Миттал и Ilva: растоптать все Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство.



Путь в Тарранто



Проблемы у самого большого сталеплавильного предприятия Европы, мощность которого ранее составляла 11,5 млн т в год (сейчас порядка 8,5 млн т), тянутся минимум с 2011 г. Тогда его владельцем была семья Рива, но правительство Италии в 2014 г. приняло решение о национализации Ilva, а поиски нового собственника затянулись на целых 4 года.



И вот в 2018 г. правительству наконец удалось договориться с концерном ArcelorMittal, заинтересованным в данном активе. Казалось, жизнь в Тарранто после этого должна была наладиться. Приход туда крупнейшего мирового производителя стали позволял местным жителям иметь стабильную хорошо оплачиваемую работу (безработица в южной Италии – одна из острейших проблем), властям – стабильные налоговые отчисления.



Были и определенные нюансы: устаревшие мощности Ilva не вписывались в жесткие рамки европейского природоохранного законодательства. Но в принципе вопрос относился к числу решаемых: финансовая мощь концерна Лакшми Миттала позволяла обеспечить необходимую экологическую модернизацию – хотя, разумеется, и не за 1 год. И ArcelorMittal на это согласился, письменно задекларировав готовность инвестировать 2,4 млрд евро в развитие Ilva до 2024 г.



Хотя трудности Л.Миттала по пути в Тарранто на этом не заканчивались. Предстояло еще утрясти болезненные вопросы с профсоюзами, которые категорически возражали против сокращения персонала – а это требовалось для повышения экономической эффективности комбината. Изначально администрация ArcelorMittal хотела уменьшить численность работающих с 13,8 тыс. до 8,4 тыс. чел. В итоге долгие и непростые переговоры позволили сторонам найти компромисс: они сошлись на 10,7 тыс. и в начале сентября 2018 г. соглашение с профсоюзами было подписано.



Получение разрешения на сделку от Еврокомиссии стало еще одной страницей поэмы о битве ArcelorMittal за Ilva. Сначала еврочиновники были категорически против: им показалось, что таким образом нарушается конкуренция на европейском стальном рынке. Поэтому концерн пошел на продажу 7 своих предприятий в Румынии, Чехии, Люксембурге, Италии, Бельгии и Македонии – чтобы снять опасения официального Брюсселя. И в конце апреля 2018 г. оттуда пришло "добро" на сделку.



Кроме того, менеджерам Л.Миттала пришлось убедить местные власти Тарранто в преимуществах своего прихода на проблемный меткомбинат. Мэр города Ринальдо Мелуччи и другие представители мэрии в начале августа 2018 г. заявили, что удовлетворены планом ArcelorMittal по покупке Ilva.



"Зеленый" рэкет



И вот теперь, когда уже решительно ничего не могло помешать всеобщему счастью – в Италии 4 марта 2018 г. состоялись очередные парламентские выборы. Они принесли победу популистской партии "Движение 5 звезд", создавшей новое правительство совместно с партией "Лига Севера". У "5-звездочных" оказался свой взгляд на будущее Ilva.



Их лидеры и ранее высказывались о необходимости закрытия меткомбината, апеллируя к экологическому ущербу от его работы. Но при этом не предлагали никакой альтернативы для десятков тысяч итальянцев, так или иначе "завязанных" на Ilva. А также для компенсации падения налоговых отчислений в местный и центральный бюджет. Поэтому до выборов эти заявления Луиджи ди Майо и его соратников по партии рассматривались скорее как попытка заигрывания с избирателями.



Но когда он стал вице-премьером, заняв должность министра экономического развития, труда и социальной политики, все стало по-настоящему серьезно. Для начала Л. ди Майо заявил о нарушениях, якобы имевших место при приватизации Ilva. К поиску этих нарушений подключили итальянскую прокуратуру, а юридическое оформление сделки новый Кабинет министров во главе с Джузеппе Конти отложил на несколько месяцев.



