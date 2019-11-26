Головокружение от бурения В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде.



Жизнь после 20/20



Интенсификация бурения – это краеугольный камень, представленной в мае 2016 г. программы "20/20". Тогдашний менеджмент АО "Укргазвыдобування" во главе с Олегом Прохоренко поставил амбициозную цель – добыть в 2020 г. 20 млрд куб. м природного газа. Наряду с сокращением внутреннего потребления и ростом частной добычи это давало предпосылки полностью отказаться в 2020 г. от газового импорта. Впрочем, уже в первые год-два программа "20/20" начала пробуксовывать. И в 2018-2019 гг. никто из экспертов не сомневался, что она не будет выполнена в полной мере. Но вслух о том, что "УГВ" отказывается от этого проекта, директор газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил только в июле текущего года.



Согласно "20/20" главным вызовом для "Укргазвыдобування" считалась задача за 5 лет увеличить добычу на 5 млрд куб. м. Увы… В 2015 г. "УГВ" добывала 14,5 млрд куб. м, в 2018-м – 15,5 млрд. Ожидания и реальность не совпали. В 2019-м, судя по производственной динамике, компания вряд ли удержит даже прошлогодний результат. За первое полугодие "УГВ" еще сохраняла уровень добычи на прошлогоднем уровне, но уже с лета среднесуточная добыча начала понижаться, а в сентябре упала до трехгодичного минимума – 38,9 млн куб. м. Последний раз меньшая среднемесячная норма была зафиксирована в июне 2016 г. И это прямое следствие сворачивания буровых работ.



Хотя план на 2019 г. у "Укргазвыдобування" был очень отважный. В конце прошлого года в компании декларировали намерения довести объемы проходки до 521 тыс. м, т. е. превзойдя свой же рекорд на целых 66%. И даже в марте 2019-го начальник департамента буровых работ "УГВ" Михаил Падучак (уже бывший) презентовал более скромные, но все еще очень оптимистичные цифры – 421 тыс. м бурения за год, или +35% к результату 2019 г. По факту, за первую половину 2019 г. проходка составила только 110 тыс. м. Во втором полугодии темпы еще ниже. Итого до конца года суммарно объемы проходки, может, не дотянут и до 200 тыс. м. Таким образом, наблюдается стремительный откат к нижнему пику 2014-2015 гг. и начала 90-х прошлого века.



Когда сажать лимоны?



"Нам не интересны кубометры любой ценой. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", – аргументирует изменение вектора А.Фаворов. Выступая 8 ноября на Киевском международном экономическом форуме, он сравнил газовые месторождения Украины с выжатым лимоном. По его словам, 75% из них истощены на 87%. "Лимонное дерево нужно было сажать еще 5 лет назад", – добавил А.Фаворов, сетуя на то, что из-за препятствия местных властей и центральных органов "УГВ" не получила вовремя лицензии на площади, которые могла бы уже разрабатывать.



Однако эта же метафора предельно точно иллюстрирует и роль буровых работ в газодобыче. Они не дают моментальную отдачу. Результат приходит с интервалом в 1-3 года. И результат бездействия тоже. Отложенным эффектом нынешней экономии на бурении может стать отставание приростов запасов газа от объемов их добычи. Тем более что сам же А.Фаворов признает, что если бы не активное бурение новых скважин, то АО "Укргазвыдобування" не удержало бы и тех годовых объемов добычи, которые имеет сегодня.



За 2016-2018 гг. компания использовала порядка 40 млрд грн. капитальных вложений, из которых около 60% потрачено на бурение, около 30% – на модернизацию устаревших мощностей. К эффективности использования этих средств есть вопросы. Но когда дверь скрипит, необязательно ее сразу рубить в щепки. Например, если анализировать результаты разведывательно-поискового бурения за последние 4 года, то видно, что примерно 2 из 3 завершенных бурением скважин были успешными. В 2018 г., в частности, таких оказалось 31 из 48. Не снайперская точность, но вполне приемлемый результат для наших истощенных полей. Причем прирост доказанных запасов газа на месторождениях "УГВ" за два предыдущих года благодаря этому удвоился.



