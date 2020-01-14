Как вывести рынок лома из тени В январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции.



Несмотря на целый ряд громких судебных процессов, успехи Украины в борьбе с коррупцией нельзя признать слишком впечатляющими. Так в рейтинге восприятия коррупции, который публикует международная антикоррупционная организация Transparency International, наша страна в 2018 году хоть и улучшила свои позиции на 10 пунктов, но 127-е место среди 180 стран не может сильно радовать.



Почему, несмотря даже на посадки коррупционеров, борьба с этим негативным явлением идет так трудно? Во многом проблема кроется в том, что, сажая отдельного взяточника, причины, по которым возникает коррупция, остаются неизменными. Например, взять ситуацию с нелегальной добычей янтаря в Полесье – несмотря на целый ряд кадровых и уголовных решений, проведенных как предыдущей властью, так и нынешней, количество копателей "солнечного камня" и, соответственно, "крышующих" их чиновников и силовиков не уменьшается. О чем ярко свидетельствуют новости с западной границы, где в декабре изъяли крупнейшую в этом году партию контрабандного янтаря.



К сожалению, заготовка металлолома в Украине по прежнему остается таким же "серым" сегментом отечественной экономики, на котором кормятся нечистые на руку правоохранители и чиновники. Все дело в ряде законодательных коллизий, которые делают легальную работу низовой заготовки металлолома практически невозможной.



Данных коллизий в заготовке лома насчитывается пять. Причем некоторые из них имеют совершенно иезуитскую форму. В частности, это оставшееся с советских времен разделение металлолома на бытовой и промышленный. Причем, четких критериев данного разделения нет. Но зато есть штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов за прием промышленного лома у физического лица. Очевидно, что только один этот пункт создает приличные возможности обогащения для контролирующих органов.



Более того, заготовка металлолома без занесения предприятия в специальный реестр в Украине является уголовно наказуемой. Статья 213 Уголовного кодекса Украины предусматривает за осуществление операций с ломом без лицензии наказание в виде штрафа от 1,7 до 8,5 тысяч гривен, а при повторном нарушении вплоть до трех лет ограничения свободы. Но только вот самого реестра не существует. Еще один момент – необходимость приемщику лома иметь акт обследования согласно требованиям лицензии, которую отменили еще в 2014 году.



Кроме того технические требования к пунктам приемки металлолома являются чрезмерно завышенными. В частности, требуется наличие оборудования по резке и прессовке сырья оценочной стоимостью до 2 млн долл. Данное требование логично для крупной площадки, но требовать этого от обычного гаража, в котором как правило и принимают металлолом, по меньшей мере абсурдно. Особенно учитывая тот факт, что месячный оборот небольшого пункта по приемке металлолома не превышает 200 тысяч гривен.



Вишенкой на торте является запрет на получение денег в кассах банка на закупку лома. То есть, официально за наличные металлолом у физического лица принять нельзя – приемщик должен перечислять на карточку продавцу средства со своего счета. Естественно данный пункт никто не выполняет и для того чтобы люди могли получать наличку за сданный лом, приемщики вынуждены пользоваться услугами конвертационных центров, перечисляя им за услуги 2-3% от оборота.



По информации ассоциации "Уавтормет", коррупционные затраты при сборе одной тонны металлолома составляют 200-250 гривен. То есть при нынешних объемах заготовки металлолома на взятки раздается около 700 миллионов гривен в год! И это при общем объеме рынка в 20 млрд грн из которого около 80% на сегодняшний день находятся в тени.



Кроме того находящаяся в тени низовая заготовка металлолома вызывает трудности в работе украинских металлургических компаний, которые постоянно сталкиваются с обвинениями налоговиков в фиктивности сделок по покупке сырья. "Налоговая приходит на предприятие и говорит: "Вы не купили товар, заплатили деньги фиктивной компании, а из чего вы выплавили сталь, мы не знаем", - рассказал в комментарии МинПрому народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. – В результате металлурги вынуждены годами бороться с налоговиками в судах. Налоговая прекрасно понимает, что проблема не во взаимоотношениях металлурга и его поставщика металлолома. Проблема находится в самом начале этой цепочки, где функционирует теневой сегмент заготовки и где компании-однодневки участвуют в проблеме превращения теневого металлолома в легальный. Эти компании быстро создаются и быстро исчезают, и налоговой проще прийти к крупной металлургической компании и терроризировать ее, нежели наводить порядок там, где лежит корень проблемы".



