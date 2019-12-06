Два урока из кейса Thyssenkrupp Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки.



Провальный год



Чистый убыток Thyssenkrupp за 2018-2019 ФГ вырос до 260 млн евро по сравнению с 12 млн евро за предыдущий период. Скорректировання доналоговая прибыль уменьшилась на 95%, до 31 млн евро.



Еврокомиссия, отклонившая в июне заявку на объединение Thyssenkrupp и Tata Steel Europe, здесь ни при чем – хотя бывшее руководство концерна и ряд экспертов отмечают срыв сделки (согласование которой растянулось на 3 года) как главный негативный фактор. Однако на самом деле индусы согласились на альянс с немецкой компанией не от хорошей жизни.



У европейского подразделения Tata Steel присутствуют те же самые кризисные симптомы, что и у Thyssenkrupp. Поэтому слияние двух крупных проблемных игроков в одного ничего в перспективе не решает. Единственным сиюминутным плюсом стало бы сокращение административных расходов.



Что же касается предполагавшегося частичного уменьшения численности персонала, то его обе компании могут провести и самостоятельно, без альянса. Собственно, это уже стоит на повестке дня. Новый генеральный директор Thyssenkrupp Мартина Мерц сразу после вступления в должность в середине октября объявила о предстоящем сокращении в 2020 г. около 6 тыс. работников.



Правда, категорически против такого антикризисного подхода выступили профсоюзы. И, учитывая их силу в Германии, новому менеджменту пришлось отложить презентацию антикризисной стратегии до середины декабря. В ее новой редакции анонсируются планы по увольнению 1,2 тыс. чел.



И самое главное, несостоявшееся слияние Thyssenkrupp и Tata Steel Europe никак не отразилось бы на объемах продажи новых автомобилей в ЕС. А как раз европейский автопром и является основным потребителем продукции данных компаний. Вместе с тем по итогам 2018-2019 ФГ продажи Thyssenkrupp в адрес автопрома в натуральном выражении снизились незначительно по сравнению с предыдущим фингодом: с 11,3 до 10,5 млн т. Такое сокращение абсолютно несопоставимо с обвалом финансовых результатов.



Инвестиции решают все



Кроме того, предыдущего генерального директора концерна Гвидо Керкхоффа упрекают в том, что он так и не смог провести реструктуризацию в рамках концерна: не выделил в отдельную независимую компанию подразделение по производству лифтов. На этом шаге долгое время настаивает ряд миноритарных акционеров – сейчас этого требуют уже и от М.Мерц. Однако на самом деле необходимость таких изменений не очевидна.



Лифтовое подразделение дает высокую прибыль и тем самым позволяет нивелировать текущие убытки сталелитейного производства за счет перекрестного субсидирования внутри концерна. А выделить его в отдельную компанию акционеры хотят с единственной целью: чтобы в дальнейшем вывести на IPO и таким образом получить приток свободного капитала.



Проблема финансирования дальнейшей деятельности Thyssenkrupp действительно стоит весьма остро. По данным председателя местного профсоюза Текина Насикколя, концерну необходимо 1,5 млрд евро инвестиций, чтобы восстановить конкурентоспособность металлургического производства. Однако правильно распорядиться имеющимся финансовым ресурсом – еще труднее, чем его привлечь.



В свое время, в 2000-х гг., концерн потратил 15 млрд евро на строительство металлургических заводов в Бразилии и США. В ноябре 2013 г. завод в Калверте (шт. Алабама) с годовой мощностью 5,5 млн т пришлось продать консорциуму ArcelorMittal и Nippon Steel за 1,55 млрд евро. С бразильским заводом Companhia Siderurgica do Atlantico на 5 млн т стальной продукции Thyssenkrupp расстался в феврале 2017 г., продав его итальянской группе Ternium SA за 1,26 млрд евро.



В эту сумму включены обязательства покупателей погасить долг CSA перед бразильским госбанком BNDES на 300 млн евро. Поэтому чистая выручка немецкого концерна от данной транзакции составила 960 млн евро. В целом же инвестиции в создание и развитие CSA принесли чистый убыток 8 млрд евро. Суммарные потери от попытки выйти на североамериканский и южноамериканский рынок – не менее 11,45 млрд евро.



И главная ошибка предыдущего менеджмента Thyssenkrupp даже не в том, что они зачем-то полезли в Западное полушарие – вместо того, чтобы сосредоточиться на укреплении позиций на традиционном для себя европейском рынке. Даже если сделать поправку на ажиотаж в стальной отрасли, который наблюдался в середине 2000-х, – то по крайней мере, немцам не было смысла сразу вкладываться в создание столь крупных предприятий общей мощностью 10,5 млн т в год.