Станки – под чехол



Еще одним следствием тактики интенсивного бурения стало формирование в Украине рынка сервисных услуг в газодобывающей отрасли. Раньше его, считай, не было. Сегодня же "Укргазвыдобування" и сама затоварилась новыми буровыми станками, и стала активно привлекать внешние компании к разработке скважин. Кстати, по тому же пути идут и частные газодобытчики. В итоге сегодня на месторождениях страны работают все 4 международные буровые компании из так называемой "большой четверки". По состоянию на начало 2019 г. в портфолио "УГВ" насчитывалось более 70 буровых станков, которые можно поделить на три категории: 1) старые, но модернизированные (33 единицы), новые закупленные (20 единиц – часть уже пришла, часть еще была в процессе поставки) и 3) привлеченные внешними подрядчиками (плавающий показатель). Среди последних крупнейшим партнером украинской газодобывающей компании стала китайская Xinjang Bipen Energy, подписавшая 10 договоров на бурение, по 6 скважин каждый.



В свете новой политики партии "Укргазвыдобуванню", вероятно, придется отказаться от этих услуг, полностью или частично. При том, что 2-3 года понадобилось, чтобы убедить иностранные сервисно-буровые компании в том, что в Украине можно работать и в госсекторе, а не только с частными добытчиками. И вот, когда это случилось, они потенциально получат от ворот поворот. По деньгам, возможно, заказчик и подрядчики разойдутся, но осадок недоверия у последних останется. И если понадобится зазывать их снова, это будет еще сложнее. Ну и технически завезти новое оборудование в Украину – займет полгода-год времени.



"Когда запускали программу 20/20, исходили из цены в 300-400 долл. за тысячу куб. м, – отметил финансовый директор "УГВ" Евгений Паленка во время публичной дискуссии на тему "Что мешает газовой независимости Украины?" 14 ноября. – Сейчас же цены упали до 200 долл. И согласно прогнозам Всемирного банка будут придерживаться этого уровня в течение 5 ближайших лет". Для ряда скважин, как утверждает Е.Паленка, это уже выше себестоимости добычи. Поэтому компания и вынуждена ограничить ареал бурения только потенциально наиболее продуктивными скважинами, где компания будет уверена в возврате капиталовложений. Вместе с тем он признает, что такой путь к увеличению объемов добычи не ведет.



Без защитной подушки



Представитель упомянутой выше Xinjang Beiken Energy Амир Килани со своей стороны обращает внимание, что нынешнее падание цен на природный газ в Европе связано не только с сезонно-климатическими факторами (череда теплых зим и сниженное потребление), но и с политическими (торговая война между США и Китаем). Поскольку китайские рынки закрылись, то американский LNG (сжатый для морского транспортирования природный газ) хлынул в Европу. Но если Вашингтон и Пекин нормализуют отношения, этот ресурс так же быстро поедет назад, в "Поднебесную". Производителям LNG из США гораздо выгоднее экспортировать товар в Китай: там и рынок попросторнее, и логистическое плечо – короче.



Что касается Украины, то здесь возникает дополнительный политический нюанс – отношения с Россией и с "Газпромом". По состоянию на 20 ноября у НАК "Нафтогаз Украины" все еще нет контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС. "Газпром" вроде как и готов заключить такой контракт, но только на один год, еще и с условием отказа украинской стороны от давних претензий в Стокгольмском арбитраже. В следующем же году "Газпрому", вероятно, удастся достроить нитку "Северный поток-2" и необходимость в украинской трубе вообще будет сведена к минимуму. В свою очередь прекращение транзита ломает нынешнюю реверсную схему закупок газа для нужд Украины по импорту. Речь идет о 10-11 млрд куб. м в год или примерно трети национального потребления. Так вот, если транзит прекратится, "Нафтогаз Украины" потеряет не только около 2 млрд долл. валютных поступлений за свои транспортные услуги, но и дешевый (практически дармовой) маршрут. Физически газ придется качать тогда непосредственно с европейских хабов в Германии или Австрии, а не от узла на украинско-словацкой границе. С соответственной нагрузкой на конечную цену.



Самый худший сценарий – когда через год все три фактора встретятся: Китай и США возобновят торговлю, Россия достроит "Северный поток-2", а внутренняя добыча в Украине уйдет в спячку. По рынку и по потребителям такое стечение обстоятельств ударит достаточно больно. И амортизирующей подушки в виде прогрессирующей национальной газодобычи под рукой не окажется.



Ярослав Ярош



МинПром



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