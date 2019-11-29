Галнафтогаз вышел к морю? Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние.



Подарок в 600 млн грн



ХНПК оказался в собственности Национального банка Украины после того, как в 2014 г. обанкротился Реал-банк, принадлежавший беглому харьковскому бизнесмену Сергею Курченко. Банк в 2013 г. получил от НБУ 800 млн грн. в качестве кредита рефинансирования – и не вернул долг. При этом имущественный комплекс ХНПК находился в залоге у НБУ в качестве обеспечения по кредиту.



Но продажа данного актива долгое время стопорилась из-за того, что Печерский районный суд Киева в апреле 2014 г. арестовал имущество ХНПК по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины. Мотивация у силовиков была довольно экзотической: по их мнению, нефтеперевалочный комплекс являлся… вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследовалось в отношении С.Курченко.



Тем не менее, суд согласился со столь необычным подходом к вещественным доказательствам и Нацбанку пришлось долго судиться с ГПУ. Только в июле текущего года ХНПК передали в управление государственного Агентства розыска материальных активов. А в сентябре он был выставлен на продажу со стартовой ценой 201 млн грн. – но аукцион не состоялся в виду отсутствия участников.



Вторая попытка оказалась более успешной: было подано сразу 17 заявок, хотя только 5 компаний смогли внести по 8 млн грн. в качестве гарантийного взноса для участия в аукционе. По данным директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, среди них были представители группы "Приват", фирмы из орбиты группы ТАС Сергея Тигипко и группы Wexler.



Кроме того, на покупку ХНПК претендовали "контрабандисты времен Курченко" и участник, действующий в интересах концерна "Галнафтогаз" Виталия Антонова. "Ажиотаж" возник после того, как начальную цену объекта снизили до 161,2 млн грн. Несмотря на это, начинать торги, проходившие на электронной площадке госпредприятия СЕТАМ, никто не торопился. Стартовые 161,2 млн грн. так и простояли в течение всей торговой сессии – и лишь за минуту до ее завершения один из участников внезапно предложил 200 млн грн.



То ли этот ход оказался слишком неожиданным для остальных, то ли они и не планировали реально торговаться, ограничившись ролью статистов в массовке – но данное предложение никто так и не перебил. Согласно официальному сообщению СЕТАМ, аукцион выиграл участник №15. По данным информагентства Argus, которое ссылается на участников рынка, победителем стала фирма, действовавшая в интересах "Галнафтогаза".



Сам концерн по этому поводу сделал туманный комментарий - заявив, что "Галнафтогаз" конечным бенефициаром которого является В.Антонов, не участвовал в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса. Что впрочем, не исключает участие в конкурсе третьих лиц, которые могли фронтировать В.Антонова.



В то же время в "Галнафтогазе" подтвердили заинтересованность в объекте. "Херсонский нефтеперевалочный комплекс потенциально мог бы быть интересным для нас и, возможно, в будущем мы могли бы рассмотреть предложения владельца/владельцев", — говорится в опубликованном комментарии концерна.



В свою очередь, государство в лице НБУ теперь смогло вернуть только 25% от суммы выданного кредита. Остальные 600 млн грн. Нацбанку придется записать себе в убыток. Соответственно, это чистая прибыль от сделки с кредитом для С.Курченко, в несколько раз завысившего залоговую стоимость ХНПК.



Морской акцент



Доля морских поставок в общем объеме импорта нефтепродуктов в Украину до недавнего времени была мизерной – в пределах 5-10%. При этом порядка 90% перевалочных мощностей в Одессе и Ильичевске контролируются фирмами из орбиты группы "Приват". Эта же группа – крупнейший импортер нефтепродуктов, поступающих в Украину через порты. За август-октябрь из всего объема "морского" дизтоплива на нее пришлось 35%, по данным "А-95".



По мнению С.Куюна, предполагаемый приход "Галнафтогаза" на херсонскую нефтеперевалку позволит разбавить "приватовскую" монополию в данном сегменте. Кроме того, компания В.Антонова сможет диверсифицировать поставки нефтепродуктов для своих АЗС под сетевым брендом ОККО. "Имея такие морские ворота, компания усиливает свои переговорные позиции, когда идет речь об источниках поставок. Это мощный инструмент, стратегически это очень правильный шаг", - пояснил эксперт в комментарии МинПрому.



По его словам, стабильные поставки в южный регион через ХНПК позволяют уменьшить зависимость украинского нефтерынка от поставок дизтоплива из Беларуси и России. С.Куюн уточнил, что нефтеперевалочный комплекс в Херсоне работал и в 2014-2019 гг., однако неопределенный юридический статус негативно сказался на его технических характеристиках.



"Сейчас состояние там удручающее, 6 лет были вычеркнуты… Хотя там и до этого не было хороших характеристик: полуразрушенные резервуары, слабая причальная инфраструктура. Там 2 площадки на территории, соединенные трубопроводом – никто не знает, в каком он сейчас состоянии", - констатировал генеральный директор консалтинговой компании "А-95".



По его оценкам, для восстановления ХНПК потребуется сумма инвестиций, сопоставимая с той, которую покупатель заплатил на торгах – порядка 200 млн грн. "Если же делать дноуглубление, чтобы туда могли заходить большие танкеры – то это будет стоить еще больших денег. Но тогда и экономика у перевалки будет совсем другая", - сказал эксперт. Сейчас ХНПК способен принимать небольшие танкера водоизмещением до 10 тыс. т.



С.Куюн отметил, сейчас привлекательность херсонского НПК для инвестиций существенно возросла. Это произошло после введения специальных пошлин на импорт дизтоплива из РФ трубопроводным транспортом, вступивших в силу с 1 августа. В результате увеличился объем морских поставок, а в октябре был установлен исторический рекорд – 150 тыс. т., порядка 25% от всего импорта ДТ за месяц.



"Конечно, этот месяц был не показательный - сказалась еще и остановка на ремонт Мозырского НПЗ в Беларуси, одного из крупнейших поставщиков. Но думаю, в дальнейшем морской импорт будет в пределах 100 тыс. т. в мес., или 20% от всего завоза дизтоплива", - спрогнозировал эксперт. По его мнению, доля морских поставок нефтепродуктов в Украину может еще больше возрасти в случае введения спецпошлин на импорт ДТ из России железнодорожным транспортом. Данную инициативу в Кабинете министров Украины сейчас лоббируют представители ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), подконтрольного группе "Приват".



Игорь Воронцов



МинПром



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