Для начала стоило ограничиться более скромными пилотными проектами – а дальше смотреть, как пойдет. Ну а вторая стратегическая ошибка стала следствием первой. Когда на фоне накопления убытков от американских инвестиций руководство концерна ввело программу жесткой экономии на европейских заводах. В рамках курса на сокращение расходов были основательно урезаны инвестпрограммы. Именно это и стало причиной снижения конкурентности продукции Thyssenkrupp, по мнению профсоюзов.



Из этого следует, что снижение расходов – не всегда самый верный ответ на стоящие перед компанией рыночные вызовы. И даже если их сокращать, то надо точно знать, где это можно сделать – а где категорически нельзя. Сейчас концерн пытается исправить ситуацию. В частности, в ноябре началось строительство новой линии горячего цинкования на комбинате в Дортмунде мощностью 600 тыс. т в год и стоимостью 300 млн евро. На фоне уже понесенных невосполнимых затрат это, по сути, совсем небольшая сумма. Но этого, конечно же, мало для восстановления прежних позиций.



Кроме того, Thyssenkrupp решил улучшить сбытовые позиции за счет покупки крупной немецкой металлотрейдерской компании Kloeckner&Co., переговоры о которой велись нынешним летом. Опять же, быстрого эффекта от этих мер ждать не стоит. Тогда как акционеры, особенно миноритарии, требуют улучшений здесь и сейчас. Сложно сказать, справится ли с этими задачами М.Мерц.



Игорь Воронцов



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...





Статьи Экспертный совет: Потеряет ли Украина 3 млрд долл.? 12.12.19, Игорь Воронцов До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе. До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе. Галнафтогаз вышел к морю? 29.11.19, Игорь Воронцов Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние. Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние. Головокружение от бурения 26.11.19, Ярослав Ярош В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде. В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде. Миттал и Ilva: растоптать все 21.11.19, Игорь Воронцов Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство. Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство. Украинская металлургия вступила в полосу кризиса 14.11.19, Василий Январев Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях. Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях. Денис Морозов: Любой рынок в момент может закрыться 12.11.19, Василий Январев Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа". Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа". Ильич переходит в плоскость 11.11.19, Игорь Воронцов Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира. Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира. Китайцы придут – порядок наведут 01.11.19, Игорь Воронцов Европейская стальная отрасль начала сдавать позиции под напором игроков из КНР. Долгое время их удавалось успешно сдерживать, однако кризис в еврометаллургии, вызванный стагнацией экономики ЕС и непродуманными регуляторными решениями, открыл ворота для китайской экспансии. Европейская стальная отрасль начала сдавать позиции под напором игроков из КНР. Долгое время их удавалось успешно сдерживать, однако кризис в еврометаллургии, вызванный стагнацией экономики ЕС и непродуманными регуляторными решениями, открыл ворота для китайской экспансии. Украинская металлургия: новое погружение 25.10.19, Игорь Воронцов Металлургическая промышленность в ряде регионов мира оказалась под ударом нового кризиса – так и не успев толком выбраться из предыдущего. Причины у кризисных явлений в Европе, Южной Америке и Украине общие, да и результат один: остановка предприятий, сокращение производства, рабочих мест, налоговых платежей. Металлургическая промышленность в ряде регионов мира оказалась под ударом нового кризиса – так и не успев толком выбраться из предыдущего. Причины у кризисных явлений в Европе, Южной Америке и Украине общие, да и результат один: остановка предприятий, сокращение производства, рабочих мест, налоговых платежей. Угольный парадокс украинской электроэнергии 23.10.19, Ярослав Ярош За последний год-полтора практически все базовые котировки энергетического угля просели едва не вдвое. И это еще не дно. Вероятно, плавный нисходящий тренд продержится, как минимум, и в 2020 г. Импортозависимым странам, вроде Украины, наблюдать за падающими прайсами должно быть приятно. Только зрелище иногда получается парадоксальное: в пику дешевеющему углю тарифы на электрическую энергию на внутриукраинском рынке растут. За последний год-полтора практически все базовые котировки энергетического угля просели едва не вдвое. И это еще не дно. Вероятно, плавный нисходящий тренд продержится, как минимум, и в 2020 г. Импортозависимым странам, вроде Украины, наблюдать за падающими прайсами должно быть приятно. Только зрелище иногда получается парадоксальное: в пику дешевеющему углю тарифы на электрическую энергию на внутриукраинском рынке растут. Все статьи