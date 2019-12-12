Экспертный совет: Потеряет ли Украина 3 млрд долл.? До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе.



Цена вопроса – 3 млрд долл. в год. Как отмечал ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, этой суммы не досчитается компания в случае полного прекращения российского газового транзита. Обсуждение данной темы в ходе парижских переговоров лидеров стран "нормандской" четверки, а также на двусторонней встрече президентов Украины и РФ – кажется, ничего не дало.



Комментируя итоги обсуждения, Владимир Путин был более чем краток, ограничившись фразой "Хорошо, доволен", брошенной на ходу представителям СМИ во избежание подробных расспросов. Владимир Зеленский дал более пространный комментарий, но с расплывчатыми формулировками. "Мне кажется, что этот вопрос (по газу – авт.) мы тоже разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора о транзите газа", – сказал он.



Ключевыми словами здесь можно считать "Мне кажется". Поэтому последующие слова президента о том, что новый контракт будет подписан на лучших для Украины условиях, чем это обсуждалось ранее – не следует воспринимать слишком серьезно. В свою очередь, Ю.Витренко, также присутствовавший в Париже 9 декабря, подтвердил, что пока нет ни "перемоги", ни "зрады". "Мы договорились продолжать договариваться", – сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.



При этом представитель "Нафтогаза" подтвердил, что украинская сторона не намерена отказываться от компенсаций, которые ей уже причитаются по итогам арбитражных и судебных разбирательств с ОАО "Газпром", а также прекращать текущие процессы в судах и арбитраже. "Мы ничего не обнуляем. Мы, наоборот, аргументированно пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения (решений – авт.) арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения", – заявил Ю.Витренко.



Как известно, отказ Киева от дальнейшего выяснения отношений в судах и арбитраже, в том числе по решениям, уже вынесенным в пользу "Нафтогаза", в "Газпроме" и в Кремле считают главным условием для нового контракта – хотя это и противоречит элементарной логике договорных отношений.



Тем временем глава правления НАК Андрей Коболев прокомментировал популярную версию о том, что если стороны так и не договорятся до 1 января, то газовый транзит через Украину все равно продолжится без подписания нового контракта. "Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют, не имея контракта, транспортировку газа, особенно когда это транспортировка происходит в пределах разных границ", – заявил он.



По словам главы НАК, в уголовном праве такие поставки будут трактоваться как контрабанда. Кроме того, есть и технические трудности: поскольку в отсутствие шиппера или идентифицированного назначения будет непонятно, куда качать газ – на Румынию, Польшу, Словакию или Венгрию? "Мне трудно представить, что "Газпром" пойдет на это", – подчеркнул глава "Нафтогаза".



Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии МинПрому отказался прогнозировать дальнейший сценарий с газовым транзитом. "Ситуация очень сложная, стороны практически не имеют точек соприкосновения, а переговоры – это искусство договариваться. Сложно сказать, что будет дальше", – сказал он.



Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский выразил мнение, что новый контракт на транзит будет подписан до 1 января. "По моим сведениям, этот процесс (переговоров – авт.) продвигается в позитивном направлении", – сказал он. По словам эксперта, обнадеживающим сигналом можно считать переход газовых переговоров в двусторонний формат, без участия Еврокомиссии.



"Давайте говорить откровенно: если стороны хотят к чему-то прийти, то посредник им не нужен. Так что это хороший знак", – сказал В.Землянский. Он также выразил мнение, что у обеих сторон есть определенное поле для маневра и взаимных уступок, в том числе и относительно судебных и арбитражных процессов. "Надо рассматривать претензии сторон в целом, не вырывая из контекста отдельные блоки – что может и должен заплатить "Нафтогаз", что может и должен заплатить "Газпром". И двигаться к компромиссу", – сказал эксперт.



Он предположил, что контракт будет подписан не на 1 год, как предлагает "Газпром", и не на 10 лет – как настаивает "Нафтогаз". "Думаю, здесь будет промежуточное решение – допустим, на 5 лет, плюс-минус", – сказал В.Землянский.



Сопредседатель украинского Фонда энергических стратегий Дмитрий Марунич полагает, что сейчас нет однозначного ответа на вопрос, будет ли заключен новый транзитный контракт до Нового года. "Но в любом случае он нужен, и полезен, и выгоден обеим сторонам. Поэтому даже если они не успеют договориться до 1 января, то будут продолжаться переговоры после Нового года – чтобы в каких-то разумных временных рамках достичь договоренностей и подписать", – сказал он.



Альтернативы у "Газпрома" и "Нафтогаза" сейчас нет, поскольку объемы транзита в европейском направлении очень большие и без газотранспортной системы Украины этот транзит невозможно обеспечить, подчеркнул эксперт. По его словам, через некоторое время ситуация изменится – после завершения строительства обходного российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас сторонам так или иначе придется договариваться.



Игорь Воронцов



МинПром



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