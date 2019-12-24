Электрокарма Украины В одном из законопроектов, переданных в начале декабря на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрен переход Украины на автомобильный электротранспорт в период до 2030 г. Это фантастика. Доказано "евробляхерами", чью растаможку переносят энный раз. Хотя спрос на электрокары в Украине сегодня действительно прогрессирует семимильными шагами. Это реальность. Доказано автотрейдерами.



На все сто



Еще в 2014 году в Украине не набиралось и 300 единиц транспорта, питающегося электричеством. По состоянию на сентябрь 2019-го их численность превысила уже 30 000. В расчет берутся как авто исключительно с электроприводом, так и "гибриды", совмещающие его с традиционной топливной системой. Таким образом, за 5 лет их парк увеличился в 100 раз. Как результат, Украина сейчас входит в топ-6 государств Европы по темпам прироста численности электрокаров.



Согласно подсчетам ассоциации "Укравтопром" за 11 месяцев 2019 г. в страну ввезли 6958 электромобилей. Это чуть ли не на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, более 90% из этих авто "бэушные", что сути дела сильно не меняет. Да, мы бедные, но в тренде. И настойчиво продолжаем двигаться в этом направлении. По оценкам аналитиков компании IRS Group, уже в 2024 г. по дорогам Украины будет ездить 246 тыс. авто с электродвигателем. Это в 8 раз больше, чем сегодня. При этом потребление электроэнергии в данном сегменте, по прогнозам основателя сети электрозарядок ТОКА Стефана Благовисного, вырастет в 10 раз: с 90 млн кВт в 2017 г. до 900 млн кВт – в 2024-м.



Подобный оптимизм строится на активной поддержке рынка электрокаров со стороны государства. Из того, что действует уже: отмена до 2023 г. НДС на ввоз таких авто – как новых, так и бывших в употреблении. Кроме того, собственники чарджеров для зарядки электромобилей освобождены от необходимости получать лицензию на торговлю электроэнергией, а значит, не несут дополнительных денежных и временных затрат. В 2020 г. вступают в силу обновленные государственные строительные нормы (ДБН), предусматривающие, что не менее 5% паркомест на всех автостоянках в Украине должны быть укомплектованы зарядками для электромобилей.



Любо, но дорого



Если предложенный депутатом от "Слуги народа" Александром Куницким (он же – видеоблоггер ЗП Санек) законопроект № 2532 пройдет через сито парламента, подобных "плюшек" станет еще больше. В частности, предлагается на три ближайших года отменить пенсионный сбор при регистрации новоприобретенных автомобилей, а операторов электрозарядок освободить от платы за выделение и подключение энергомощностей. Правда, с 2025 г., согласно проекту, этих же операторов будут облагать новым налогом, в зависимости от объема отпущенной энергии. И как уже отмечалось вначале, законопроект хочет закрепить тезис о том, что приоритетом государства является переход на электротранспорт с 1 января 2030 г.



Впрочем, статистика против подобных иллюзий. Сегодня автопарк только легковых авто в стране приближается к 7 млн единиц. И даже если самые радужные прогнозы сбудутся и закупки электрокаров будут расти в том же темпе, что и сейчас, то через 10 лет они все равно заместят максимум 20% национального автопарка. Но скорее всего, доля будет еще меньше, поскольку в Западной Европе также происходит электрический рефрэш. В декабре Еврокомиссия представила новую стратегию – "Европейский зеленый курс", предусматривающую ужесточение экологических норм для транспорта к середине 2021 г. и сокращение парниковых выбросов на 55% до 2030 г. А это значит, что на Украину накатит свежая волна списанных в ЕС бензиновых и дизельных авто.



Помешать этому сможет только радикальное удешевление электрокаров – до уровня сопоставимого со стоимостью обычных авто или хотя с дисконтом не больше, чем +20%. Пока пропасть гораздо глубже. Так, самая популярная в мире марка Tesla Model S потянет примерно на 40 тыс. долл. – и это не новая, а с 5-летним пробегом. Наиболее ходовая в Украине модель Nissan Leaf заметно дешевле – стоимость "бэушного" авто крутится вокруг 10 тыс. долл. Неудивительно, что более половины отечественного парка электрокаров приходится сегодня на эту модель. Но даже она для среднестатистического украинца слабо подъемна по цене. Что ж, на мировых рынках Nissan Leaf в эконом-сегменте уже начали теснить еще более дешевые изделия китайского автопрома. Поэтому весьма вероятно, что через год-два они просочатся и в Украину.