В итоге злоупотреблений так и не нашли, а "5-звездочный" вице-премьер пояснил, что теперь его правительство ожидает от Л.Миттала "гораздо лучшего предложения относительно улучшений окружающей среды и сохранения рабочих мест" на Ilva. Заявление смахивало на шантаж из разряда "а почему мы не в доле?" – поскольку концерну ранее уже удалось обо всех пунктах договориться с профсоюзами, местной властью и центральным правительством.



Тем не менее ArcelorMittal тогда утверждал, что не намерен отказываться от сделки и даже представил новый план относительно меткомбината в Тарранто, предусматривающий 1,15 млрд евро инвестиций в природоохранные мероприятия до 2024 г. В частности, концерн презентовал проект стоимостью 300 млн евро по строительству закрытых ангаров для хранения всех сырьевых запасов предприятия – с целью недопущения выбросов пыли.



Для железной руды такой комплекс хотели построить к концу 2019 г., для коксующегося и энергетического угля – в мае 2020 г. Инженеры предложили сделать крытыми и все конвейеры для подачи сырья в печи. Еще 167 млн евро планировалось направить на модернизацию системы водоснабжения и водоочистки комбината.



В 2021-2022 гг. на 2 аглофабриках предусматривалось оснащение оборудования современными фильтрами для минимизации выбросов пыли, металлических частиц и диоксинов. Оснащение коксохимического производства системой десульфурации коксового газа обошлось бы еще в 200 млн евро.



Понятно, что столь масштабную программу нереально выполнить даже за 1 год, поэтому итальянцам следовало запастись терпением – если они действительно хотели видеть улучшения. Однако уже летом текущего года началась новая волна обострения вокруг комбината. Детонатором стало решение парламента об отмене правовых гарантий для нового владельца Ilva от экологических претензий, сформированных до прихода Л.Миттала.



К индийскому миллиардеру можно относиться по-разному, но очевидно, что в данном случае авторы законопроекта, что называется, "пошли по беспределу", в одностороннем порядке отказавшись от собственных обязательств в рамках сделки. Почти сразу же после этого прокуратура потребовала остановки одной из трех доменных печей в Тарранто под предлогом невыполнения мероприятий по охране труда. Все это очень напоминало очередной раунд игры чиновников в "мы ждем нового улучшенного предложения".



Сначала администрация комбината заявила, что сделает все возможное для продолжения работы ДП-2. Но в начале ноября ArcelorMittal заявил об отказе покупать Ilva, которым в настоящее время управляет на правах аренды. По всей видимости, в центральном лондонском офисе концерна наконец поняли, что "новых улучшенных предложений" от них будут требовать постоянно и каждый раз это будет игра в одни ворота.



Поэтому на комбинате в Тарранто начали подготовку к консервации всего доменного производства – которая, как ожидается, завершится к концу года. Первую реакцию итальянских властей на такой поворот событий можно охарактеризовать как растерянность. Заместитель министра экономики Италии Антонио Мизиани в интервью СМИ признал, что в правительстве не имеют представления, что делать дальше.



По его словам, повторная национализация комбината создаст проблемы с Европейской комиссией, поэтому "необходимо искать рыночное решение". Но "рыночное решение" точно не предусматривает участия прокуратуры как элемент силового давления – если имелся в виду диалог с нынешним инвестором. Если же говорить о поиске нового, то надо помнить, что для прихода ArcelorMittal в Тарранто потребовалось целых 4 года. И вряд ли у нынешних властей есть еще столько же времени на поиски.



Да и столь сомнительный бэкграунд по Ilva, созданный усилиями официального Рима, точно не будет способствовать ажиотажу среди инвесторов – если только они не желают наступить на те же грабли, что и Л.Миттал. Впрочем, с логикой в нынешнем итальянском Кабмине не очень дружат. В середине ноября премьер Дж.Конте заявил, что не позволит ArcelorMittal выйти из сделки и потребовал выполнения ранее взятых обязательств.



