлось бы повышать. Привлечение независимых поставщиков газа – это единственный путь загрузить украинскую ГТС хоть немного больше обещанного "Газпромом" минимума. Маловероятно, что "Газпром" захочет повысить объемы прокачки выше 40 млрд кубов в год. А это значит, что газотранспортная система страны будет загружена едва ли не треть. Она имеет пропускную способность в западном направлении в 140 млрд кубов годовых. Поэтому рано или поздно возникнет вопрос о консервации некоторых нитей и компрессорных станций. Или о попытках их передачи в частные руки.



Как могло быть



Имела ли возможность Украина сохранить объемы транзита на уровне хотя бы 2019 г.? На самом деле большого пространства для маневра у нее не было. 8 января президенты РФ и Турции торжественно открыли новый газопровод "Турецкий поток". Достройка трубопровода "Северный поток-2" сорвалась в декабре 2019-го только в последний момент из-за американских санкций. Суммарно оба этих маршрута способны откусить до 70 млрд кубометров из украинского транзита, т. е. опустить его ниже точки безубыточности.



Да, с обходными потоками у "Газпрома" не все так гладко. Сейчас ему срочно-припадочно нужно искать подрядчика, который проложит последние 160 км трубы по дну Балтийского моря. Как известно, швейцарская компания Allseas, владеющая такой технологией, в декабре вышла из проекта "Северный поток-2", испугавшись гнева Белого дома. У "Турецкого потока" – свое слабое место: газотранспортная система Болгарии пока не готова к перекачке транзитного газа дальше в Европу в запланированных объемах. Но де-факто эти усложнения задержат работу обходных потоков не больше, чем на год. И даже если экономика у них будет прихрамывать, «Газпром» это не остановит. В обеих проектах очень высока политическая составная. Об этом хорошо свидетельствует тот момент, что ради заполнения трубы "Турецкого потока" россияне пошли даже на то, чтобы оголить свой самый рентабельный маршрут "Ямал – Западная Европа", пролегающий через Беларусь. В первые дни января прокачка по нему уменьшилась на 25-30% по сравнению со среднестатистическими показателями, упав до рекордных минимумов.



"План Б" для "Нафтогаза Украины" сводился только к тому, чтобы повторить сценарий 2006 и 2009 гг., пойдя на жесткую конфронтацию с «Газпромом» Тогда она приводила к тому, что "Газпром" 1 января полностью перекрывал задвижки на границе с Украиной. Первый раз в подобном режиме стороны прожили 2 дня, второй – 2 недели, но в обеих случаях победу по очкам получили украинцы. Даже в 2009-м, когда подписанное в конце концов двустороннее соглашение оказалось не слишком выгодным для Киева. Ведь своей главной цели – изгнания с рынка компании RosUkrEhergo – премьер-министр Украины Юлия Тимошенко достигла. Но третий раз вступать в ту же речку не пришлось. Во-первых, и в 2006-м, и в 2009-м, Евросоюз достаточно внятно поддерживал сторону Украины, но в 2019-м и Берлин и Париж дали четко понять, что подобный вариант неприемлем. Да и высшее руководство в Киеве было настроено на потепление с Москвой и в политических, и в экономических вопросах. Кроме того, Россия на этот раз серьезно подготовилась к возможному конфронтационному сценарию, накопив существенные запасы газа в европейских подземных хранилищах. За счет этого и альтернативных транспортных путей «Газпром», по расчетам экспертов рынка, мог бы без срывов выполнять свои экспортные контракты хоть до конца января. Разве, что на Европу опустилась бы аномально холодная зима.



Вице-премьер России Дмитрий Козак после завершения газовых переговоров с Украиной сказал, что это был выбор между плохим и очень плохим. Но для украинской стороны тем более. Пожалуй, самым плохим исходом торг не закончился. Могло быть хуже. Но и лучше тоже. Как отмечает сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, у словацкой Eustream подписан транзитный контракт с "Газпромом" на целых 30 лет. У нас только на 5. Еще 10 лет пролонгации после этого – весьма эфемерная материя. Таким образом, после 2025 г. Украине придется либо предлагать новые уступки "Газпрому", либо оставаться с "сухой" трубой.



Ярослав Ярош



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...





Статьи Как вывести рынок лома из тени 14.01.20, Василий Январев В январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции. В январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции. Электрокарма Украины 24.12.19, Ярослав Ярош В одном из законопроектов, переданных в начале декабря на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрен переход Украины на автомобильный электротранспорт в период до 2030 г. Это фантастика. Доказано "евробляхерами", чью растаможку переносят энный раз. Хотя спрос на электрокары в Украине сегодня действительно прогрессирует семимильными шагами. Это реальность. Доказано автотрейдерами. В одном из законопроектов, переданных в начале декабря на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрен переход Украины на автомобильный электротранспорт в период до 2030 г. Это фантастика. Доказано "евробляхерами", чью растаможку переносят энный раз. Хотя спрос на электрокары в Украине сегодня действительно прогрессирует семимильными шагами. Это реальность. Доказано автотрейдерами. Экспертный совет: Потеряет ли Украина 3 млрд долл.? 12.12.19, Игорь Воронцов До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе. До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе. Два урока из кейса Thyssenkrupp 06.12.19, Игорь Воронцов Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки. Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки. Галнафтогаз вышел к морю? 29.11.19, Игорь Воронцов Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние. Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние. Головокружение от бурения 26.11.19, Ярослав Ярош В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде. В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде. Миттал и Ilva: растоптать все 21.11.19, Игорь Воронцов Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство. Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство. Украинская металлургия вступила в полосу кризиса 14.11.19, Василий Январев Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях. Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях. Денис Морозов: Любой рынок в момент может закрыться 12.11.19, Василий Январев Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа". Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа". Ильич переходит в плоскость 11.11.19, Игорь Воронцов Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира. Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира. Все статьи