Китай ведет вперед



Сегодня примерно 50% всех электрокаров в мире ездит по дорогам Китая. В будущем эта пропорция плюс-минус сохранится. Как и во многих других отраслях, в следующее 10-летие именно Китай станет основным драйвером на глобальном рынке электротранспорта, которому большинство экспертов пророчествует стабильный и быстрый рост. Впрочем, такое наблюдается уже сейчас. Ведь еще 5 лет назад, в 2014-м, годовые продажи электрических + гибридных авто составляли около 300 тыс. единиц. В 2017-м они преодолели психологический 1-миллионный барьер. Спустя год выросли больше чем вдвое – до 2,1 млн машин. По подсчетам международной консалтинговой группы McKinsey, сегодня в мире насчитывается не менее 8 млн электрокаров и гибридов, а в 2030 г., согласно ее же прогнозу, этот парк вырастет до 120 млн авто.



Немецкий исследовательский центр ZSW включил в пятерку государств, где спрос на электрокары растет стремительнее всего, Китай, США, Норвегию, Великобританию и Францию. Но при этом китайская динамика на корпус опережает всех остальных. В Поднебесной зарегистрировано уже 2,6 млн авто с электроприводом, из которых 1,25 млн приобретено за прошлый год. В США, к примеру, эти же показатели составляют 1,1 млн и 360 тыс. соответственно. Но бесспорным лидером по количеству электромобилей на душу населения остается Норвегия. Там почти 30% машин на дорогах питаются от розетки.



Борьба с парниковыми выбросами вынуждает правительства Запада постоянно стимулировать развитие электротранспорта – за счет перевода муниципального транспорта на электричество, точечных запретов на использование бензиновых и дизельных авто, предоставления прямых субсидий покупателям электрокаров и т. п. В частности, Франция, Германия, Британия, Швеция, Китай и некоторые другие выделяют правительственные гранты покупателям таких авто. Причем в Китае размер помощи может превышать 9 тыс. долл., что практически равно цене электромобиля. США, Норвегия, Нидерланды, Исландия (и Украина тоже) оказывают сегменту поддержку через налоговые льготы. С другой стороны, практически все крупнейшие автокорпорации мира уже приступили к разработке собственных моделей электрокаров, а значит, конкуренция в отрасли станет заметно острее, отчего выиграет конечный потребитель, в т. ч. и в ценовом плане.



Электромобильные тернии



Вместе с тем не стоит сбрасывать со счетов и аргументы скептиков, не верящих в быстрый приход тотальной электромобильной эры. Вот основные из них. Во-первых, пока нет экономически целесообразного решения, как электрические машины смогут заменить грузовой автотранспорт. Во-вторых, уже в этом десятилетии остро встанет вопрос с утилизацией литиевых батарей. В-третьих, массовое производство электрокаров в определенный момент столкнется с недостачей ресурсов, необходимых для их производства. Последний момент достаточно наглядно описал профессор Ричард Херрингтон, один из экспертов Комитета по изменению климата Великобритании. Согласно его расчетам, если исходить из цифры, что каждый год в мире будут выпускать по 2 млн электромобилей, глобальную добычу меди и кобальта придется увеличить вдвое, неодима и диспрозия – на 70%. Но и это еще не все. Производство всех этих металлов – дело электроемкое, а значит, странам мира придется увеличить объемы энергогенерации. Этого же потребует и заправка быстро увеличивающегося парка электрокаров. В итоге борьба с выбросами может потерять смысл: те объемы, которые уменьшатся за счет электрокаров, отыграют электростанции.



В Украине к перечисленному можно добавить еще два инфраструктурных момента, касающихся пунктов электрозарядки авто. С одной стороны, городская среда по состоянию на текущий год уже достаточно неплохо насыщена электрочарджерами, но вот на трассах их явно не хватает. И ключевая проблема в том, что в чистом поле нет достаточных свободных мощностей электросетей, чтобы эксплуатировать электрозарядку, а чтобы их дополнительно подключить, необходимо инвестировать несколько сотен тысяч гривен, а то и пару миллионов вдобавок к самому чарджеру. С другой стороны, сам этот бизнес не слишком привлекателен для потенциального инвестора. Нынешний срок окупаемости электрозарядного устройства составляет 5-7 лет. Маржа с продажи обычных нефтепродуктов значительно выше.



Тем не менее, по оценкам компании ТОКА, в стране уже насчитывается не менее 4000 поинтов, где можно подзарядить электромобиль, – как на обычных АЗС, так и у офисных, торговых центров, гостиничных комплексов и т.п. Основатель ТОКА С.Благовисный оптимистично ожидает, что в 2025 г. в Украине уже будет до 27 тыс. таких мест, а период окупаемости установленной электрозарядки сократится до 2 лет в среднем. Однако при этом важно выйти и на среднемировое соотношение между простыми и скоростными зарядными устройствами (70:30). Первые из них полезны в том случае, когда нужно подзарядить авто для недлительного пробега. Вторые же позволяет заправить батарею до полного в течение 15-20 минут. Но таких фаст-чарджеров в Украине сегодня меньше 10% от общего количества.



Ярослав Ярош



МинПром



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