А через несколько дней правительство подало встречную апелляцию на иск концерна, который теперь в судебном порядке добивается расторжения сделки. Тем самым в Риме пошли по пути "закручивания гаек", надеясь переломить одну из крупнейших компаний мира в силовом противостоянии. И еще раз подтвердив, что оказались не готовы к последствиям собственной непродуманной политики в отношении со стратегическим инвестором.



Тем временем комбинат откорректировал планы стального производства на текущий год до 4,5 млн т с предыдущей цели в 6 млн т и отправил в неоплачиваемые отпуска 1,4 тыс. рабочих. Выпуск толстолистового проката также прекращается. Дело идет к полной остановке крупнейшего металлургического предприятия в ЕС.



Для Украины это хорошо, т.к. сейчас она находится на 13-м месте среди мировых производителей стали, а Италия – на 11-м месте. И теперь украинские металлурги могут подняться в рейтинге и занять освобождающуюся нишу. В т.ч. и на итальянском рынке, который по емкости считается вторым в ЕС после Германии. Но это возможно, только если украинские власти не будут повторять ошибки итальянских коллег в отношении компаний, на которых держится национальная экономика.



Игорь Воронцов



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...





Статьи Экспертный совет: Потеряет ли Украина 3 млрд долл.? 12.12.19, Игорь Воронцов До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе. До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе. Два урока из кейса Thyssenkrupp 06.12.19, Игорь Воронцов Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки. Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки. Галнафтогаз вышел к морю? 29.11.19, Игорь Воронцов Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние. Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние. Головокружение от бурения 26.11.19, Ярослав Ярош В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде. В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде. Украинская металлургия вступила в полосу кризиса 14.11.19, Василий Январев Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях. Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях. Денис Морозов: Любой рынок в момент может закрыться 12.11.19, Василий Январев Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа". Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа". Ильич переходит в плоскость 11.11.19, Игорь Воронцов Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира. Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира. Китайцы придут – порядок наведут 01.11.19, Игорь Воронцов Европейская стальная отрасль начала сдавать позиции под напором игроков из КНР. Долгое время их удавалось успешно сдерживать, однако кризис в еврометаллургии, вызванный стагнацией экономики ЕС и непродуманными регуляторными решениями, открыл ворота для китайской экспансии. Европейская стальная отрасль начала сдавать позиции под напором игроков из КНР. Долгое время их удавалось успешно сдерживать, однако кризис в еврометаллургии, вызванный стагнацией экономики ЕС и непродуманными регуляторными решениями, открыл ворота для китайской экспансии. Украинская металлургия: новое погружение 25.10.19, Игорь Воронцов Металлургическая промышленность в ряде регионов мира оказалась под ударом нового кризиса – так и не успев толком выбраться из предыдущего. Причины у кризисных явлений в Европе, Южной Америке и Украине общие, да и результат один: остановка предприятий, сокращение производства, рабочих мест, налоговых платежей. Металлургическая промышленность в ряде регионов мира оказалась под ударом нового кризиса – так и не успев толком выбраться из предыдущего. Причины у кризисных явлений в Европе, Южной Америке и Украине общие, да и результат один: остановка предприятий, сокращение производства, рабочих мест, налоговых платежей. Угольный парадокс украинской электроэнергии 23.10.19, Ярослав Ярош За последний год-полтора практически все базовые котировки энергетического угля просели едва не вдвое. И это еще не дно. Вероятно, плавный нисходящий тренд продержится, как минимум, и в 2020 г. Импортозависимым странам, вроде Украины, наблюдать за падающими прайсами должно быть приятно. Только зрелище иногда получается парадоксальное: в пику дешевеющему углю тарифы на электрическую энергию на внутриукраинском рынке растут. За последний год-полтора практически все базовые котировки энергетического угля просели едва не вдвое. И это еще не дно. Вероятно, плавный нисходящий тренд продержится, как минимум, и в 2020 г. Импортозависимым странам, вроде Украины, наблюдать за падающими прайсами должно быть приятно. Только зрелище иногда получается парадоксальное: в пику дешевеющему углю тарифы на электрическую энергию на внутриукраинском рынке растут. Все статьи