Стоит отметить, что ранее отечественные законодатели уже обращали свое внимание на этот теневой рынок, в частности удалось отсрочить до 1 января 2022 года взимание НДС от операций с металлоломом, а также отменить взимание НДФЛ. В Министерстве экономики три года работала рабочая группа, в состав которой входили представители металлоломщиков, литейщиков и металлургов. В результате был написан законопроект об обелении рынка металлолома, который даже прошел через комитет по промышленной политике, но на этом процесс остановился.



Депутаты Верховной Рады нынешнего созыва проявляют больше решительности в вопросе детенизации секторов украинской экономики, в которых коррупция пустила глубокие корни. В частности законопроекты о выводе из тени рынков спирта и янтаря уже приняты. 12 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома и уже 4 декабря он был одобрен парламентским комитетом по вопросам экономического развития.



Документом предусматривается устранение всех пяти причин, по которым сегодня рынок металлолома находится в тени. Также он уберет и проблему фиктивных сделок при закупках сырья металлургами. А для государственного бюджета прямая выгода от обеления рынка металлолома составит дополнительно 900 млн гривен налоговых поступлений в год. Однако, как отмечает один из авторов законопроекта нардеп Д.Кисилевский, это произойдет в течение 3-5 лет после принятия законопроекта. "Это во многом будет зависеть от работы крупных участников рынка, которые смогут выстраивать юридическую позицию в работе с контролирующими органами, руководствуясь уже новым законом", - отмечает он.



Впрочем, стимул переходить на легальную работу для ломозаготовителей вполне очевиден – ведь те 700 млн грн, которые сегодня раздаются в виде взяток останутся в их карманах. И это еще не все. "Когда эти низовые пункты обелятся, они смогут напрямую, или значительно сократив цепочку поставки продавать металлолом непосредственно метзаводу, либо его трейдеру. Это означает что та маржа, которая сегодня приходится на посредников, единственная роль которых заключается в превращении теневого товара в легальный, распределится между заготовителем и металлургом", - отмечает Д.Кисилевский.



Зампред комитета ВР по экономическому развитию прогнозирует, что парламент успеет проголосовать законопроект №2426 в первом чтении до конца января, а во втором чтении – в марте-апреле. По его словам, сейчас законодатели рассматривают поправки ко второму чтению, касающиеся в частности введения видеофиксации на пунктах сбора металлолома, а также необходимости требовать от лица сдающего лом не только имя, но и паспортные данные, что, по мнению некоторых членов комитета, позволит полностью решить вопрос с кражами люков, ливневых решеток и оградок. Кроме того есть требование операторов связи запретить прием кабелей у физлиц, поскольку данное специфическое оборудование как правило оказывается у физлица в случае его кражи.



Учитывая, что авторами законопроекта являются 22 народных депутата из разных парламентских фракций, голоса для его принятия должны найтись. Правда, есть угроза того, что эти усилия могут быть перечеркнуты. Речь идет о предложенном еще в прошлом году Министерством экологии законопроекте "Об управлении отходами", в котором предлагается приравнять металлолом к прочим отходам. "Классификация металлолома как отходов практически сведет на нет все позитивные моменты, которые есть в законопроекте о детенизации рынка металлолома, - констатирует Д.Кисилевский. - Поэтому необходимо отстоять, чтобы металлолом, как и сегодня, регулировался отдельным законом, дабы не столкнуться с новой проблемой, не решив предыдущую".



В ассоциации "УАвтормет" ранее отмечали, что классификация лома как отходов приведет к существенному усложнению процесса сбора и переработки металлолома, а в Европейской Бизнес Ассоциации подчеркивали – такой шаг загонит рынок в тень на 90%. Очевидно, что это может и снизить сбор металлолома, который сегодня и так упал до минимальной отметки за все годы независимости в 2,9-3,0 млн тонн. А ведь кризис в металлургии рано или поздно закончится и украинским производителям понадобится больше сырья.



Василий Январев



МинПром



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